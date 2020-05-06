Помимо коронавируса и экономического кризиса, у центральных властей Украины появилась новая проблема - непослушные мэры. Кто стоит за этой «акцией непослушания» и к чему приведет противостояние Киева и регионов, политолог Кирилл Молчанов рассказал в интервью изданию Украина.ру 6 мая

Анатолий Бондаренко. Биографическая справка © Facebook, Анатолій Бондаренко Анатолия Бондаренко, который первым распорядился открыть летние площадки ресторанов, рынки и непродовольственные магазины раньше установленного Кабмином срока.

Впоследствии он даже заявил о готовности возглавить сопротивление официальному Киеву, если тот не пойдет на скорейшее смягчение карантинных мер, которые пагубно влияют на малый и средний бизнес.

Действия Бондаренко нашли отклик и в других регионах страны. Так, его уже поддержали мэры Ивано-Франковска, Житомира, Мукачево и других городов. Резко в адрес центра высказывались глава Львова Андрей Садовый, градоначальник Днепра Борис Филатов и городской голова Харькова Геннадий Кернес. Не исключается конфликт с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

- Кирилл, на ваш взгляд, бьет ли этот скандал по рейтингу и позициям президента Владимира Зеленского?

— Безусловно, мы видим, что местные элиты решили отыграться, потому что в прошлом году они были практически полностью повержены на выборах, и там были планы «Слуг народа» проводить досрочные выборы мэров крупных городов, где они, наверное, победили бы. То сейчас в условиях экономического кризиса, пандемии, карантина местные власти в виде мэров городов решили отыгрывать позиции. Бледно смотрятся губернаторы на их фоне.

Мы видим, что они всерьез перешли в наступление на центральные власти, и думаю, что они и дальше будут пытаться в этом плане откусывать у них определенные рейтинги поддержки.

- Это какое-то совместное организованное наступление?

— Я не думаю, что это спланированная или системная солидарная позиция — просто каждый действует локально на своем уровне. Но процесс уже пошел, и думаю, что к осени, когда назначены выборы, он будет завершен.

- А есть ли шансы сделать этот процесс более организованным? Могут ли, например, «несогласные» мэры создать свою партию или иной союз?

— В этом нет необходимости. Скорее всего, каждый просто будет на своем локальном уровне действовать. Какой-то единой силой они не будут выступать.

Мы видим, что хотя и есть определенная солидарная позиция у мэров Одессы, Харькова… Ну, кроме разве мэра Киева, потому что сейчас [Виталию] Кличко удалось договориться с Зеленским. А так все остальные просто будут оппонировать со своей колокольни и, возможно, местные политические проекты создавать под местные выборы.

Праздник непослушания. Партия мэров угрожает Зеленскому © president.gov.ua - То есть вы исключаете вариант, что Кличко может присоединиться к другим мэрам? Все-таки в прошлом году у него был серьезный конфликт с Офисом президента.

— Нет, у Кличко достаточно хорошие отношения с [руководителем ОПУ Андреем] Ермаком, Зеленским, и его сейчас никто не снимает с должности, поэтому, думаю, он выступит на стороне власти и, возможно, даже будет негласным кандидатом власти на этих выборах.

- Возвращаясь к вопросу организованности. Учитывая то, что Бондаренко является человеком Юлии Тимошенко, как вы считаете, какова ее роль в этом конфликте?

— Я не исключаю, что это тоже запланированная акция по подготовке к местным выборам. То есть от «Батькивщины» будут такие оппозиционеры, антагонисты к власти, которые через местное самовыражение будут давить на Киев. В этом есть определенная логика политической борьбы.

- А что сейчас будет делать Киев? Может, смогут договориться?

— Нет, не договорятся. Скорее всего, они будут стараться запугивать, но из-за того, что ресурс ограничен, я думаю, навряд ли у них что-то получится. Будем продолжать наблюдать за дальнейшей делегитимацией Зеленского ввиду того, что если карантин не будет сниматься официально, то его будут снимать на уровне местного самоуправления.

- Вы упомянули ограниченные ресурсы Киева — относится ли это к кадрам? Есть ли у Зеленского люди, которые могут противостоять популярным мэрам на местах — тем же Кернесу, Труханову и другим?

— Нет и не было. Ставка изначально осенью делалась просто на бренд «Слуги народа», на имя самого Зеленского. Там собирались вести на выборы так называемых ноунеймов, то есть абсолютно никому не известных людей, которых Зеленский просто вывел бы на сцену.

А учитывая то, что популярность самого Зеленского падает, соответственно, и шансы на победу существенно снижаются. Я думаю, достаточно сложная ситуация будет осенью — у «Слуги народа» уже не получится большинства по всей Украине.