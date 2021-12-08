В этот день в 1868 году во Львове при поддержке властей Австро-Венгрии и местных польских элит было создано общество «Просвита», главной целью которого стала борьба с пророссийскими настроениями галицких и буковинских русинов.

Вена долго не могла определиться, что ей делать с русинами, которые составляли значительную часть населения в австрийской провинции Галичина и Лодомерия (Владимирия, т.е. Волынь). Главной проблемой была собственно Галичина (до 1848 года в состав упомянутой провинции входила также Буковина), где были сильны позиции поляков. Хотя с момента присоединения этой провинции в 1772-м в неё прислали десятки тысяч немцев, преодолеть польское влияние они не смогли. «Войска Екатерины уже от нескольких лет занимали этот край». Как Галичина досталась Австрии © commons.wikimedia.org,

Казалось бы, естественным шагом для имперского центра была бы поддержка русинов в качестве противовеса полякам.

Однако Вена не без оснований опасалась, что языковая близость русинов с русскими может привести к присоединению восточных провинций Австрии к Российской империи. Ещё в 1816 году, когда Галицкий греко-католический митрополит Михаил Левицкий обратился к властям с просьбой разрешить преподавать в народных школах для галицко-русского населения на местном наречии, а не на польском языке, губернатор Йозеф фон Гауер ответил, что такая мера нежелательна по «политическим причинам», поскольку народные говоры галицких русинов являются «разновидностью русского языка».

Австрийское правительство всячески препятствовало распространению в стране книг на русском языке. В 1822 году был даже запрещен их ввоз из России (за 54 года до того, как Эмский указ запретил ввоз книг из Австрии в Россию).

Когда в 1837 году Маркиян Шашкевич, Иван Вагилевич и Яков Головацкий выпустили знаменитый впоследствии сборник «Русалка Днѣстровая», пронизанный идеей славянского единства и напечатанный русским шрифтом («гражданка») с использованием фонетического правописания, власти конфисковали весь его тираж (кроме нескольких десятков экземпляров, которые удалось спрятать), а издателей обвинили в русофильстве.

Собственно, «Русская троица», как называли себя Шашкевич, Вагилевич и Гловацкий с 1832 года, своего русофильства никогда и не скрывала.

Первый их рукописный сборник «Сын Руси» (1833) открывался стихом Шашкевича «Слово до читателей руського язика». Ныне «Русскую троицу» записывают в «активисты украинского движения» и умалчивают о прорусской позиции её деятелей. А ведь она была столь очевидной, что современники даже называли их «николаевцами» — то есть сторонниками российского императора Николая I, что вызывало у «Троицы» проблемы с властями.

Под подозрение австрийских властей попал и галицкий историк-русин Денис Зубрицкий, ещё в 1830 году опубликовавший во Львове оду Гавриила Державина «Бог» и заявивший, что язык Державина и есть тот самый литературный язык, на который стоит равняться галичанам.

Стоит отметить, что тогда народный язык галицких русинов содержал не более 700 оригинальных слов ежедневного употребления, и для создания литературных произведений не было иного выхода, кроме создания новых слов на основе церковно-славянского языка. Таким образом, в 1830-40-х образованная часть русинов говорила на языке, весьма близком тогдашнему русскому.

Однако всю первую половину XIX века австрийская политика была направлена на то, чтобы заставить русинов не только Галицкой, но также Буковинской и Угорской Руси (так тогда называлось нынешнее Закарпатье) забыть о своем русском происхождении.

Но тут грянул 1848 год, и в Европе началась череда революций, известная как «Весна народов».

Русины Галичины и Буковины отказались сотрудничать с Центральным Национальным Советом, созданным во Львове поляками, и выступавшим против Вены. В противовес 2 мая 1848 года была учреждена «Головная Русская Рада» во главе с греко-католическим епископом Григорием Яхимовичем. Примечательно, что в её состав вошли многие люди, ранее сотрудничавшие с «Русской Троицей», а на первом заседании Рады присутствующие почтили память Маркияна Шашкевича и пообещали продолжить его дело.

Головная Русская Рада подчёркивала связь галицких русинов с исторической Русью. В обнародованном 10 мая 1848 года «Воззвании к русскому народу», напечатанном на русинском, польском и немецком языках, было сказано:

«Мы, галицкие русины, принадлежим к великому русскому народу, который говорит на одном языке и насчитывает пятнадцать миллионов, из которых два с половиной миллиона населяют Галицкую землю. Этот народ когда-то был независимым, равнялся с самым славным народами Европы, имел свой язык, свои законы, своих князей. Одним словом, он был состоятельным, богатым и сильным».

Нынешние украинские историки ничтоже сумняшеся заявляют, что это была «первая декларация единства галицких и приднепровских украинцев», несмотря на то, что подобный этноним появится лишь через несколько десятков лет.

Но не могли же подданные императора Австрии публично заявить, как в своё время казаки Богдана Хмельницкого: «Хотим под царя белого, царя московского!» Потому и вспоминали о неназванных князьях, сидевших в неназванном городе, хотя всем было понятно, что речь шла о Киеве, находившемся в XIX веке в составе Российской империи.

Стоит также учесть, что накануне создания Рады лидеры галицких русинов встретились с Францом Стадионом фон Вартхаузеном, губернатором Галичины в 1847-1848-м, который заявил им:

«Вы можете рассчитывать на поддержку правительства только в том случае, если захотите быть самостоятельным народом и откажетесь от национального единства с народом вне государства, а именно в России. Вам не повредит, если вы примете новое название «русин» для того, чтобы отличаться от русских, живущих за пределами Австрии».

Но на самом деле ни о каком «изобретении рутенов» дело не шло: во-первых, латинизиованное название «Ruthenen» использовалось только в немецком языке, а слово «русин» и до того употреблялось как этноним наряду с «руськый».

Но даже такие языковые игры неоднозначно воспринимались титульной нацией Австрии. Поэтому в послании Головной Русской Рады 2 августа 1848 к депутатам Венского парламента, озаглавленном «К нашим братьям — немцам», было сказано:

«Раздаются голоса, не желающие нам национального развития и подозревающие нас в тяготении к России. Эта точка зрения представляет с давнего времени опасную позицию, с которой наши враги смертоносными ударами нападают на нашу национальность, когда лишь она дерзнёт проявлять признаки жизни.

Братья-немцы! Великороссы — наши соплеменники. Одна и та же славянская кровь течёт в наших и их жилах, общая судьба с прошедших времён, родственный язык, обычаи и т. п. делают великорусских братьев для наших сердец ценными и дорогими. Если бы мы это отрицали, мы бы лгали и не могли бы перед очами Европы выступать как честные и добросовестные люди».

Кстати, чтобы отбросить любые подозрения в пророссийскости, галицкие русины, в отличие от большинства других славян Австрийской империи (сербов, хорватов, чехов, словаков, словенцев) отказались от использования цветов русского флага в своём национальном знамени.

На заседании Головной Русской Рады 15 мая 1848 года было решено, что «знамя земли рускои тутейшои есть левъ, цвѣты руски жовтый й синій» — то есть флаг провинции Нижняя Австрия, вопреки мифам, тут ни при чём.

Рада также инициировала проведение «Собора ученых русских и любителей народного просвѣщенія».

На учредительный съезд Собора во Львов 19 октября 1848-го съехались 118 участников: священников, литераторов, учёных, учителей, журналистов, служащих, юристов и студентов. Съезд постановил: очищая народные говоры от полонизмов, вырабатывать самостоятельный литературный язык. Главный докладчик по этому вопросу Антоний Петрушевич: «Пускай россияне начали от головы, а мы начнем от ног, но мы раньше или позже встретим друг друга, и сойдёмся в сердце».

Кроме этого, решением Рады 16 июня 1848 во Львове по примеру аналогичных обществ, существовавших у других славянских народов Австрийской империи (чехов, словенцев, сербов и др.) было создано общество «Галицко-русская матица». Его основателями были Николай Устианович и Яков Головацкий, а первым председателем стал Михаил Куземский.

«Галицко-русская матица» издавала на народном и русском литературном языках популярные руководства по ремёслам, школьные учебники, художественные произведения.

Но вся эта русинско-русская вольница просуществовала недолго.

Дело в том, что в 1849 году само существование Австрийской империи оказалось под угрозой из-за венгерской революции. Потерпев поражение в битвах с восставшими венграми, австрийцы вынуждены были обратиться за помощью к России. Русские войска в мае 1849-го вошли в Галицию, а в ходе боёв на территории Венгерского королевства оказались и в Угорской Руси.

Они были восторженно встречены населением, русские солдаты и местные русины хорошо понимали друг друга. Как писал закарпатский краевед Пётр Сова, «многие солдаты были даже убеждены, что они находятся ещё в России, и спрашивали, где ж будет, наконец, земля неприятельская, мадьярская».

Русины Галичины, Буковины и Угорской Руси надеялись, что Россия использует благоприятный момент и включит в свой состав эти земли. Но император Николай I, выполняя свои обещания, не стал покушаться на владения австрийского монарха Франца-Иосифа I.

Подавив революцию, русские войска покинули территорию Австрии. А уже в июне 1851 года деятельность Головной Русской Рады была прекращена, и австрийские власти начали планомерную деятельность по созданию из подвластных русинов антирусского этноса.

«Русины не сделали, к сожалению, ничего, чтобы надлежащим образом обособить свой язык от великорусского, так что приходится правительству взять на себя инициативу в этом отношении» — заявил тогдашний губернатор Галичины, польский граф Агенор Голуховский.

Поскольку старшее поколение русинской интеллигенции стояло на прорусских позициях, австрийские власти и галицкие поляки поддерживали русинскую молодёжь, внушая ей… расовое превосходство над русскими.

Так, в 1858 году была обнародована так называемая «Туранская теория», разработанная профессором польской школы в Париже Францишеком Духинским. В ней признавалось родство русинов и малороссов (ведь в XIV веке галицко-волынские земли называли «Малой Русью»), но было отказано в имени русском «московитам», которых относили к «переходной расе между монголоидами и европеоидами». Именно Духинский первым заявил о том, что «москали украли название Русь».

Такой подход устраивал Вену, которая рассчитывала на присоединение Малороссии в случае разгрома России. Свой интерес был и у поляков. «Пустить русина на русина, дабы они сами себя истребили», — откровенничал в узком кругу граф Голуховский.

Потому неудивительно, что, по словам киевского историка Александра Каревина, в то время как галицких «старорусов» подвергали всевозможным преследованиям, деятельность «молодых русинов» протекала в атмосфере наибольшего благоприятствования. О них заботились, их щедро финансировали и, главное, натравливали на местных «кацапов», «москалей», «предателей руського народа» и т.п., как обзывала сторонников национального единства с Россией правительственная пропаганда.

Примечательно, что против поляков «молодые русины» практически не выступали.

Поначалу планировалось, что «молодые русины» возьмут под контроль уже существующие структуры — «Галицко-русскую матицу» и «Русский народный дом». Однако после того, как это не удалось, они с помощью австрийских властей и местных поляков начали готовить создание новой организации.

Первые попытки этого состоялись ещё в 1864-м, но только в марте 1868 года во Львове был официально создан Комитет академической молодёжи, который разрабатывал устав Общества «Просвита». Разрешение на его организацию было получено от Министерства образования 2 сентября, и Учредительный комитет во главе с профессором Академической гимназии Анатолием Вахняниным назначил первое общее собрание будущего общества на 8 декабря 1868 года. «Свинское мировоззрение» в галицкой политике. Как продажные избиратели съели 70 километров колбасы © strubcina.narod.ru

Примечательно, что это собрание состоялось в помещении польской патриотической организации — «Куркового (стрелецкого) братства», членов которой нельзя было заподозрить в симпатиях к русинам. То есть дело было в решении либо властей, либо самой польской общины.

Таким образом, программу «Просвиты», в которой речь шла о «единстве народа руського от Карпат до Кубани, и отделении его от народов польского и московского», поляки для себя опасной не считали.

А в 1885 году Анатолий Вахнянин вместе с ещё одним учредителем «Просвиты», Юлианом Романчуком, организовал «народовскую» (националистическую) политическую организацию «Народная рада». Она стала продвигать идеи «украинства», выступая как против русофилов, так и против тех, кто считал русинов самостоятельным этносом.

К тому времени структуры «Просвиты» были образованы во многих городах и сёлах Галичины и Буковины, позже они появятся за океаном, куда уехали на заработки галичане и буковинцы, а в начале ХХ века — даже в Российской империи. Причём речь не только о территории нынешней Украины, но и о Кубани, а также поселениях выходцев из Украины на Дальнем Востоке («Зелёный клин»).

В 1890 году Вахнянин и Романчук вместе с другими лидерами «народовцев» стали инициаторами политики «новой эры», и объявили с трибуны Галицкого сейма, что народ, населяющий Восточную Галичину, — это украинцы, и они не имеют ничего общего с русскими. «Новая эра» Галичины. Как граф Бадени нанес удар по москвофилам и сделал Грушевского профессором © commons.wikimedia.org, Beldoneck

Одним из главных достижений «новой эры» для польских и венских элит стало именно ослабление русофилов в Галичине — по большому счёту, именно для этого изначально и создавали «Просвиту».

Потому неудивительно, что в период российской власти в Галичине во время Перовой мировой войны губернаторы Бобринский и Трепов «Просвиту» не жаловали. Были закрыты библиотеки и читальни общества, репрессирован ряд активных деятелей «Просвиты». Однако уже в 1918-м общество возобновило работу, став основой для создания Министерства образования Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) и его структур на местах.

После поражения ЗУНР в июле 1919-го и присоединения Галичины к Польше «Просвита» возобновила работу уже в начале следующего года.

В межвоенной Польше общество работало не только на Галичине, но также на Холмщине, Подляшье и Волыни (хотя в начале 1930-х в двух волынских воеводствах структуры «Просвиты» были закрыты). В 1936 году «Просвита» имела 83 филиала, 3210 читален, 1207 домов, 3209 библиотек с фондом 688 186 книг, 2185 театральных кружков, 1115 хоров, 138 оркестров, 550 кружков самообразования, 86 курсов для неграмотных и 262 кружка просветительской молодёжи. В последующие 2 года дела у общества шли ещё лучше, и 22 мая 1938 года во Львове состоялись торжества по случаю 70-летия «Просвиты», в которых приняли участия митрополит Андрей Шептицкий и другие лидеры украинской общины Польши.

Торжества прошли в собственном здании организации — бывшем дворце князей Любомирских на площади Рынок, который при содействии австрийских властей «Просвита» приобрела ещё в 1895-м. День в истории. 1 ноября: умер глава украинской церкви, приветствовавший Николая II, Гитлера и Сталина © Public domain

Правда, для нынешних украинских властей это здание важно в первую очередь тем, что с его балкона заместитель Степана Бандеры, Ярослав Стецько, 30 июня 1941 года зачитал «акт восстановления Украинской державы», союзной нацистской Германии.

Общество «Просвита» как единая организация прекратило своё существование на территории нынешней Украины в конце сентября 1939-го, после вхождения Галичины в состав СССР, хотя в годы нацистской оккупации в разных регионах действовали структуры под таким названием. Однако украинские эмигранты в различных странах поддерживали деятельность «Просвиты», и в 1968-м отпраздновали её 100-летний юбилей.

После провозглашения независимости Украины, 21 октября 1991 года, было объявлено о создании Всеукраинского общества «Просвита» имени Тараса Шевченко, которое стало правопреемником Общества украинского языка имени Тараса Шевченко, учреждённого в феврале 1989-го. Де-факто новая организация — как на Украине, так и за рубежом, — признаётся продолжателем дела Общества «Просвита», созданного при поддержке австрийцев и поляков в 1868 году.