Ранее видеохостинг YouTube удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов «Крым 24», а также двух русскоязычных информагентств Anna News и News-Front, которые специализируются на работе в горячих точках.
Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Вышинский в ответ на это подготовил проект резолюции СПЧ в международные организации и предложил совету его принять.
- Кирилл, как получилось так, что Совет по правам человека отказался встать на защиту российских СМИ?
— Блокировка YouТube в нарушение собственной процедуры каналов российских СМИ, которые создают русскоязычный контент, является неприкрытой цензурой. Об этом я говорил со своими коллегами, предлагая подать обращение к представителю по свободе слова ОБСЕ, Международной федерации журналистов, чтобы привлечь внимание к проблеме и найти методы воздействия на Google и YouТube.
Три раза я вносил на заседания Комиссии по свободе слова и правам журналистов несколько текстов таких обращений. Всякий раз мои коллеги откладывали решение, мотивируя это тем, что «необходимо глубже изучить проблему». В итоге было принято решение не голосовать за мои предложения.
Для меня это удивительно, поскольку как минимум трем российским СМИ без предупреждений заблокированы аккаунты. То есть обрушен весь архив, и более двух миллионов подписчиков оказались без этого контента. Кроме того, пострадали редакции трех СМИ — а это более 200 человек. Но для моих коллег из комитета по свободе слова и правам журналистов эти доводы показались неубедительными. Оказывается, они считают несерьезной реакцию на практику, которую применяют к российским СМИ глобальные американские корпорации.
- А как получилось так, что российские средства массовой угодили в эту ловушку, попав в зависимость от глобальных корпораций?
— Не секрет, что главной идеологией 1990-х и 2000-х были взгляды философа Карла Поппера об открытом мире, который учил, что мир глобален, открыт, это мир свободной конкуренции и мировой кооперации. Зачем вам изобретать свою платформу, если это сделают американцы?
Но оказалось, что не все в этом мире работают по правилам. Один из примеров глобального давления — это даже не Россия, а, например, Китай, который находится под серьезным давлением не только на государственном уровне, но и на уровне корпораций. Яркий пример — это история с компанией Huawei, когда под давлением Вашингтона от китайских технологий стали отказываться в Европе и в Азии.
Оказывается, если вы мешаете чьим-то экономическим интересам, то глобальный мир моментально закрывается. Как в романе Джорджа Орруэла «Скотный двор»: все животные равны, но есть те, кто равнее.
Как только вы вошли в открытый мир, начали жить по его законам, свободно конкурировать и оказались эффективнее на экономическом или идеологическом уровне, вам начнут закрывать двери. То есть степень открытости этого мира регулируется не вами, не вашими умениями и навыками, а другими.
- Может быть, России следует пойти по пути Китая, которые создал свои аналоги WhatsApp и Facebook, и запустить отечественную платформу?
— Китайцы продвинулись вперед, создав некую суверенную территорию в интернете. Похоже, что таким крупным странам, как Россия и Китай, необходимо идти по этому пути, создавая свое. Как мы создали ГЛОНАСС, понимая, что если установить в своих ракетах систему наведения, которая будет ориентироваться по GPS, то в один прекрасный момент наша военная техника окажется грудой металла.
Наверно, нужно сделать следующий шаг в этом направлении, создавая собственное суверенное интернет-пространство с собственными платформами. Иначе за нас будут решать, что должно быть в интернете.
- А где та тонкая грань между регулированием интернета со стороны государства и наступлением на свободу слова? Например, на Украине сейчас активно обсуждают закон о медиа, там до сих пор онлайн-медиа не регулируются законодательно, на СМИ пытаются воздействовать.
— Свобода предполагает ответственность, а ответственность всегда регулируется. Естественно, что рано или поздно придется регулировать интернет. Во всем мире есть законодательство, связанное с пропагандой экстремизма и детской порнографии в интернете. Понятно, что технологии развиваются быстрее, чем законодательство. Технологии создают новые реалии, и тогда общество начинает на них реагировать.
Всегда важно найти баланс, чтобы определение ответственности не было чрезмерным. Это тонкий процесс, который требует широкого круга представителей общества и государства. Этот процесс должен быть взвешенным и сбалансированным, но он должен идти, иначе в виртуальной реальности возникнет хаос.
Дети, которые не имеют социального опыта и не успели сформироваться как личности, погружаются в огромную среду интернета, где есть что угодно, в том числе пропаганда насилия, экстремизма и расизма. Если эту среду не регулировать, то мы под видом свободы слова получим вещи, которые будут разрушать наше общество.
- Над какими проблемами вы сейчас работаете, как член Совета по правам человека?
— По-прежнему я ищу подходы, связанные с решением вопроса цензуры на глобальных платформах. Еще одна важная часть работы — это проблемы наших соотечественников за рубежом. Одна из самых важных и острых проблем — это обучение на русском языке на Украине. Напомню, что с 1 сентября на Украине серьезно ограничили обучение на русском языке, что сильно ударило по русским школам.
Изучать такие абстрактные науки, как физика и математика, и так непросто, а теперь придется еще погружаться в специфическую, иногда не всегда хорошо проработанную терминологию на другом языке. Это может оттолкнуть ребенка от получения знаний. Это серьезная история, на нее нужно реагировать, и мы будем это делать.