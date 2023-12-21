«... а то шкварчала ваша папироска!» Как снимали самую знаменитую украинскую кинокомедию

Увидев Борисова на экране в гриме, костюме и образе, режиссёр остановил свой выбор на нём — попадание оказалось 100%-м.

С Проней Прокоповной подбор актрисы длился намного дольше.

На неё пробовались и актриса того же театра Русской драмы Вера Предаевич, и Майя Булгакова. Последней сказала о роли актриса Маргарита Криницына, сама же она пробоваться не собиралась, так как считала, что роль эту исполнять должна природная украинка из числа опытных актрис, а не такая заезжая молодая сибирячка, как она. Но пьесу она знала — её играли во ВГИКе.

Претендентки тщательно гримировались, клеили себе большие носы… и в результате в кадре выглядели театрально, то есть неестественно, а Иванову требовалось обратное. Будущая прима львовского театра им. Заньковецкой — Таисия Литвиненко — Проню играть вообще отказалась — подумала, что комедия окажется проходной. Вместо этой роли она выбрала себе менее хлопотную — служанки Химки.

Время шло, а исполнительницы главной роли всё не было. Дело решил случай.

Однажды Криницына шла по коридорам Киевской киностудии, как вдруг распахнулась одна из дверей, и она чуть ли не нос к носу столкнулась с Виктором Ивановым: «Рита, куда ты идёшь? Пойдем со мной, нужно подыграть на пробах». Как раз ставились пробы Николая Яковченко и Анны Кушниренко, которые в результате сыграли родителей главной героини. Нужно было сыграть Проню Прокоповну в сцене, где она переодевает их перед приходом Голохвостого.