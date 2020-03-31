Украинский политолог Елена Дьяченко прокомментировала изданию Украина.ру ночное голосование в Верховной Раде, узаконившее куплю-продажу земли

- Елена, можно ли говорить, что принятие закона о продаже земли — эпохальное политическое решение для Украины? Если да, почему?

— Я бы начала с другого вопроса: была ли легитимной цель власти при открытии рынка земли в том виде, в котором это произошло? Легитимной была бы цель спасти экономику от кризиса. Но, мне кажется, в качестве своей цели власть выбрала оперативную задачу сохранить сотрудничество с МВФ в кризис. Попыток реструктуризировать долги перед МВФ либо не предпринималось, что очень плохо, либо они были провальные, что средне плохо.

Мировой банк и МВФ недавно пообещали идти навстречу бедным странам и прощать долги, однако в их число Украина не вошла, хотя реальный уровень жизни украинцев ненамного выше Молдовы, которая оказалась в этом списке. Попыток отсрочить выплаты по гривневым ОВГЗ тоже не наблюдалось, как и попыток перенаправить заоблачные зарплаты набсоветов госкомпаний (глава "Нафтогаза" Коболев получает в год свыше 12 миллионов долларов) на борьбу с пандемией. Поэтому вопросы к постановке цели и методам ее достижения остаются.

- «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина» заявляют о нарушениях при принятии закона, обещают отменить его в Конституционном суде. Есть ли у них такая возможность? Отменят ли закон? Какие нарушения видите вы?

— Конституция устанавливает, что порядок работы ВР определятся Конституцией и регламентом. То есть требование выполнять нормы регламента — требование Конституции. Очевидно, что и при созыве этого внеочередного заседания, и при рассмотрении на внеочередном заседании законопроекта, и при внесении существенно меняющих текст законопроекта правок на стадии рассмотрения трехтысячной правки, когда несколько месяцев назад уже прошли все сроки их внесения, были грубо нарушены нормы закона о регламенте ВР

Косвенным свидетельством того, что законная процедура была нарушена, является то, что спикер ВР Дмитрий Разумков на третьем ночном внеочередном заседании присутствовал, однако не вел его. Регламент четко устанавливает ответственность председательствующего за нарушения. Разумков, похоже, отказался в этом участвовать.

Возможность обратиться в Конституционный суд с конституционным представлением о несоответствии Конституции закона есть у любых 45 народных депутатов Украины. Но, думаю, у его инициаторов будет две проблемы: первая — КСУ (как он уже не раз делал) может сослаться на то, что регламент — это закон, а не Конституция, значит, нарушения закона не являются юрисдикцией КСУ, то есть может просто его не принять.

И вторая проблема — если КСУ примет к рассмотрению — это сроки рассмотрения. Напомню, КСУ рассматривает представление депутатов предыдущего созыва по закону о люстрации, даже после того как ЕСПЧ признал его нарушающим Конвенцию о правах человека, уже шестой год и не может принять решения. Это очень кричащий пример, так как нарушения презумпции невиновности — вещь очевидная, и дискуссий конституционалистов она не требует.

Но Минюст выступает категорически против отмены этого закона, и такая «медлительность» КСУ вызывает некоторые сомнения в принципиальности нашего органа конституционной юрисдикции. Поэтому подать представление, конечно же, депутаты могут, но дальше — есть вопросы. Если же удалось зафиксировать на видео факты неперсонального голосования «слуг» (кнопкодавство) — это уже нарушение конституционной процедуры, и это усилит позицию в суде.

Могу также предположить, что в ближайшее время оппозиция зарегистрирует проект постановления об отмене результатов голосования, и до вынесения этого проекта постановления в зал спикер не сможет подписать закон и отправить президенту. Это немного оттянет вступление в силу.

- Как вы думаете, возможны ли протесты против рынка земли? Националисты, другие политсилы и общественные активисты уже заявляли об этом ранее. Однако учитывая режим чрезвычайной ситуации в стране…

— Не думаю, что занятые проблемой выживания люди выйдут на улицы с протестами против открытия рынка земли.

- На ваш взгляд, можно ли говорить о конце монобольшинства «Слуги народа» в Раде? Всё, фракция Зеленского раскололась после «антиколомойского закона» и рынка земли?

— Я бы скорей говорила не о конце монобольшинства, а о смысле в 2014 году менять Конституцию и возвращать ту ее редакцию, которая требует создавать коалицию. К тому же до сих пор действует версия регламента ВР, соответствующая редакции Конституции без коалиции, то есть коалиция шесть лет существует без правил и ограничений и не спешит возвращать в регламент нормы, регулирующие ее создание, существование и распад. Вернули коалицию, но не хотят жить по правилам коалиции.



Не в первый раз мы видим, как по принципиальным вопросам "Слугам народа" уже не хватает своих голосов. То есть отсутствует одно из конституционных оснований создания коалиции, а именно согласованная политическая позиция ее членов. И возникает следующий вопрос — на каком тогда основании коалиция находится у власти? «Слуги» идут по пути Ющенко, который после Оранжевой революции провозгласил, что политическая целесообразность для него выше законности.