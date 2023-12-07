https://ukraina.ru/20231207/1032822989.html

"Просвита" и "австрийский генштаб"

"Просвита" и "австрийский генштаб" - 07.12.2023 Украина.ру

"Просвита" и "австрийский генштаб"

Общество украинского языка им. Т. Шевченко стало первой независимой общественной организацией, официально созданной в УССР в 1989 году. В 1991 году эта культурологическая, но, по факту, политическая организация, вернула себе название "Просвита". Организация с таким названием была создана 8 декабря 1868 году для борьбы с пророссийскими настроениями

2023-12-07T17:59

2023-12-07T17:59

2023-12-07T17:59

история

львов

галичина

xix век

история

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Вена долго не могла определиться, что ей делать с русинами, которые составляли значительную часть населения в австрийской провинции Галичина и Лодомерия (Владимирия, т.е. Волынь). Главной проблемой была собственно Галичина (до 1848 года в состав упомянутой провинции входила также Буковина), где были сильны позиции поляков. Хотя с момента присоединения этой провинции в 1772-м в неё прислали десятки тысяч немцев, преодолеть польское влияние они не смогли.Казалось бы, естественным шагом для имперского центра была бы поддержка русинов в качестве противовеса полякам.Однако Вена не без оснований опасалась, что языковая близость русинов с русскими может привести к присоединению восточных провинций Австрии к Российской империи. Ещё в 1816 году, когда Галицкий греко-католический митрополит Михаил Левицкий обратился к властям с просьбой разрешить преподавать в народных школах для галицко-русского населения на местном наречии, а не на польском языке, губернатор Йозеф фон Гауер ответил, что такая мера нежелательна по "политическим причинам".Австрийское правительство всячески препятствовало распространению в стране книг на русском языке. В 1822 году был даже запрещен их ввоз из России (за 54 года до того, как Эмский указ запретил ввоз книг из Австрии в Россию).Стоит отметить, что тогда народный язык галицких русинов содержал не более 700 оригинальных слов ежедневного употребления, и для создания литературных произведений не было иного выхода, кроме создания новых слов на основе церковно-славянского языка. Таким образом, в 1830-40-х образованная часть русинов говорила на языке, весьма близком тогдашнему русскому.Однако всю первую половину XIX века австрийская политика была направлена на то, чтобы заставить русинов не только Галицкой, но также Буковинской и Угорской Руси (так тогда называлось нынешнее Закарпатье) забыть о своем русском происхождении.Но тут грянул 1848 год, и в Европе началась череда революций, известная как "Весна народов".Русины Галичины и Буковины отказались сотрудничать с Центральным Национальным Советом, созданным во Львове поляками, и выступавшим против Вены. В противовес 2 мая 1848 года была учреждена "Головная Русская Рада" во главе с греко-католическим епископом Григорием Яхимовичем. Головная Русская Рада подчёркивала связь галицких русинов с исторической Русью. В обнародованном 10 мая 1848 года "Воззвании к русскому народу", напечатанном на русинском, польском и немецком языках, было сказано:"Мы, галицкие русины, принадлежим к великому русскому народу, который говорит на одном языке и насчитывает пятнадцать миллионов, из которых два с половиной миллиона населяют Галицкую землю".Нынешние украинские историки ничтоже сумняшеся заявляют, что это была "первая декларация единства галицких и приднепровских украинцев", несмотря на то, что подобный этноним появится лишь через несколько десятков лет.Стоит также учесть, что накануне создания Рады лидеры галицких русинов встретились с Францом Стадионом фон Вартхаузеном, губернатором Галичины в 1847-1848-м, который заявил им:"Вы можете рассчитывать на поддержку правительства только в том случае, если захотите быть самостоятельным народом и откажетесь от национального единства с народом вне государства, а именно в России. Вам не повредит, если вы примете новое название "русин" для того, чтобы отличаться от русских, живущих за пределами Австрии".В 1849 году само существование Австрийской империи оказалось под угрозой из-за венгерской революции. Потерпев поражение в битвах с восставшими венграми, австрийцы вынуждены были обратиться за помощью к России. Русские войска в мае 1849-го вошли в Галицию, а в ходе боёв на территории Венгерского королевства оказались и в Угорской Руси.Они были восторженно встречены населением, русские солдаты и местные русины хорошо понимали друг друга. Как писал закарпатский краевед Пётр Сова, "многие солдаты были даже убеждены, что они находятся ещё в России, и спрашивали, где ж будет, наконец, земля неприятельская, мадьярская".Русины Галичины, Буковины и Угорской Руси надеялись, что Россия использует благоприятный момент и включит в свой состав эти земли. Но император Николай I, выполняя свои обещания, не стал покушаться на владения австрийского монарха Франца-Иосифа I.Подавив революцию, русские войска покинули территорию Австрии. А уже в июне 1851 года деятельность Головной Русской Рады была прекращена, и австрийские власти начали планомерную деятельность по созданию из подвластных русинов антирусского этноса."Русины не сделали, к сожалению, ничего, чтобы надлежащим образом обособить свой язык от великорусского, так что приходится правительству взять на себя инициативу в этом отношении" — заявил тогдашний губернатор Галичины, польский граф Агенор Голуховский.Поскольку старшее поколение русинской интеллигенции стояло на прорусских позициях, австрийские власти и галицкие поляки поддерживали русинскую молодёжь, внушая ей… расовое превосходство над русскими.Так, в 1858 году была обнародована так называемая "Туранская теория", разработанная профессором польской школы в Париже Францишеком Духинским. В ней признавалось родство русинов и малороссов (ведь в XIV веке галицко-волынские земли называли "Малой Русью"), но было отказано в имени русском "московитам", которых относили к "переходной расе между монголоидами и европеоидами". Именно Духинский первым заявил о том, что "москали украли название Русь".Такой подход устраивал Вену, которая рассчитывала на присоединение Малороссии в случае разгрома России. Свой интерес был и у поляков. "Пустить русина на русина, дабы они сами себя истребили", — откровенничал в узком кругу граф Голуховский.Поначалу планировалось, что "молодые русины" возьмут под контроль уже существующие структуры — "Галицко-русскую матицу" и "Русский народный дом". Однако после того, как это не удалось, они с помощью австрийских властей и местных поляков начали готовить создание новой организации.Первые попытки этого состоялись ещё в 1864-м, но только в марте 1868 года во Львове был официально создан Комитет академической молодёжи, который разрабатывал устав Общества "Просвита". Разрешение на его организацию было получено от Министерства образования 2 сентября, и Учредительный комитет во главе с профессором Академической гимназии Анатолием Вахняниным назначил первое общее собрание будущего общества на 8 декабря 1868 года.Примечательно, что это собрание состоялось в помещении польской патриотической организации — "Куркового (стрелецкого) братства", членов которой нельзя было заподозрить в симпатиях к русинам. Таким образом, программу "Просвиты", в которой речь шла о "единстве народа руського от Карпат до Кубани, и отделении его от народов польского и московского", поляки для себя опасной не считали.А в 1885 году Анатолий Вахнянин вместе с ещё одним учредителем "Просвиты", Юлианом Романчуком, организовал "народовскую" (националистическую) политическую организацию "Народная рада". Она стала продвигать идеи "украинства", выступая как против русофилов, так и против тех, кто считал русинов самостоятельным этносом.К тому времени структуры "Просвиты" были образованы во многих городах и сёлах Галичины и Буковины, позже они появятся за океаном, куда уехали на заработки галичане и буковинцы, а в начале ХХ века — даже в Российской империи. Причём речь не только о территории нынешней Украины, но и о Кубани, а также поселениях выходцев из Украины на Дальнем Востоке ("Зелёный клин").В 1890 году Вахнянин и Романчук вместе с другими лидерами "народовцев" стали инициаторами политики "новой эры", и объявили с трибуны Галицкого сейма, что народ, населяющий Восточную Галичину, — это украинцы, и они не имеют ничего общего с русскими.Одним из главных достижений "новой эры" для польских и венских элит стало именно ослабление русофилов в Галичине — по большому счёту, именно для этого изначально и создавали "Просвиту".Потому неудивительно, что в период российской власти в Галичине во время Перовой мировой войны губернаторы Бобринский и Трепов "Просвиту" не жаловали. Были закрыты библиотеки и читальни общества, репрессирован ряд активных деятелей "Просвиты". Однако уже в 1918-м общество возобновило работу, став основой для создания Министерства образования Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) и его структур на местах.После поражения ЗУНР в июле 1919-го и присоединения Галичины к Польше "Просвита" возобновила работу уже в начале следующего года.В межвоенной Польше общество работало не только на Галичине, но также на Холмщине, Подляшье и Волыни (хотя в начале 1930-х в двух волынских воеводствах структуры "Просвиты" были закрыты). В 1936 году "Просвита" имела 83 филиала, 3210 читален, 1207 домов, 3209 библиотек с фондом 688 186 книг, 2185 театральных кружков, 1115 хоров, 138 оркестров, 550 кружков самообразования, 86 курсов для неграмотных и 262 кружка просветительской молодёжи.Общество "Просвита" как единая организация прекратило своё существование на территории нынешней Украины в конце сентября 1939-го, после вхождения Галичины в состав СССР, хотя в годы нацистской оккупации в разных регионах действовали структуры под таким названием. Однако украинские эмигранты в различных странах поддерживали деятельность "Просвиты", и в 1968-м отпраздновали её 100-летний юбилей.После провозглашения независимости Украины, 21 октября 1991 года, было объявлено о создании Всеукраинского общества "Просвита" имени Тараса Шевченко, которое стало правопреемником Общества украинского языка имени Тараса Шевченко, учреждённого в феврале 1989-го. Де-факто новая организация — как на Украине, так и за рубежом, — признаётся продолжателем дела Общества "Просвита", созданного при поддержке австрийцев и поляков в 1868 году.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

история, львов, галичина, xix век