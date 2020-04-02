Как коронавирус повлиял на украинскую энергетику и экономику в целом, рассказал изданию Украина.ру сопредседатель Фонда энергетических стратегий, экономист Дмитрий Марунич

- Дмитрий, можете рассказать, как обстоят дела в нефтегазовой отрасли Украины в связи с эпидемией коронавируса?

— Никаких радикальных изменений не произошло. Добыча газа идет стабильно, потребление, по всей видимости, упадет, поскольку часть производств остановлена или снизила интенсивность работы.

- Есть информация, что Fitch снизил до уровня преддефолтного рейтинг «ДТЭК Энерго» Рината Ахметова.

— Да, но это связано совсем с другими вещами. На прошлой неделе «ДТЭК Энерго» объявил о намерении реструктуризировать процентные выплаты по бондам 2023 года и долгу банкам. Снижение рейтинга — естественное логическое следствие того, что заявил ДТЭК.

Погребинский: Сейчас дефолт может быть для Украины лучшим лекарством, чем транш МВФ © РИА Новости, Владимир Трефилов

Насколько я понимаю, компания таким образом пытается снизить стоимость обслуживания своего долга в целом. Они обратились к держателям долга с просьбой реструктуризировать выплаты.

- Однако гендиректор компании Дмитрий Сахарук ранее заявил, что «ДТЭК Энерго», отказываясь платить по кредитам, принимает таким образом меры для максимальной концентрации ресурсов и гарантирует обеспечение украинцев светом и теплом в период введенного из-за коронавируса карантина…

— Это связано, но и не связано с карантином. Это единственный технический дефолт, который сейчас объявлен на Украине. Кроме компании ДТЭК есть куча эмитентов, огромное количество, которые размещали бумаги, но только ДТЭК пошел по такому пути.

Тут дело не в корронавирусном кризисе. Просто компания пытается использовать благоприятный момент, чтобы снизить стоимость обслуживания долга в целом.

Сильно сомневаюсь, что у них ситуация «ложись в гроб и закапывайся на кладбище». Скорее всего это не так.

- Какой позитив для украинских компаний есть в нынешней ситуации? Например, как повлияло снижение цен на нефть?

— Позитив может быть только в том, что такого рода реструктуризации станут возможными на фоне пандемии. Когда ситуация в мире сложная, собственники долгов будут охотнее идти на реструктуризацию. Другого позитива нет.

Снижается потребление энергоресурсов, ситуация усложняется в целом, ухудшается состояние банковской системы, любые потребители беднеют из-за кризиса.

Кроме того позитива, о котором я сказал выше, никакого другого позитива быть не может.

- Можете оценить запас прочности украинской нефтегазовой системы? Насколько длительный карантин она выдержит?

— Текущие нагрузки на систему некритичны, и коронавирус точно не имеет такого влияния на все эти процессы. Он просто снижает деловую активность, снижает потребление энергоресурсов.

«Уже сокращают». Марунич о том, когда украинская ГТС превратится в металлолом © РИА Новости, Владимир Трефилов

В постсоветское время очень мало вкладывали в инфраструктуру, это правда. Но, с другой стороны, говорить, что все пропало, что все развалилось, будет некорректно.

Все находится в нелучшем, но все же удовлетворительном состоянии. На период борьбы с коронавирусом точно хватит — до конца года.

Ничего архикритичного в этой отрасли не произойдет. С дорогами больше проблем, я вам скажу. А трубы, хотя и не сильно в адеквате, но и не разваливаются.

- А как вы оцениваете в целом влияние коронавируса на украинскую экономику? Насколько оно может быть сильным?

— У нас ожидается падение ВВП от пяти до десяти процентов. Пять — правительственная оценка, десять — оценка внешних субъектов. Понятно, что это очень плохо. Многие люди потеряют работу.

Очень сильно упадет промышленное производство, мы видим, что оно уже упало. Все станут беднее.

Все очень плохо, но я думаю, что ситуация 2014-15 года была хуже. Тогда произошел развал государства Украина в том виде, в котором оно существовало до 2013 года.

Пока я полагаю, что тот кризис был хуже, хотя, возможно, дальнейшие события покажут, что я ошибаюсь. В общем, плохо, но жить будем.