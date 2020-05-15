На текущей неделе несколько событий в украинской политике стали, по мнению украинского политолога Константина Бондаренко, знаковыми и определяющими

- Константин, в среду Верховная Рада всё же проголосовала за закон о запрете возврата банков прежним владельцам, как требовал МВФ. На ваш взгляд, какие последствия это будет иметь для страны в целом и для внутриполитической ситуации — например, для отношений Зеленского с олигархами?

— Это большой удар по банковской системе Украины, а также по суверенитету страны в том плане, что после принятия этого закона Украина признает верховенство европейских и вообще зарубежных судов над решениями своих собственных судов. Судебная система Украины ставится в подчиненное положение.

«Антиколомойский закон»: МВФ «убирает» олигархов и берёт власть на Украине в свои руки © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Но, с другой стороны, если так, то давайте мы и решения правительства сделаем вторичными по отношению к решениям международных организаций — ведь к Кабмину тоже нет доверия.

Точно так же давайте по аналогии рассматривать и решения Верховной Рады, и даже Конституцию подчиним решениям международных организаций.

В любом случае, это достаточно опасный прецедент.

- На неделе замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак летал в Берлин на переговоры с германской стороной по урегулированию конфликта в Донбассе. Также прошло видеозаседание гуманитарной подгруппы обновлённой Трехсторонней контактной группы. Как вы считаете, стоит ли ожидать если не прорыва, то хотя бы подвижек в переговорах по Донбассу? И какими они могут быть?

— Насколько мне известно, и Украина, и Россия на сегодняшний день достаточно устали от ситуации на Донбассе. Ситуация тупиковая, и каждая страна хотела бы выйти из данного конфликта.

При этом Россия не хочет чувствовать себя побежденной, и то же самое можно сказать про Украину.

Поэтому я думаю, что будет некое компромиссное решение. Я не удивлюсь, если на каком-то этапе будет принято решение частично пересмотреть Минские договоренности — то, на чем настаивала Украина.

Но понятно, что это должно быть подано таким образом, чтобы каждая сторона обошлась минимальными имиджевыми потерями.

- Украина постепенно выходит из карантина, и этот вопрос стал отчасти политическим. Ряд мэров открыто выступили против инициатив Киева, возникают конфликты. Плюс на неделе обострились проблемы Зеленского в Одессе — сообщается, что губернатора Максима Куцего могут отправить в отставку. Можно ли говорить о системных проблемах центральных властей с регионами? И чем это грозит Киеву?

— Главная проблема центральной власти на Украине — отсутствие вообще политики по отношению к регионам. Власть больше интересуется цифрами рейтингов и треугольником на Печерских холмах: Кабинет министров — Офис президента — Верховная Рада.

Регионы против Киева. Выдержит ли Зеленский борьбу с «партией мэров» © president.gov.ua

Понятно, что коронавирус и выход из карантина — это всего лишь повод. Мэры на своем уровне готовятся к местным выборам, и поэтому сейчас они делают какие-то шаги, которые направлены на повышение собственных рейтингов и узнаваемости.

Однако говорить о «партии мэров» не приходится. Ее не будет, поскольку существующие противоречия между самими мэрами достаточно сильны, и объединиться они не смогут.

Поэтому в данной ситуации я бы не стал переоценивать демарши отдельных мэров — это просто телодвижения для того, чтобы понравиться своему избирателю.