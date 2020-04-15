Коронавирус, а, вернее, карантин, который охватил многие страны мира, резко изменил не только внешние атрибуты жизни людей и их сообществ, но и какие-то важные ментальные константы в них. Не стали в этом отношении исключением и страны Прибалтики. Украина.ру публикует очередное интервью из серии "Карантин глазами простых людей" из Риги

Владимир Линдерман, Латвия, Рига

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— В Латвии введен режим чрезвычайного положения. Основные меры, за нарушение которых может последовать административное наказание: больше двух не собираться (исключение — члены семьи) и соблюдение дистанции в общественных местах — не менее двух метров. Школы закрыты, школьники продолжают учебу удаленно. Массовые мероприятия, естественно, запрещены. Движение общественного транспорта сокращено.

Магазины работают. Кафе — большинство закрыты из-за отсутствия посетителей, но некоторые работают. И в транспорте, и в кафе тоже надо соблюдать правило собираться не больше двух — за одним столиком, на одном сиденье. Остальные меры носят рекомендательный характер: не выходить из дома без необходимости, носить маски, и прочее.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся больше всего? Чем недовольны?

— Если судить по соцсетям, то многие взвинчены и недовольны буквально всем. А в реале — все очень спокойно. Люди демонстрируют высокий уровень дисциплины. Ограничительные меры соблюдаются. Низкая плотность населения из минуса превратилась в плюс. Гуляя в лесу рядом с домом, можно за два-три часа не встретить ни одного человека. Самые большие страхи связаны с обвалом экономики, потерей работы и отсутствием денег.

- Как обстоят дела с зарплатой и работой?

С работой и зарплатой все плохо. Туризму кирдык, транзит дышит на ладан. А это основные статьи дохода. Тяжкие проблемы были и до эпидемии, но была и отдушина — возможность уехать в Западную Европу на заработки. Как будет сейчас, непонятно.

- Заметен ли рост цен?

— Роста цен не заметил. До ковида на ряд продуктов он был просто стремительный. Сейчас каких-то радикальных изменений не вижу.