Пять лет назад был убит Олесь Бузина. Подозреваемые в его убийстве — Андрей Медведько и Денис Полищук — на свободе. Президент Зеленский последовательно продолжает политику Порошенко, а это означает, что ни исполнители, ни заказчики, ни организаторы убийства Олеся не будут наказаны, считает Ренат Кузьмин, адвокат мамы Олеся — Валентины Павловны

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Ренат Равельевич, продвигается ли на сегодняшний день судебное разбирательство по делу Бузины, ведь прошло уже 5 лет со дня его убийства? Какие итоги расследования? Какие новые факты есть?

— Прошло пять лет, а воз, как говорится, и ныне там. Дело никак не продвигается. Оно находится на том же уровне, что и несколько лет назад. Ничего нового: расследование дела в отношении организаторов и заказчиков не проводится, судебный процесс в отношении исполнителей блокируется.

Власть делает все, чтобы убийцы Олеся Бузины не понесли заслуженного наказания. К сожалению, президент Зеленский последовательно продолжает политику Порошенко, а это означает, что ни исполнители, ни заказчики, ни организаторы убийства Олеся не будут наказаны.

- Вы по-прежнему являетесь сторонником версии, что заказ на Бузину поступил из спецслужб Украины? Считается, что СБУ имеет отношение к убийству Шеремета. Может ли быть так, что команда на убийство была дана из одного центра?

— Мое мнение не изменилось: убийство Олеся Бузины было совершено по приказу и в интересах украинской власти. Заговорщики, захватившие власть в Киеве, зачищали политическое поле страны путём организации массовых репрессий. Они умышленно создавали в обществе атмосферу страха и безысходности для того, чтобы выдавить часть потенциальных оппозиционеров за границу, другую часть отправить за решетку по сфабрикованным обвинениям, а тех, кто не сбежал и не сел в тюрьму, просто уничтожали физически. Олесь был из их числа.

Его казнили так же, как и Олега Калашникова, — цинично среди белого дня. А потом ещё полтора десятка регионалов при очень странных обстоятельствах покончили с собой. Пять лет политическим расправам на Украине. К годовщине убийства Олега Калашникова © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Что касается дела Шеремета, то я абсолютно убеждён, что если бы убийство Бузины было раскрыто, то убийства Шеремета могло бы и не быть вовсе. И у меня есть все основания считать, что оба эти убийства были организованы украинской властью.

- Изменилось ли что-то с приходом Зеленского и сменой генпрокурора?

— Я публично обратился к президенту Зеленскому по делу Бузины. И сделал это в сессионном зале Рады во время заседания парламента с участием президента. Я обратил внимание гаранта Конституции на допущенные по делу нарушения и попросил президента осуществить личный приём мамы Олеся — Валентины Павловны.

Я надеялся, что президент проявит милосердие к маме, потерявшей единственного сына, и возьмёт на контроль эту ситуацию. К сожалению, Зеленский проигнорировал мое обращение, дав тем самым обществу сигнал о том, что власть не собирается искать и привлекать убийц к уголовной ответственности.

К сожалению, приходится констатировать: новая Генпрокуратура и новый генпрокурор бездействуют, что неудивительно, учитывая реакцию президента на мое обращение. Новая власть является продолжателем майданных традиций, а значит, никакой справедливости от них ждать не приходится.

Мы обязательно придём к власти и восстановим порядок, законность и справедливость в стране. И дело Олеся Бузины обязательно будет расследовано и доведено до судебного приговора не только в отношении исполнителей, заказчиков этого убийства и его организаторов, но также и прокуроров, позволившим преступникам так долго скрываться от правосудия. Всему своё время.