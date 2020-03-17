Кандидат политических наук и блогер Денис Гороховский в интервью изданию Украина.ру выразил свое мнение о назначении Ирины Венедиктовой на пост генпрокурора, а также о ситуации с коронавирусом

Политолог Якубин: В связи с назначением нового генпрокурора Порошенко ждет судьба Саакашвили © Facebook, Алексей Якубин - Денис, как вы думаете, чем руководствовался президент Зеленский, когда внес в Верховную Раду кандидатуру Венедиктовой?

— Трудно сказать. Еще пару дней назад Венедиктова даже не была в условном ТОП-3 кандидатур. Сказать, что она продемонстрировала какие-то фантастические результаты за время работы в ГБР, тоже сложно. Поэтому я не готов говорить о том, правильный это или неправильный выбор. Нужно внимательно следить, какие результаты она покажет в первые дни работы.

- Зеленский в разговоре с Трампом обещал, что на посту генпрокурора будет «на 100% его человек», которым Рябошапка явно не был. Удастся ли Венедиктовой стать для него таким человеком?

— Что значит «нас 100% свой человек»? Защищать интересы Зеленского? У него нет своих бизнес-интересов. Он не олигарх и не магнат, чтобы прокурор защищал его интересы. Защищать политические интересы? В этом сегодня нет необходимости. Если генпрокурор просто начнет исполнять свои прямые функции, у его политических конкурентов начнутся проблемы.

Особых требований к Венедиктовой нет. Я сегодня у кого-то прочел: весна пришла, границы закрыты, генпрокурор назначен — самое время начинать посадки. От нее просто требуется, чтобы она выполняла свою работу. Это будет идеальный генпрокурор для Зеленского.

- Как Венедиктова будет вести себя в отношениях с Западом? Займет ли она сторону демократов или республиканцев США, которык, как известно, активно вмешивадлись во внутреннюю политику Украины и деятельность правоохранительных структур?

— Если по Рябошапке было очевидно, что он работает не на государство Украина и во вред ему, то по Венедиктовой и ее работе в ГБР такого сказать нельзя. У нее не было никакой особой активности, чтобы сказать, чьей стороне она будет подсуживать.

Но ГБР — это институт, созданный и пролоббированный Западом. В руководство, тем более на пост и.о. главы, случайные люди попасть не могли. Поэтому какие-то точки соприкосновения с нашими западными партнерами у нее есть.

- Украина сегодня вводит жесткие меры в связи с коронавирусом. Как, на ваш взгляд, власть воспользуется этой паузой? Чем займется в первую очередь?

— Ходили слухи, что в первую очередь будет проголосован рынок земли, который очень не поддерживается среди населения. Карантин и прочее как раз могут стать поводом, чтобы запретить митинги и так далее.

Но сегодня Рада занималась законодательными инициативами исключительно в контексте карантина. Будут ли завтра или послезавтра рассматриваться вопросы по земле? Мне кажется, что вероятность достаточно высока. Но это может вызвать очень негативную реакцию и усугубить ситуацию, которая в Украине и так нервная и тревожная.

- Как вы вообще оцениваете принимаемые властями меры по борьбе с болезнью? Не слишком ли было жестко закрывать метро?

— В целом это правильные меры. Мы видим, что ситуация сложная по всему миру. Это не какое-то там искусственное нагнетание паники. Зеленский оказался в очень неприятной ситуации. Чтобы он ни сделал, в любом случае были бы недовольные.

Если бы он не закрывал метро и не вводил радикальные санкции и ограничения, его бы оппозиция упрекала в том, что он бездействует, ссылаясь на европейский опыт, на ту же Италию или Польшу, закрывшие границы и ограничившие перемещения внутри страны.

Если бы он это вводил поэтапно, его бы обвиняли в том, что это способ манипуляции. Мол, если есть реальная угроза, то это нужно было сделать немедленно. Он сделал немедленно — мы видим, в чем его сегодня обвиняют.

Я как раз неделю нахожусь в командировках по регионам. За последние два дня я объездил семь областей. И в каждой области реагируют по-разному.

- Может ли привести экономический кризис и пандемия к глобальным последствиям для внешней и внутренней политики Украины?

— Они однозначно повлияют и на внутреннюю, и на внешнюю политику. Тут есть и весомый политический фактор, и весомый экономический фактор. Мы уже видим, как начала проседать национальная валюта по отношению к доллару, притом что у самого доллара ситуация сегодня не очень стабильная. Мы видим, что происходит с нефтью.

Мы понимаем, что очень ослабится канал поступления живых денег за счет заробитчан, которые по данным Нацбанка в прошлом году привезли 12,5 млрд долларов. Помимо того, что они перестанут привозить деньги, часть из них останется в Украине. Украина получит еще до миллиона дополнительных безработных.

Сегодня бизнес получил очень серьезные ограничения. Бизнес простаивает. А на Украине бизнес зачастую работает с колес: сегодня они получили деньги, а завтра потратили, чтобы закупить все необходимое на следующий день.

Уже возникают вопросы по аренде и коммунальным платежам. Как это будет решаться, пока непонятно. Реакция власти очень неоднозначная. Нет прямых ответов. Бизнес может договориться с арендодателем самостоятельно, но коммунальные платежи насчитываются, и отопительный сезон идет, потом придут сумасшедшие платежки. Реакции никакой.

- Стоит ли ждать крупных отставок и перестановок во власти, если ситуация будет развиваться так, как вы описали?

— Отставки и перестановки возможны. Внутри страны уже возникают точечные конфликты. К примеру, мэр Харькова уже вчера заявил, что не будет закрывать метро, несмотря на указ президента. А сегодня Рада приняла закон, по которому за саботаж решений предусматривается в том числе уголовная ответственность, а не только административная в виде огромных штрафов.

Маршрутчики Киева уже заявили, что они не будут завтра выходить в рейс: метро закрыто, поток пассажиров огромен, им запретили перевозить больше 10 человек, а все это нерентабельно. А штраф за нарушения около 10 тысяч евро.

Им нет смысла работать себе в убыток, потому что власть создала такие условия. Но если они не выйдут, в городе будет транспортный коллапс. И таких тонких моментов будет возникать десятки, сотни и даже тысячи.