Запад плотно занялся Белоруссией, и нынешний спад активности протестов не должен никого обманывать, достаточно вспомнить опыт украинского Майдана. В любой момент могут произойти события, которые резко обострят ситуацию считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов

- Денис, вот уже пятый день в Белоруссии проходят протестные акции недовольных результатами президентских выборов, но сейчас они как будто пошли на спад. Можно ли уже говорить, что новый майдан не получился? Как вы оцениваете ход событий? Майдан в Киеве и Плошча в Минске: в чём сходства и различия? © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS

— В принципе сами события были совершенно прогнозируемы. Особенно исходя из того, что и в рамках предвыборной кампании и во время дня голосования, и после этого наблюдались ключевые характеристики процессов, связанных с дестабилизацией общеполитической ситуации, подготовки к государственному перевороту. Такие перевороты мы могли ранее наблюдать в целом ряде государств на протяжении последних уже почти двадцати лет.

Поэтому было совершенно очевидно, по какому сценарию будет действовать так называемая оппозиция. Мне кажется, достаточно позитивно для государства и для народа Белоруссии, что представители белорусской власти внимательно изучили эти уроки и достаточно эффективно на данный момент противостоят так называемым оппозиционерам, которые хотели бы дестабилизировать ситуацию и действительно совершить государственный переворот.

Сейчас многие рассуждают на тему угасания протестов. Но если мы вспомним целый ряд подобного рода мероприятий, то, я думаю, белорусской власти обязательно надо тщательно анализировать такие события на предмет провокаций, на предмет такого знакового символического события, которое может быть инспирировано в Белоруссии как новая точка для активизации акций протеста.

- Как это было, например, в Киеве?

— Да, если приводить пример, то мы ведь помним, как разгон в Киеве так называемых студентов послужил поводом к новой волне протестов. Были и сакральные жертвы. Понимая логику происходящего, как это всё воспроизводится и реализуется, власти Белоруссии должны принимать соответствующие меры. У меня есть надежда на то, что понимание там присутствует, и власть сможет не допустить такого развития событий. Белоруссия. Хроника протестов, ночь с 12 на 13 августа

- Но такая опасность сохраняется?

— Безусловно. Мы же видим, что наши западные партнёры очень активно пытаются влиять на ситуацию. Уже такие государства, как Польша, Литва, Латвия, которые соседствуют с Белоруссией, начинают высказывать предложения, которые не просто неприемлемы, а являются откровенным вмешательством во внутриполитические дела Белоруссии.

И мы можем быть уверены, что и эти государства, и другие будут сейчас очень активно пытаться влиять на ситуацию. И здесь, как мне кажется, Российской Федерации очень важно было бы солидаризоваться с нашими белорусскими партнёрами и противостоять совместно подобным усилиям Запада.

- На ваш взгляд, сейчас позиция Москвы достаточно активна или, скорее, выжидательная?

— Мне кажется, что сейчас позиция России недостаточно активна, особенно на фоне тех заявлений, которые делают западные государства и западные лидеры. Мне кажется, что Российской Федерации стоило бы взять инициативу в свои руки. И уж точно не менее активно, чем западные партнёры, во-первых, заявлять свою позицию, ну и, во-вторых, отстаивать свои национальные интересы.

По моему убеждению, национальные интересы России заключаются в построении Союзного государства с Белоруссией.

- Если сейчас Лукашенко удержит ситуацию, ускорится ли процесс реального построения Союзного государства? Белоруссия. Хроника протестов, 12 августа

— К сожалению, нет у меня такого ощущения, что процессы по этому треку будут интенсифицированы. Мне кажется, что после преодоления кризиса, если он будет преодолён, белорусская власть сосредоточится на одной большой своей проблеме: это обеспечение преемственности.

На ближайшие лет пять этот вопрос для Александра Лукашенко будет ключевым — как сохранить государство, как максимально безболезненно передать власть, как выстроить такую систему, которая могла бы достаточно эффективно работать без Лукашенко. Это проблемы и вопросы, от решения которых действительно зависит выживание белорусского государства, благосостояние народа и отсутствие конфликтов внутри страны.

- Тем более что попытки совершения госпереворота могут повториться?

— Такие попытки будут обязательно, здесь вообще нет никаких сомнений. Наши западные партнёры будут очень активно работать в этом направлении, будут пытаться и дальше совершить госпереворот в Белоруссии с целью приведения к власти марионеточных режимов, которые будут максимально выгодны для них с точки зрения геополитики, экономики.

Допустим, совершенно очевидно, что для Польши, и не только для неё, очень выгодна слабая, бедная Белоруссия, потому что это будет отличный донор высокопрофессиональных обученных специалистов, которых поляки смогут использовать как дешёвую рабочую силу. И тут на сто процентов эта тема перекликается с ситуацией на Украине.

- То есть последствия возможной победы оппозиции для Белоруссии могут быть такими же, какими стали последствия победы евромайдана для Украины? Западные СМИ: Лукашенко наверняка сохранит власть, но будущее Белоруссии туманно © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

— Лучше точно не будет. Мы же все прекрасно понимаем, что наши западные партнёры, когда поддерживают подобного рода изменения, уж точно не преследуют цели повысить уровень благосостояния граждан в той или иной стране. Они преследуют свои геополитические, геоэкономические цели, и в рамках этих целей для подопытных, скажем так, государств и народов ничего хорошего не предусмотрено.