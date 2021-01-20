Демократы не оставят Дональда Трампа в покое: когда Джо Байден полновластно вступит на пост президента, система продолжит уничтожать и самого Трампа, и трампизм как явление, убежден политолог Алексей Дзермант

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Алексей Дзермант рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Накануне инаугурации Джо Байдена 20 января уходящий президент США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением на посту. В частности, он заявил, что его администрация «сделала то, что пришла сделать, и еще намного больше», что он стал «первым президентом за десятилетия, который не начал никаких новых войн» и что его команда «сплотила другие страны мира, чтобы выступить против Китая как никогда ранее».

- Алексей, согласны ли вы с такими итогами президентства Трампа? Как вы в целом оцениваете его деятельность на посту главы государства?

— Крайне противоречивый политик, соответственно, и срок у него был такой же противоречивый. Изначально возлагались надежды на то, что будет потепление отношений, по крайней мере, между США и Россией, высказывались предположения, что [президент РФ Владимир] Путин и Трамп найдут общий язык. Но, как мы видим, сама система американская, даже если Трамп и хотел, не дала ему улучшить американо-российские отношения. И он весь срок провел, сражаясь с этой системой, и, наверное, потратил слишком много усилий, потому как особых успехов не достиг, и его эта система съела в итоге.

Соответственно, мне кажется, свою миссию он позитивно не исполнил. Да, как разрушитель он пришел, что-то поломал, какие-то отношения, допустим, трансатлантические вывел в прагматическую, денежную фазу. Сейчас это американские элиты тоже будут пытаться вернуть назад.

Если говорить о Китае, то да, наверное, это был основной соперник США при Трампе — он делал все, чтобы это так воспринималось и, наверное, даже преуспел. Но опять же, мне кажется, что сама траектория развития и Китая, и США все равно будет подталкивать их к конфронтации, и при Байдене не особо что-то поменяется.

Таким образом, было много несбывшихся надежд на Трампа, много громких слов, твитов, жестов ярких, но мне кажется, если говорить о деле, то дела было мало, во всяком случае, если мы говорим, как это воспринимается нами. Наверное, для Америки он что-то сделал, попытался перезапустить индустрию, но, опять же, его подкосил ковид, поэтому избиратели не оценили его усилий по поднятию американской экономики.

Возвращение ястребов. Что Байден готовит для России, Украины и Белоруссии © REUTERS, Kevin Lamarque

- Значит, Трамп покривил душой, заявив, что при нем США «сплотили страны мира»?

— Нет-нет, по-моему, наоборот, мир как никогда прежде разобщен. Это касается и самого Запада — отношений по линии ЕС—США, и даже ту же Турцию возьмем, у которой ухудшились отношения. Это касается и отношений США—Китай, США—Россия. То есть мир стал более разобщенным, это, по-моему, очевидно.

- В одном из прошлых интервью вы говорили, что высока вероятность того, что демократы добьются судебного процесса над Трампом, чтобы устранить его из политики. А Трамп вот заявил, что его политическое движение находится в начале пути. Как вы сейчас видите его политическое будущее?

— Я остаюсь при своем мнении. Полагаю, что демократы, возможно, даже часть республиканцев юридически попытаются не дать Трампу возможности заниматься политикой. Попробуют повесить на него организацию этих беспорядков (имеется в виду штурм Капитолия 6 января. — Ред.), возможно, найдут какие-то злоупотребления властью, достанут какое-нибудь «русское досье» очередное.

Я думаю, его в покое не оставят и будут постоянно терзать юридическими исками, делами, судебными прецедентами, чтобы он не смог сформировать третью силу и дальше как-то в политике американской участвовать. Я думаю, на это сейчас будут кинуты большие силы и, когда Байден полновластно вступит на пост президента, машина и дальше продолжит уничтожать и самого Трампа, и трампизм как явление.

- Не будет ли он восприниматься на этом фоне как диссидент? Есть мнение, что Трамп может стать или уже стал неким символом сопротивления в США. Согласны ли вы с этим?

— Если он останется на свободе, да даже если не останется, он уже, по-моему, внесистемный политик, на мой взгляд, потому что его система отторгала четыре года и наконец отторгла. Другое дело, как он сможет этот свой капитал политический, который у него есть, трансформировать в реальную силу, потому что понятно, что его соперники-демократы попытаются этого ни в коем случае не допустить.

Украина–2014, Белоруссия–2020, США–2021. Общее и особенное © REUTERS, Shannon Stapleton

Поэтому да, для части американского общества он останется каким-то символом сопротивления, попытки изменить революцией сверху систему, но мне кажется, что сама система с этим справится. И политически, и демографически, и социально Трамп и его группа поддержки — это что-то все-таки уходящее, последняя попытка сопротивляться, но она будет подавлена, на мой взгляд.

- Говорят, что вся эта история с выборами и последующими событиями подкосила авторитет США в мире, из-за чего теперь демократы не смогут эффективно использовать мягкую силу как свое главное оружие на международной арене. В предыдущих интервью вы говорили, что Байден будет продолжать «играть в смену режима» в Белоруссии. Он будет это делать с позиции мягкой силы или просто силы?

— Знаете, методы будут использоваться мягкой силы преимущественно потому, что жесткой силой сложно воздействовать, когда мы находимся под зонтиком безопасности России и являемся важным субъектом для внешней политики России. Но весь арсенал мягкой силы информационного, политического, экономического, дипломатического давления будет применяться.

При этом, даже несмотря на то, что исчез этот ореол привлекательности — исчезает по крайней мере — в виде образцовой демократии, американцы все равно продолжат этим заниматься. То есть на самом деле на то, как они сейчас выглядят в глазах всего остального мира, им наплевать. Им главное не забыть про свои интересы, а интересы все равно заключаются в сдерживании России и Китая, поэтому они этим заниматься будут и одновременно будут пытаться поправить свой имидж, наладить отношения с ЕС, чтобы выступать одним фронтом.

И, таким образом, будут надеяться, что их имидж после Трампа спустя время снова вернется к тому образу, который они хотели бы видеть.