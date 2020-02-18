Экс-депутат Верховной Рады и один из руководителей Центра свободы слова Елена Бондаренко прокомментировала изданию Украина.ру инициативу советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Сивохо заявил о создании «Национальной платформы примирения и единства». Презентация новой структуры состоится 19 февраля.

«Приходите на презентацию, все расскажем, на все вопросы ответим», — сказал Сивохо.

Другой участник проекта Иван Толкачев более подробно рассказал о проекте. По его словам, платформа станет способом объединения общественных инициатив и государственных программ.

«Эта платформа создана в рамках выполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса. Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась платформа», — заявил он.

- Елена, как вы относитесь к инициированному Сергеем Совохо созданию «Национального проекта примирения и единства»?

— Очень позитивно отношусь. Приветствую такие инициативы.

Начнем с того, что инициатором этого проекта является Сергей Сивохо, что меня весьма порадовало, поскольку это адекватно ситуации и уместно. Потому что, с точки зрения Донбасса, этот человек не вызывает никакой агрессии или неприятия, и в этом, возможно, будет заложен успех.

Что касается самой «Национальной платформы примирения и единства», то мы увидим, что в нее заложили авторы, только завтра, но сама идея по себе очень радует и очень обнадеживает.

Другое дело, сможет ли сам Сивохо, хватит ли у него самого сил переубедить агрессивную часть народа в том, что необходимы шаги навстречу Донбассу.

- Как вы считаете, он сможет переубедить или нет?

— Лично я не хочу гадать. Очень рассчитываю на то, что у него по пути найдется много единомышленников и сторонников. По крайней мере, есть те, кто готов ему помогать совершенно на волонтерских началах.

- А Донбасс Сивохо поверит? Как на эту инициативу отреагирует та часть Донбасса, которая не контролируется Киевом?

— Тут, конечно, надо спросить у самих жителей Донбасса, которые остались и переносят все тяготы военной жизни. Единственное, что могу сказать: предполагаю, что идеи Сивохо будут восприняты нормально и без агрессии только лишь потому, что этот человек не допускал в своей деятельности и словах оскорбительных выпадов в отношении жителей неподконтрольной территории.

К тому же он родом из Донбасса. Он дончанин, он довольно известный человек. Я очень рассчитываю на то, что его миротворческая деятельность всем пойдет на пользу.

- Смотрите, по поводу «примирения и единства». Мы же знаем, это не Донбасс расколот, он един. Тут раскол такой: с одной стороны Донбасс, а с другой — Западная и Центральная Украина. Какое ж единство может быть между ними, если Донбасс на «основные вопросы мироздания и бытия» смотрит совершенно по-другому, чем Галичина?

— Давайте не говорить о том, что разделяет — ментальность и идеология, а давайте говорить вот о таких вещах, как обустроенность контрольно-пропускных пунктов, обеспечение их медицинской помощью. Например, пропуска, которые оформляют граждане Украины для пересечения разделительной линии, теперь бессрочные.

А то каждый год нужно было мучиться и оформлять новые. Можно ведь сделать что-то, что облегчит повседневную жизнь жителей Донбасса.

Далее, это вопрос снятия экономической блокады и возобновления транспортного сообщения. В принципе все это по силам этой платформе Сивохо.

Пусть это будут сейчас ее основные задачи, и они с ними справятся.

- Вам не кажется, что этот проект при всем уважении к Сивохо и к искренности его желания принести мир на землю его родного Донбасса все-таки со стороны украинских властей пропагандистский жест, и они просто используют доброе имя Сергея в своих пропагандистских целях?

— Нет, у меня совершенно иной взгляд. У меня другое ощущение: Сивохо никто не собирается помогать. Он, видимо, сам пришел с этой инициативой, а ему сказали: ну, делай, если у тебя получится. Вот так я вижу эту ситуацию.

- Хорошо. Если все это искренне, то, наверное, Сергею нужны еще люди, которые бы участвовали в этой платформе. Елена Бондаренко, если бы к ней обратился Сивохо, участвовала бы вместе с ним в этом проекте?

— Мы еще завтра увидим презентацию этого проекта, но скажу, что те из нас, кто оттуда родом и представляет здоровую часть общества, готовы помогать, и я в том числе.

- А кто мог бы еще принять участие в этой платформе?

— Я рассчитываю на обычных и простых здравых людей среднего достатка, средних предпринимателей и обычных бюджетников. Я не рассчитываю на бизнес, на парламентскую оппозицию, потому что никакого движения, чтобы помочь Сивохо, я не отметила.

Просто еще рано о чем-то говорить, так как никто еще не знает, что заявят завтра.

От редакции. Когда интервью было уже подготовлено редакцией к публикации, стало известно, что презентация «Национальной платформы примирения и единства», назначенная ранее на 19 февраля, отменена и будет перенесена на неизвестный срок. Дело в том, что накануне, то есть во вторник, 18 февраля, диверсионно-разведывательная группа подконтрольных Киеву соединений подорвалась на мине при попытке проникновения на территорию ЛНР, один человек погиб. После этого украинские силовики нанесли массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР.

«Это было нелегко — мы сомневались и взвешивали «за и против», но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства», — сообщил Сивохо.

Дату презентации он пообещал сообщить позднее, отметив, что случившееся на линии соприкосновения — «циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы».