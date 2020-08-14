- Денис, вот уже пятый день в Белоруссии проходят протестные акции недовольных результатами президентских выборов, но сейчас они как будто пошли на спад. Можно ли уже говорить, что новый майдан не получился? Как вы оцениваете ход событий?
— В принципе сами события были совершенно прогнозируемы. Особенно исходя из того, что и в рамках предвыборной кампании и во время дня голосования, и после этого наблюдались ключевые характеристики процессов, связанных с дестабилизацией общеполитической ситуации, подготовки к государственному перевороту. Такие перевороты мы могли ранее наблюдать в целом ряде государств на протяжении последних уже почти двадцати лет.
Поэтому было совершенно очевидно, по какому сценарию будет действовать так называемая оппозиция. Мне кажется, достаточно позитивно для государства и для народа Белоруссии, что представители белорусской власти внимательно изучили эти уроки и достаточно эффективно на данный момент противостоят так называемым оппозиционерам, которые хотели бы дестабилизировать ситуацию и действительно совершить государственный переворот.
Сейчас многие рассуждают на тему угасания протестов. Но если мы вспомним целый ряд подобного рода мероприятий, то, я думаю, белорусской власти обязательно надо тщательно анализировать такие события на предмет провокаций, на предмет такого знакового символического события, которое может быть инспирировано в Белоруссии как новая точка для активизации акций протеста.
- Как это было, например, в Киеве?
— Да, если приводить пример, то мы ведь помним, как разгон в Киеве так называемых студентов послужил поводом к новой волне протестов. Были и сакральные жертвы. Понимая логику происходящего, как это всё воспроизводится и реализуется, власти Белоруссии должны принимать соответствующие меры. У меня есть надежда на то, что понимание там присутствует, и власть сможет не допустить такого развития событий.
- Но такая опасность сохраняется?
— Безусловно. Мы же видим, что наши западные партнёры очень активно пытаются влиять на ситуацию. Уже такие государства, как Польша, Литва, Латвия, которые соседствуют с Белоруссией, начинают высказывать предложения, которые не просто неприемлемы, а являются откровенным вмешательством во внутриполитические дела Белоруссии.
И мы можем быть уверены, что и эти государства, и другие будут сейчас очень активно пытаться влиять на ситуацию. И здесь, как мне кажется, Российской Федерации очень важно было бы солидаризоваться с нашими белорусскими партнёрами и противостоять совместно подобным усилиям Запада.
- На ваш взгляд, сейчас позиция Москвы достаточно активна или, скорее, выжидательная?
— Мне кажется, что сейчас позиция России недостаточно активна, особенно на фоне тех заявлений, которые делают западные государства и западные лидеры. Мне кажется, что Российской Федерации стоило бы взять инициативу в свои руки. И уж точно не менее активно, чем западные партнёры, во-первых, заявлять свою позицию, ну и, во-вторых, отстаивать свои национальные интересы.
По моему убеждению, национальные интересы России заключаются в построении Союзного государства с Белоруссией.
- Если сейчас Лукашенко удержит ситуацию, ускорится ли процесс реального построения Союзного государства?
— К сожалению, нет у меня такого ощущения, что процессы по этому треку будут интенсифицированы. Мне кажется, что после преодоления кризиса, если он будет преодолён, белорусская власть сосредоточится на одной большой своей проблеме: это обеспечение преемственности.
На ближайшие лет пять этот вопрос для Александра Лукашенко будет ключевым — как сохранить государство, как максимально безболезненно передать власть, как выстроить такую систему, которая могла бы достаточно эффективно работать без Лукашенко. Это проблемы и вопросы, от решения которых действительно зависит выживание белорусского государства, благосостояние народа и отсутствие конфликтов внутри страны.
- Тем более что попытки совершения госпереворота могут повториться?
— Такие попытки будут обязательно, здесь вообще нет никаких сомнений. Наши западные партнёры будут очень активно работать в этом направлении, будут пытаться и дальше совершить госпереворот в Белоруссии с целью приведения к власти марионеточных режимов, которые будут максимально выгодны для них с точки зрения геополитики, экономики.
Допустим, совершенно очевидно, что для Польши, и не только для неё, очень выгодна слабая, бедная Белоруссия, потому что это будет отличный донор высокопрофессиональных обученных специалистов, которых поляки смогут использовать как дешёвую рабочую силу. И тут на сто процентов эта тема перекликается с ситуацией на Украине.
- То есть последствия возможной победы оппозиции для Белоруссии могут быть такими же, какими стали последствия победы евромайдана для Украины?
— Лучше точно не будет. Мы же все прекрасно понимаем, что наши западные партнёры, когда поддерживают подобного рода изменения, уж точно не преследуют цели повысить уровень благосостояния граждан в той или иной стране. Они преследуют свои геополитические, геоэкономические цели, и в рамках этих целей для подопытных, скажем так, государств и народов ничего хорошего не предусмотрено.