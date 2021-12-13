История, как известно повторяется два раза: первый раз как трагедия, а второй - в виде фарса, профанации. Эта истина оказалась в точности подтверждена судьбой движения украинских «самостийников» в Пруто-Днестровском регионе в XVIII - втором десятилетии XX века.

В 1709 г. под стенами османской крепости Бендеры при протекции битого под Полтавой шведского короля Карла XII возник лагерь украинских политэмигрантов во главе с Мазепой. Данное военно-политическое образование оспаривало власть пропетербургского гетмана и стремилось дестабилизировать ситуацию на подвластной России части Украины. Как «бендеровцы» против Петра I воевали © Public domain

В начале 1711 г. под руководством преемника Мазепы Орлика был предпринят военный поход на Киев, бесславно завершившийся у Белой Церкви. Финансовую помощь данной кампании оказывал турецкий султан, а крымский хан выделил существенные военные силы для участия в ней.

Точку в этой истории поставил Прутский мир России и Османской империи. По его итогам шведский патрон мазепинцев был выдворен на родину, а султанская субсидия на содержание бендерского лагеря отменена. Политэмигрантам, обжившим правобережье Днестра, пришлось искать новые убежища, либо с повинной головой возвращаться под руку Петра I.

Спустя два столетия Бессарабия вновь стала прибежищем украинской политэмиграции. На сей раз её основу составили сторонники разгромленной в Поднепровье Украинской Народной Республики.

В феврале 1921 г. на территории оккупированного Румынией региона возник «Южный повстанческий фронт» (переименованный позже в Южную повстанческую группу) армии УНР. Данная структура создавалась при неофициальной поддержке Бухареста для дестабилизации обстановки на Юго-Западе Советской Украины.

Задачи перед украинскими повстанцами Бессарабии ставились масштабные: захват Тирасполя на левобережье Днестра и выход к Одессе. Однако закончилось данное выступление лишь переправой через Днестр и локальными боями с красноармейскими отрядами у пограничной реки. День в истории. 18 марта: Большевики отдают Западную Украину и Западную Белоруссию Польше © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Между тем потенциал для вторжения сил УНР на Одесском направлении был куда более серьёзный. На территории Румынии и Бессарабии в начале 20-х годов только по официальным данным находилось около 1,5 тыс. бывших бойцов вооружённых формирований УНР.

В ноябре 1920 г., спасаясь от преследования Красной Армией, у Могилёв-Подольского Днестр перешла Вторая запасная бригада Седьмой пулемётной дивизии (а также несколько других подразделений петлюровцев). Её бойцы были разоружены и помещены в специальный лагерь для интернированных «Брашов» у одноимённого румынского города.

Та же участь постигла пробившуюся в Румынию часть Третьей «Железной» стрелковой дивизии УНР и несколько отрядов повстанческих атаманов.

Ещё один лагерь для интернированных украинцев был создан у румынского местечка Фегераш.

Чрезвычайная дипломатическая миссия УНР в Румынии во главе с генерал-поручиком Дельвигом прикладывала большие усилия для сохранения военной организации среди интернированных. Кусок Украины, золото и меч Щербец. Что еще большевики отдали полякам 100 лет назад © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Каждому помещённому в лагерь полагался румынский солдатский паёк. Коменданты лагерей, назначенные из числа украинских офицеров, организовывали изучение военных дисциплин, занятия по физической подготовке.

Предпринимались действия по налаживанию социально-культурной жизни в лагерях, а также для поддержания украинского самосознания военнослужащих. Методами последнего были учебные и просветительские курсы, хоры, организация праздников, художественная самодеятельность, издание журнала.

Однако серьёзной проблемой было скудное материальное обеспечение. После ряда обращений интернированным было позволено на платной основе выполнять хозяйственные работы при румынских военных организациях.

Тем не менее, со временем основная их масса предпочитала находиться «на вольных работах» в Журже, Бухаресте и конечно же максимально близкой к родным местам Бессарабии.

В начале 1921 г. в Польше под эгидой Генерального штаба вооружённых сил этой страны был учреждён Партизанско-Повстанческий штаб УНР. Перед ним ставилась задача организовать партизанскую войну на территории УССР. Руководителем штаба стал бывший прапорщик царской армии, генерал-хорунжий армии УНР Тютюнник.

Из числа добровольцев — бойцов регулярных и повстанческих подразделений УНР, покинувших родину во время советско-польской войны, формировалась Повстанческая армия. Одним из её территориальных подразделений стала Бессарабская (Южнная) повстанческая группа.

Двумя другими формированиями были: Волынская (главная) группа и Подольская. Волынская и Подольская группы размещались в Польше, а Бессарабская — на территории, контролируемой Румынией. Как 100 лет назад два оккупанта Западной Украины заключили между собой союз © Public domain

Возглавил Бессарабскую группу (со штабом в Кишинёве) бывший капитан инженерных войск имперской армии, полковник УНР Гулый-Гуленко. Хотя, в 1921 г. во время подготовки вторжения этот офицер получил от главного атамана войск УНР Петлюры чин генерал-хорунжего.

Формирование Южной группы происходило преимущественно на территории Бендерского уезда. Курировало этот процесс командование третьего румынского корпуса.

В сферу ответственности «бессарабцев» входили Одесская, Николаевская, Херсонская губернии УССР, а также юг Подолья и запад Екатеринославщины. В этих регионах организовывались подпольные центры, готовившие вооруженное выступление во время вторжения в УССР Повстанческой армии УНР.

Много внимания Гулый-Гуленко уделял подбору инструкторов повстанческих отрядов на советской территории. В этих целях планировалось использовать кадры из числа украинских иммигрантов в Румынии. Представители Кишинёвского штаба побывали в лагерях для интернированных, местах компактного проживания беженцев, однако необходимое число организаторов подполья найти не удалось.

Объясняя последнее обстоятельство Гулый-Гуленко говорил о дефиците специалистов, обладавших необходимой подготовкой. Хотя, налицо было и общее разочарование в силовом противостоянии с Советами среди украинской диаспоры в Румынии. За самостийну вильну Украину: «главарь уголовной шайки Куравский (Богун)» © скриншот к/ф "Зелёный фургон"

Преодолевать кадровый голод руководитель Бессарабской группы был вынужден за счёт специалистов, присланных с территории Польши.

Уже в марте 1921 г. в распоряжение Гулого-Гуленко прибыли первые посланцы Партизанско-Повстанческого штаба УНР, которые переправлялись далее в «подведомственные» Южной группе губернии за Днестром. Переброску осуществляли специальные пропускные пункты, созданные в крупных поселениях вдоль бессарабского берега Днестра.

Весной — летом 1921 г. через кордон удалось перебросить 60 — 80 агентов, присланных из Польши. Это позволило активизировать повстанческое движение на юго-западе Украинской ССР, в особенности на территории Балтского и Ольгопольского уездов Подольской губернии.

Усилившийся за счёт опытных инструкторов отряд атамана Заболотного 2 апреля смог даже на короткое время овладеть уездным центром Ольгополем.

Сдерживающим фактором для украинского повстанчества были дефицит ресурсов и финансовые злоупотребления.

Гулый-Гуленко так и не дождался 1 млн. румынских леев, что планировалось ассигновать Партизанско-Повстанческим штабом УНР на закупку вооружения. Да и из самого Кишинёвского штаба поступали сигналы о нецелевых тратах и других махинациях. День в истории. 4 ноября: началась последняя военная операция петлюровцев © mikhael-mark.livejournal.com / mikhael-mark.livejournal.com / Перейти в фотобанк

В итоге приходилось собирать частные пожертвования. Даже для собственного штаба Гулый-Гуленко был вынужден покупать вооружение на приватные средства.

6 октября 1921 г. в Кишинёв поступил приказ начать осуществление запланированной операции. Для отвлечения внимания Советов от направления главного удара Повстанческой армии УНР (из Волыни на Киев) Бессарабской группе предписывалось выступать в рейд через Тирасполь на Одессу.

Однако сроки форсирования Днестра были сорваны и «бессарабцы» смогли начать боевые действия лишь в ночь с 18-го на 19 ноября. К тому времени главные силы Повстанческой армии УНР уже были разбиты войсками под командованием Котовского. Так что особого смысла рейд южан уже не имел.

Тем не менее, два их отряда попытались атаковать Тирасполь.

Сотник Пшенник во главе 150 бойцов смог занять прибрежные сёла к западу от города. Но на окраинах Тирасполя его отряд встретил упорное сопротивление, остановлен и вынужден был отойти на исходные позиции. Переправу повстанцев на западный берег Днестра прикрывала румынская артиллерия, правда «дружественный» огонь причинил отряду потери едва ли не сопоставимые с жатвами, понесёнными в ходе боестолкновения с красными. День в истории. 17 ноября: застрелился мичман императорского флота, увековеченный Зеленским © Михайло Дяченко

Меньший по численности отряд атамана Батурина наступал на Тирасполь с севера, но в трёхчасовом бою у города понёс существенные потери и также вынужден был ретироваться.

Генерал-хорунжий Гулый-Гуленко во главе 50 бойцов безуспешно прорывался выше по течению Днестра в районе Дубоссар.

Столь безрадостный для сторонников Петлюры и Тютюнника исход бессарабско-приднестровской вылазки определялся крайне слабой её подготовкой. У повстанцев был недостаток не только оружия, боеприпасов, но и тёплых вещей и даже продовольствия.

Они явно переоценивали протестный потенциал крестьян и горожан на советской территории. Существенной поддержки от населения Приднестровья они не получили. Кроме того, командование советских войск из агентурных данных знало о готовившемся вторжении.

Вскоре после этих событий Партизанско-Повстанческий штаб УНР прекратил своё существование. Его бывший руководитель Тютюнник стал сотрудничать с советскими властями и перебрался в СССР. Гулый-Гуленко пытался продолжить подпольную деятельность в Советской Украине, но был арестован.

Разочаровавшись как когда-то турецкий султан в украинском «самостийном» движении, румынские власти стали сокращать финансирование лагерей для интернированных. «Зрада» атамана или ловушка советской разведки? Почему петлюровец Тютюнник перешел на сторону большевиков © commons.wikimedia.org, Public Domain

Последние приходили во всё более плачевное состояние. Трудовые команды из них стали привлекаться ко всё более тяжёлым работам, зачастую встречая обман при оплате своего труда. Таким образом стимулировался уход украинских военнослужащих «на вольные хлеба», происходило размывание военной организации УНР на территории Румынии.

Инфраструктура Бессарабской повстанческой группы вдоль западного берега Днестра была ликвидирована, а в 1923 г. перестали существовать и сами лагеря для интернированных. Их обитатели переводились на положение гражданских лиц, а имущество передавалось украинским рабочим артелям на предприятиях Румынии.

Символичным продолжением событий на Днестре осени 1921 г. стало выделение левобережья Днестра от Тирасполя до южных районов Подолии в Молдавскую Автономную Советскую Республику (в 1924 г.).

Так, город, сыгравший ключевую роль в отражении вылазки сторонников украинской независимости был выведен из-под программы украинизации, охватившей Одесскую губернию, и смог сохранить свой изначальный этнокультурный облик.