21 декабря 1961 года состоялась премьера самой известной и, пожалуй, самой лучшей кинокомедии Киевской киностудии им. Довженко. Съёмки её сопровождались невероятными скандалами, никто из создателей не верил, что из картины «будет толк», поэтому, когда оказалось, что они создали «нетленку», мягко говоря, очень удивились.

Основой для сценария послужила пьеса «За двумя зайцами» известного в прошлом веке украинского драматурга, своеобразного «Станиславского» украинского театра — Михаила Петровича Старицкого. Создал он её по мотивам пьесы выдающегося украинского писателя Ивана Семёновича Нечуй-Левицкого. День в истории. 22 мая: родился любимый малоросс Александра III © Public domain

Сценарий написал режиссёр фильма Виктор Иванов больше известный к тому времени советскому зрителю по лентам «Шельменко-денщик» (1957) и «Олекса Довбуш» (1960). После «За двумя зайцами» он отметился ещё одной популярно комедией «Ключи от неба» (1964).

В конце 1960 года Иванов предложил чиновникам от украинского кино экранизировать «За двумя зайцами», однако получил отказ. Тогда он пошёл на хитрость — заявил, что комедия будет высмеивать стиляг, своеобразное неодобряемое правительством явление, сложившее в СССР на рубеже 50-х — 60-х годов. Только это позволило выбить под ленту соответствующие фонды.

Иванов засел за написание сценария. В увлекательное действие пьесы к и так гениальным диалогам он добавил ещё дополнительные шутки, вроде таких, как: «- Химка! — Га?— Не гавкай! — Я не гавкаю, а гакаю!», «Это же очень и очень!», «У меня внутри завёлся к вам такой стремительный карамболь!», «Я вам не как-либо что, а что-либо как!», «Барышня уже лягли и просють» — в пьесе Старицкого вы этих разобранных на цитаты фраз не найдёте. Хотя и из Старицкого тоже много чего ушло впоследствии «в народ».

И вот, сценарий готов, начался подбор актёров.

Изначального Иванов в роли главного героя — Свирида Петровича Голохвостого — видел Николая Гриценко, известного по фильму «Хождение по мукам» (1959), в котором он сыграл Рощина. Впоследствии наиболее звёздной его ролью стал муж Анны Карениной в одноимённом фильме 1967 года. Ни о каком другом актёре Иванов и слушать не хотел, и молодого актёра киевского Театра русской драмы им. Л. Украинки Олега Борисова взял вторым кандидатом скорее «для галочки». Всё изменили пробы… Русская драма и украинская опера. Как украинские большевики реформировали театральную жизнь Киева и Харькова © commons.wikimedia.org, Захаревич М.В.

Увидев Борисова на экране в гриме, костюме и образе, режиссёр остановил свой выбор на нём — попадание оказалось 100%-м.

С Проней Прокоповной подбор актрисы длился намного дольше.

На неё пробовались и актриса того же театра Русской драмы Вера Предаевич, и Майя Булгакова. Последней сказала о роли актриса Маргарита Криницына, сама же она пробоваться не собиралась, так как считала, что роль эту исполнять должна природная украинка из числа опытных актрис, а не такая заезжая молодая сибирячка, как она. Но пьесу она знала — её играли во ВГИКе.

Претендентки тщательно гримировались, клеили себе большие носы… и в результате в кадре выглядели театрально, то есть неестественно, а Иванову требовалось обратное. Будущая прима львовского театра им. Заньковецкой — Таисия Литвиненко — Проню играть вообще отказалась — подумала, что комедия окажется проходной. Вместо этой роли она выбрала себе менее хлопотную — служанки Химки.

Время шло, а исполнительницы главной роли всё не было. Дело решил случай.

Однажды Криницына шла по коридорам Киевской киностудии, как вдруг распахнулась одна из дверей, и она чуть ли не нос к носу столкнулась с Виктором Ивановым: «Рита, куда ты идёшь? Пойдем со мной, нужно подыграть на пробах». Как раз ставились пробы Николая Яковченко и Анны Кушниренко, которые в результате сыграли родителей главной героини. Нужно было сыграть Проню Прокоповну в сцене, где она переодевает их перед приходом Голохвостого. «А ты, малый, не дурак!.. И дурак немалый». Как рождался «Максим Перепелица» © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Криницыну даже не стали гримировать. Она просто натянула платье, пристегнула к волосам хвост-шиньон…

Возможно, сыграл тот фактор, что она не воспринимала эти съёмки, как пробы, а потому в кадре выглядела абсолютно непринуждённо и естественно: «Папа, одягнить галстука! А Вы, мама, снимайте этот мещанский платок, и одягайте чепчика!» Особенный «шарм» её образу добавил сломанный зуб, пострадавший накануне при неудачном разгрызании грецкого ореха.

Съёмочная группа покатилась со смеху, а Иванов тут же утвердил актрису на роль. Звёздный дуэт будущего шедевра сложился, подобрались и другие актёры.

Любопытно, но одну из эпизодических ролей — товарища Голохвостого… того, что в канотье и с усиками, сыграл ветеран войны и сын полка 1930 года рождения кавалер медали «За отвагу» Пётр Михайлович Филоненко. В 1943 году в возрасте 13-ти лет он, повторив подвиг Александра Матросова, закрыл собой амбразуру ДОТа… и выжил.

В 2014-м году за ношение советских медалей его неподалёку от дома, а живёт он рядом с площадью Победы, избили какие-то националистически настроенные отморозки. После этого личность Филоненко стали рассматривать под «мелкоскопом», возникли сомнения и в его подвиге, и орденах. Почему звезда фильма «В бой идут одни старики» так навсегда и остался «Кузнечиком» © РИА Новости, Осипов / Перейти в фотобанк

Автор при совершении подвига, конечно, не присутствовал, но встречался с ветераном и видел его с обнажённым торсом — характер шрама, пересекающего почти всю грудину Петра Михайловича и правое плечо вполне позволяет утверждать, что его прошила пулемётная очередь. Медаль «За отвагу» в эл. базе «Подвиг народа» присутствует, хоть он и был награждён ею только в 1968 году.

После войны Филоненко служил в киевской милиции, дослужился до звания полковника. Пользуясь своим служебным положением и знакомствами, он нередко снимался в эпизодах различных фильмов — «За двумя зайцами» далеко не единственный из них.

Начались съёмки. Иванов отличался невероятной требовательностью, о чём вспоминал впоследствии оператор фильма Вадим Ильенко. Криницына плакала из-за его придирок чуть ли не каждый день: «Он её часто доводил до слёз. Рита убегала за декорации выплакиваться. Он ее искал, находил, извинялся — человек был отходчивый. И она продолжала работать».

Дома актриса впадала в частые депрессии, а муж, успокаивая её, говорил: «Если тебе так тяжело, уходи!» Но она снова шла на съёмочную площадку, и старалась как можно реже попадаться Иванову на глаза, скрываясь от него за декорациями.

Иванов мог вспыхнуть, как спичка. Друзья даже в шутку называли его «псих без отрыва от производства». «Адъютант его превосходительства». Как снимали культовый советский телесериал © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Показателен случай на съёмках эпизода, где киевские работяги, схватив Голохвостого за руки-ноги, раскачивают его и швыряют через забор на улицу. Борисов полюбопытствовал, как всё это будет происходить. Иванов объяснил, что очень просто — хлопцы его швырнут, а он перевернётся в воздухе, как кошка, и упадёт на все четыре конечности. То, что Борисов — простой человек, и таким трюкам не обучен, Иванов как-то учитывать не собирался. Ну тогда Борисов и сказал ему:

— Покажите!

— А ну, берите меня, — в запале приказал Иванов статистам, — швыряйте!

Режиссёр, со свистом рассекая воздух, перелетел через забор и приземлился… на пятую точку, которую сильно ушиб. После этого в любой подобной ситуации Борисов каждый раз стал требовать: «Покажите!»

Иванов с упоением выстраивал мизансцены, налаживал творческий процесс, но раздражённые его самодурством и диктатом актёры не поддерживали этот порыв, и за глаза убеждали друг друга, что фильм наверняка выйдет проходным. В успех ленты никто, кроме самого режиссёра, не верил.

Однажды на площадке произошёл ещё один, связанный с опасностью для здоровья актёров, случай.

В одном из эпизодов служанка семейства Сирков — Химка — долго греет шампанское, чего делать никак нельзя, а потом, когда открывает, обливает им всех присутствующих. На площадке настоящее шампанское и взбалтывали, и грели, но пенной струи нужной силы не получалось. День в истории. 11 декабря: в Киеве родился король эпизода советского комедийного кино © РИА Новости, Конюшев / Перейти в фотобанк

Наконец придумали решение: просверлили в бутылке отверстие, поставили ёмкость с пенным щелочным раствором и подали это «шампанское» через вставленный в бутылку специальный шланг под давлением. Актёры, как могли, укорачивались от едкой пены, способной разъесть глаза и вызвать раздражение кожи.

Группа жила, как на вулкане.

Наконец Борисов в какой-то момент вообще психанул, написал заявление, что сниматься больше не будет, и ушёл со съёмочной площадки. Разыгрался нешуточный скандал, ведь половина материала уже была отснята. С большим трудом, с извинениями Иванова, его удалось вернуть обратно и доснять фильм.

Чтобы превратить симпатичную Криницыну в киношную Проню, гримёры обесцветили ей брови, а волосы накручивали не на бигуди, а на гвозди — от этого они выглядели менее естественными. В нос Криницыной вставляли пробки, что сильно уродовало внешность Маргариты Васильевны.

Актриса получала за день съёмок 13 рублей 50 копеек — довольно приличные по тем временам деньги, потом директор повысил ей ставку до 18 рублей. После окончания работы ей вручили дополнительную премию, 400 рублей. Криницына потом вспоминала: «Для меня это были огромные деньги. Накупила дочке немецких мягких игрушек». Родился в Киеве у отца-махновца. К 90-летию главного Бармалея Советского Союза © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Съёмки проходили как в павильонах студии, так и в исторических местах Киева: финальную сцену неудавшегося венчания, например, сняли перед Андреевской церковью, а встречу Голохвостого с Галей — на Владимирской горке на фоне памятника Владимиру Великому.

Во время озвучивания фильма непосредственное участие в процессе принял Иванов — знаменитую фразу «Химка — дура!» попугай говорит его голосом, хоть и соответствующим образом изменённым.

Премьера состоялась в Киеве в Дарницком клубе железнодорожников. Фильм первоначально создали только на украинском языке и не планировали прокатывать по всему Союзу, потому и премьера получилась весьма скромной. Иванов в этот день волновался больше всех. Он хотел многое сказать, но эмоции захлёстывали за край, поэтому смог только выдавить из себя что-то нечленораздельное, вроде такого: «Сейчас я вам представлю… вот она… наша Пронечка! А это… монашка…»

Премьера произвела фурор.

Недовольными остались только близкие Маргариты Криницыной. Её дочка сказала: «Мам, ты такая страшная!», а муж долго возмущался: «Это надо было себя так изуродовать!», и старался больше этот фильм не смотреть.

Но вот зрители были другого мнения. После фильма они подбежали к автобусу с актёрами, заглядывали внутрь и спрашивали: «А где Проня Прокоповна?» Когда им показалась загорелая, красивая Криницына, никто не поверил, что это и есть «кислоокая жаба» Проня.

Успех оказался фантастический. Исполнительница роли Химки Таисия Литвиненко потом вспоминала: «Я проснулась знаменитою, да!» День в истории. 1 ноября: вышел на экраны знаменитый советский сериал «романтизирующий белогвардейщину» © Кадр из фильма "Дни Турбиных", 1976

Когда чиновники от украинского кино осознали свой прокол, была срочно сделана русская озвучка, и фильм стали прокатывать по всему СССР. Он собрал 24,7 млн. зрителей. Несмотря на это критики признали «Зв двумя зайцами» худшим фильмом 1961 года, что очень больно ударило по его режиссёру. Сын Иванова потом вспоминал: «Он как-то сказал мне хмуро: «У меня нет радости от жизни».

Если для Борисова лента стала настоящим трамплином в его кинокарьере, то для Криницыной наоборот — тормозом. Ей тут же прилепили ярлык «характерной комедийной актрисы», после чего она чуть не лишилась главной роли в фильме «Дипломаты поневоле»: известные деятели культуры Украины прислали в «Госкино» письмо, в котором говорилось, что Маргарита Васильевна не отвечает идеалу украинской женщины — «нэ вродлыва» (укр. не красавица — прим. ред.).

Проня Прокоповна напрочь заслонила все остальные роли Криницыной, даже в таких шедеврах, как «Рождённая революцией», «Свадьба в Малиновке», «Дни Турбиных», «Бумбараш», «Одинокая женщина желает познакомиться».

После съёмок Маргарита Васильевна сдружилась с Олегом Борисовым. Он пытался даже устроить её в театр Русской драмы, там не хватало острохарактерных актрис. Но ей отказали, сославшись на то, что выпускников ВГИКа они к себе не берут.

23 августа 1999 года перед Андреевской церковью на улице Десятиной на месте съёмок последней сцены «За двумя зайцами» установили памятник Глохвостому и Проне Прокоповне, а точнее — Олегу Борисову и Маргарите Криницыной в их образах. На открытии актриса сказала: «„Гранд мерси за комплимант!" Сегодня я стала дважды героем. И даже больше, потому что раньше за дважды героя устанавливали бюст, а я в награду получила целую фигуру». Комедия «За двумя зайцами» как энциклопедия современной украинской политики © IMDb.com

Тогда же, почти 40 лет спустя после премьеры, самую популярную украинскую комедию наконец-то наградили, вручив ей Государственную премию Украины имени Александра Довженко. При СССР она чиновничьего признания так и не дождалась.

Зато народное признание не оставляет её до сих пор.

Кстати, среди киевлян распространено поверье, что если молодожёны потрут жука-оленя на фалде сюртука бронзового Голохвостого и кольцо на руке у Прони Прокоповны, то брак их будет крепким и счастливым. Памятник входит в обязательную программу фотосессий новобрачных, так что даже благодаря этому факту жизнь фильму «За двумя зайцами» ещё предстоит долгая.