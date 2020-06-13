Цель массовых беспорядков в США состоит в том, чтобы подготовиться к свержению власти на случай, если Дональд Трамп сможет остаться президентом, считает руководитель информационного агенства News Front Константин Кнырик

«Трамп – не стратег, он бизнесмен». Рудяков назвал главное противоречие между США и НАТО © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - Константин, как вы считаете, насколько серьезный вред эти протесты наносят Трампу и насколько успешно ими пользуется Байден?

— Скорее, здесь надо делать упор на то, что эти протесты являются репетиционными. Сегодня технологично решаются вопросы, связанные с дискредитацией правоохранительной системы. Когда эти протесты завершатся, то авторитет полиции как структуры, призванной защищать правопорядок, в обществе будет сведена на ноль.

А что касается электоральных волн и предпочтений, то главный месседж, который продвигается сегодня в Соединенных Штатах, очень прост: Трамп не справляется с ситуацией. Этот месседж вредит электорально. И та немногочисленная часть американских элит, которая повязана на бизнес, благосостояние, доход и заработок, тоже не очень заинтересована в президенте, который не справляется с ситуацией.

В американских выборах избиратели играют второстепенную роль. Сама избирательная система США достаточно упрощенная, ничего демократического там нет. В истории США были случаи, когда побеждал президент, который набирал меньше голосов электората и получал власть за счет голосования выборщиков. Так что эти протесты оказывают достаточно серьезное влияние на элиты, которые сейчас отворачиваются от Трампа.

Но главная цель этих протестов абсолютно не в этом. На мой взгляд, цель этих протестов — провести репетицию на случай, если Трамп, не дай Бог, победит. Чтобы не дать Трампу вступить в должность и не дать ему одержать победу.

- Чем, на ваш взгляд, это противостояние завершится?

Мой прогноз достаточно прост. В ближайшее время эти протесты сойдут на нет, противостояние между белыми и черными будет нагнетаться через СМИ, и я не исключаю, что в ближайшее время появится некий вождь, который скажет, что белым нужно вставать с колен, дабы высветить второй противоборствующий лагерь.

И в случае если выборы будут идти не по «демократическому сценарию», то в любой момент эти протесты можно будет зажечь с новой энергией, направив эту энергию в нужное русло, будь то свержение Трампа, будь то срыв выборов, будь то развязывание гражданской войны.

Судя потому, что «демократическая» элита пошла на огромный риск и устроила у себя в стране то, что они устраивали в других странах, они готовы биться отчаянно и до последнего, чтобы Трамп не стал президентом при любых раскладах.

- Почему Трамп настолько не угодил демократам? Все равно же Америкой правит некий консенсус элит?

— Вопрос в том, что консенсуса как раз не получилось. Трампу обрезали все возможные полномочия. По сути он так и не стал полноценным президентом даже в том бутафорском виде, в котором существует президент США.

Мы даже на фоне этих протестов видим, что он дает указания Пентагону и военным ведомствам, а ему говорят: «Друг, мы не хотим это выполнять и не будем». Он управляет даже не всеми процессами, которые ему положены, исходя из его полномочий. Он только почистил Белый дом и сформировал свой аппарат, а на большее у него сил и времени не хватило.

Трамп неудобен только с той точки зрения, что не является представителем той элиты, которая десятки лет правила в США. Он выходец из другой элиты, которая не устраивает исторически устоявшуюся в США политическую и коммерческую бизнес-элиту. Он не идет у них на поводу, и очень многие вещи, которые им бы хотелось, чтобы он делал прямо, Трамп делает достаточно имитационно.

Например, его личное противостояние с Россией достаточно формально, а устоявшейся элите очень хотелось бы, чтобы оно было явно. Таких нюансов очень много, Трамп не устраивает их по целому ряду объективных причин.

Кроме того, уголовное дело против Байдена не за горами, большие проблемы с прошлым в части нарушения законодательства у Обамы, и очень многие представители той элиты понимают, что проиграть сейчас Трампу — потерять все.

- Массовые протесты сейчас происходят не только в США, и совпали они с отменой карантина. Это просто совпадение, или тут есть закономерность или технология?

— Я бы одно с другим не связывал. Но то, что ограничительные меры в каждой стране повлекли за собой общее недовольство, это факт. Ситуация с ограничительными мерами не была создана для того, чтобы потом организовать протесты, но сейчас этой ситуацией можно успешно пользоваться в любой стране мира для дестабилизации обстановки.

«Репетиция большого поводка, который хотят надеть на человечество» – Быстряков о пандемии © rian.com.ua

Но, тем не менее, эту историю используют в политических целях, и в России в том числе. Эти попытки предпринимались и предпринимаются, в том числе через те медиа, которыми владеют всякого рода западные фонды.

- Приведет ли вся эта ситуация к тому, что западная цивилизация утратит свою внешнюю привлекательность? Что может прийти ей на смену?

— Вопрос состоит в том, привлекательность для кого? Если брать за основу американское население, то вот эта голубая американская мечта не является для американцев чем-то привлекательным, так же, как и для европейцев.

Единственной альтернативой тому абсурду, до которого довели ситуацию в Европе и в США, могут быть только национальные государства. США национальным государством вряд ли может стать, а вот европейцы вспомнить о своих национальных интересах и начать раскачивать историю под названием «национальное государство» вполне могут.

С другой стороны, все эти «соросы», рассказав историю про нужность, целесообразность и толерантность в отношении беженцев, достаточно грамотно наводнили Европу нужными им людьми, которые превратят в конфликт любую попытку пробуждения национального сознания.

Под видом беженцев туда направлялись и разного рода террористические элементы, которые вполне системно сотрудничают с американскими спецслужбами. Поэтому я пока не вижу какой-то альтернативы, которая могла бы стать привлекательной и для реализации которой пришлось бы пройти через какой-то конфликт.

Любое пробуждение национального самосознания в Европе чревато тем, что американцы развяжут там межнациональный, межэтнический и межрелигиозный в том числе конфликт.

- Какие выводы из всей этой ситуации следует сделать России и какую позицию занять?

— Россия в отношении этого не должна занимать никакой позиции. Это их история, их судьба. У нас есть четкая дипломатическая позиция о невмешательстве в дела других государств. Глядя на всю эту историю, мы должны четко для себя понять, что у нас есть свой путь. Ничего более прагматичного с точки зрения нормального существования, чем наш банальный, но очень правильный советский интернационализм, современное общество предложить не может.