Сергей Бакуменко - детский писатель из Одессы. В 2014 г. некоторое время на волне всеобщей истерии поддержал Майдан и даже организовывал фестиваль «Укроп», где собирались средства на лечение раненых бойцов АТО. Спустя определенное время он разочаровался в майданных идеалах, не одобряя разнузданного национализма и переписывания истории

Бакуменко выходил на защиту памятника маршалу Жукову, когда его сносили национал-радикалы. 5 февраля этого года в «Букводоме» в московском парка «Сокольники» была запланирована презентация его книг «Ребятам о собачках» и «Ребятам о птичках». Ряд патриотических блогеров и организаций обвинили писателя в национализме и русофобии, а в СМИ публиковалась информация, что он якобы приехал собирать средства на «нужды АТО». По причине огромного резонанса приглашающая сторона (директор парка «Сокольники» и администрация района) отменила проведение презентации, поскольку данное событие приобрело скандально-политический контекст. Украина.ру пообщалась с Бакуменко с тем, чтобы выяснить, каково его отношение к националистическим идеям и в каких майданных организациях он все же состоял.

- Сергей, по какой причине вы в свое время поддерживали Майдан и насколько активно? Состояли ли вы в какой-либо «майданной» организации?

— Зимой 2013-2014 года, когда начались события на киевском Майдане, я воспринял эти события с воодушевлением. По украинскому телевизору рассказали всему народу, что свергнут тиран, и теперь украинцы заживут прекрасной жизнью. Практически все творческие люди в Украине были воодушевлены переменами, которые случились, и я как творческий человек был очень рад той свободе, о которой день и ночь кричало украинское телевидение. Все мое творческое окружение поверило в эти события. Что они принесут украинскому народу счастье. Но, увы, это был обман. И я вскоре, в том же самом 2014 году, это понял. Ни в какой «майданной» организации я никогда не состоял. Мне вообще не близка политика.

- Как же вы прокомментируете продажу на фестивале «Укроп» в 2014 г. в Одессе, к организации которого вы имели отношение, «оберегов от ватников и колорадов»?

— В 2014 году, когда я увидел первых раненых из зоны АТО в одесском госпитале, я решил помочь этим людям и организовать какое-то событие, которое помогло бы собрать деньги на их лечение. Так родился фестиваль «Укроп» в Одессе, на котором любые артисты могли выступить перед публикой, а публика, в свою очередь, могла бы пожертвовать средства на лечение и реабилитацию раненых.

Узнав, что двоим мужчинам и двум женщинам после лечения в госпитале необходима реабилитация, чтобы у них сгибались и разгибались ноги и руки, я обратился в одесский Лермонтовский санаторий. Лермонтовский санаторий, который лечит травмы опорно-двигательного аппарата, предоставил свое помещение, а я нашел свет, сцену, аппаратуру и самих артистов. Сделал я этот фестиваль на своем энтузиазме, никакой Коломойский, как это утверждается в статьях в российской прессе, мне денег не давал. Это чистой воды выдумка СМИ. Я не знаком с Коломойским и уверен, что и он обо мне никогда не слыхал.

Перед самым фестивалем мне позвонили из Одесской областной администрации и попросили дать мастерам национальной культуры торговать на этом фестивале своими сувенирами. Так в рядах этих торговцев и появились эти злополучные и неумные обереги от «колорадов». Я к этим оберегам никакого отношения не имею. Мне стыдно за автора этой неумной затеи. Но я делал фестиваль в Одессе. А был еще один фестиваль «Укроп» в Киеве, и я к нему не имею ни малейшего отношения. На киевском фестивале «Укроп» таких неумных предметов и инсталляций было огромное количество. Фотографии с киевского фестиваля постоянно подмешивают к моему фестивалю. Я против подобного «творчества», какими ни были эти обереги.

- Если вспомнить ваше восприятие ситуации в Украине 6 лет назад и сейчас, что изменилось в вашей оценке? Какие факторы способствовали переоценке тех или иных событий, деятелей? «Устрою международный скандал». Дочь майданной писательницы во Франции признали россиянкой © Ирена Карпа Facebook

— В 2014 году, сразу после того, как я передал на лечение четырех раненых все собранные на фестивале средства, я объявил о том, что мне больше не близка вся эта «революция гидности». Что я в нее больше не верю. Мне начало очень резать слух, что победа, которую наш советский народ обрел такой дорогой ценой в Великой Отечественной и во Второй мировой войнах, для деятелей майдана является ненастоящей и даже, по их словам, «позорной». Вот тут клеммы в моем мозгу и щелкнули. У меня воевали оба моих дедушки в Великую Отечественную. Мой дед Миша защищал Одессу от фашистской чумы. Для меня победа над гитлеровскими захватчиками — праздник 9 Мая — всегда был священным.

Кстати, именно после опубликования в "Фейсбуке" моего фото около памятника павшим советским бойцам на меня на следующий день, 10 мая, и было организовано нападение националистом Тодором Пановским, который повалил меня наземь, выкручивал мне руки и, как одержимый, повторял один и тот же вопрос: «Почему ты больше не с Майданом?»



- Как ваши знакомые из «патриотической» среды отреагировали на эволюцию ваших взглядов?

— На меня напал Сергей Стерненко — экс-лидер «Правого сектора» в Одессе, — когда я подошел выяснять к нему и его молодчикам, по какому праву они демонтируют памятник Георгию Жукову. Сергей Стерненко сотоварищи напали на меня и забрызгали мне глаза слезоточивым газом. Напали вчетвером. Из тех, кто пишет про меня гадости, много есть тех, на кого нападали такие как Стерненко?

- Почему была отменена презентация вашей книги в Москве, которую вы собирались сделать в начале февраля этого года? О чем она?

— Мои книги для детей. Но они написаны так, что будут интересны и взрослым. Моя цель, когда я пишу очередную книгу, чтобы родители, читая детям на ночь эти сказки, становились тоже добрее. Последняя моя книга «Ребятам о птичках» написана в соавторстве с моей супругой. В этой книге персонажи — птицы. Но на самом деле все прототипы этих персонажей — люди. Я хотел сделать шаг навстречу дружбе между нашими народами. Многие мои друзья и знакомые предупреждали меня об осуждении моей презентации с украинской стороны. Но я никак не мог представить, что проблемы у меня будут именно в России. Все было до банального просто. Кто-то запустил фейк, что я украинский нацист и приехал собирать деньги на АТО. Эта информация сначала появилась в одном издании и даже позабавила меня, но через пару часов фейки, что я лично изготавливаю и продаю обереги от «колорадов», появились везде. И вот тут уже было не до шуток. Каждое новое издание просто копировало фотографии из другого и прибавляло еще свои фантазии. Так родились фейки, что я получаю гонорары от Коломойского. Технология тиражирования мифа была проста. Было опубликовано мое личное фото и рядом на другом фото крупно — изображение этих неумных оберегов. И заголовки «Писатель, который продавал обереги от «колорадов», объявился в Москве». И травля началась. Ведь никакое издание не написало: «В Москве состоится презентация украинского писателя, который 6 лет назад поверил в «майдан» и 6 лет назад признал свою ошибку». Это для некоторых российских СМИ было невыгодно. Хотелось хайпа. И придумали нациста. А ведь главный принцип журналистики — это донесение проверенной информации. С непроверенной или выдуманной работает «желтая пресса». И мирная презентация была сорвана пропагандой.

- Чем для вас являются события 2 мая 2014 года в Одессе и война на Донбассе? Писатель-фантаст Русанов: Я исключил фантастов, стоящих на антирусских позициях, из круга общения © Facebook, Владислав Русанов

— У меня погибло два товарища в Доме профсоюзов тем ужасным днем. Один из них — Дима Иванов — мой друг и журналист. Второй погибший — Дима по прозвищу Индеец — добрейший и искренний парнишка с диагнозом ДЦП. Царствия им небесного. Для любого нормального человека это страшная трагедия, которая должна быть расследована честным судом, и виновные должны понести справедливое наказание. Есть люди, которые насмехаются над гибелью погибших в Доме профсоюзов 2 мая. Для меня, верующего человека, погибшие там — мученики. Всегда, когда прохожу мимо этого Дома, молюсь за убиенных. Что касается войны на Донбассе. Информации у простых украинцев об этом конфликте крайне мало. Не берусь быть знатоком в этом конфликте. Одно знаю точно. На Донбассе такие же украинцы, как и я. Никакие люди не должны умирать. Очень хочу, чтобы война на Донбассе закончилась.



- Как Вы оцениваете, насколько существенно изменилось положение вещей после смены Порошенко на Зеленского? Одесса дала один из наибольших процентов поддержки Зеленскому и его команде. Оправдывает ли он подобный аванс?

— С Зеленским я знаком лично. Я выступал как-то на его передаче «Рассмеши комика». Есть видео в интернете. Я сумел его рассмешить. Общался с ним после передачи. Внимательный, добрый, отзывчивый парень. Но теперь, когда он президент, я смотрю на него и думаю: "Володя, а ты сдержишь свои обещания перед избирателями или нет?" Надеюсь, конечно, на лучшее. Я сам голосовал за него. Только бы не Порошенко.

- Ваше отношение к закону о государственном языке. Насколько он сейчас соблюдается в Одессе, присутствуют ли конфликты на этой почве?

— Этот закон направлен, по моему личному мнению, против русского языка, а не в поддержку языка украинского. Скорее всего этот закон разъединяет украинцев, а не объединяет. Мне очень грустно, что недавно одна женщина, которая зашла в поликлинику лечить своего ребенка, вдруг устроила скандал, что с нею педиатр разговаривала на русском. Не имеет значения, на каком языке с тобой разговаривал педиатр. Имеет значение только то, чтобы он оказывал качественную врачебную помощь. Я разговариваю и на русском, и на украинском. Мой родной — русский. Но украинский мне тоже очень нравится. Сейчас я, кстати, английский учу. Нет плохих языков. Есть неумные люди.



- В России задаются вопросом: почему одесситы массово не вышли в защиту памятника Жукову? Ведь переписывание истории, навязываемое сверху, явно не имеет массовой поддержки горожанами.

— Из-за защиты памятника Жукову, как я уже говорил, на меня напал Стерненко — лидер «Правого сектора» Одессы на то время. Наверное, простые одесситы боятся этих «ряженых» активистов и немного людей выходят на защиту памятников своих героев. Но одесситы все равно выходят. Есть, например, в Одессе уважаемый депутат Богдан Гиганов, который всегда на защите этих памятников. Но он депутат. Активисты не могут на него напасть. Они только на незащищенных людей нападают. Время профессиональных «активистов», на мой взгляд, уходит. Время кардинально меняется. Дональд Трамп публично заявил о том, что он хочет, чтобы Украина и Россия помирились. («Активисты» не смогут ослушаться американского обкома!) Что касается одесситов, они честные и порядочные люди. Не стоит осуждать их за то, что они обыкновенные люди. Для того чтобы о ком-то судить, нужно влезть в его шкуру.



- При каких условиях, по-вашему, возможна нормализация ситуация в стране и потепление отношений между Россией и Украиной?

— При таких условиях, чтобы писатели из Украины, которые собирали на лечение раненых соотечественников и ни копейки никогда не перечисляли на войну, не подвергались бы травле в России. И чтобы про них не писали лживые байки. И тогда диалог между вменяемыми людьми Украины и России мог бы быть налажен уже завтра. И завершился бы он дружбой и сотрудничеством. Именно культура, искусство, спорт и вера в Господа Бога должны объединять людей всего мира. Война и ненависть никого объединить не смогут. Я очень хочу еще раз приехать с презентацией в Россию и, не будучи оклеветанным пропагандой, выступить перед русскими детьми и взрослыми с Уроком Мира и Добра.

- Что вы конкретно можете ответить на обвинения россиян в ваш адрес в прошлый приезд?

— Я хотел бы ответить всем, кто во время моего прошлого визита в Москву говорил обо мне всякие небылицы типа того, что я якобы «переобулся» на время пребывания в Москве», или «он украинский нацист», или «он был спонсором АТО». Любой человек может в своей жизни заблуждаться или делать ошибки. Главное, чтобы у этого человека, после того как он одумается, руки и помыслы были чистыми. Мне не в чем каяться и просить прощения перед теми, кто желал в России учинить надо мной самосуд. Я никого не убил, не оклеветал, не сделал никому зла. Я никогда не был нацистом. Не воевал на Донбассе. Не состоял ни в одной «майданной» организации. Никогда не страдал болезнями национализма или русофобии. Я лишь собрал посильную помощь четверым раненным людям. Благодаря мне эти люди могут, хоть и с палочкой, но ходить. Я поступил как христианин. Помог ближнему, когда он нуждался. Я желаю дружбы между нашими странами и народами, как и каждый нормальный человек. И победа здравого смысла над мраком уже совсем близко.