В этот день в 1943 году приняла свой последний бой летчица Лидия Литвяк. Ей не было и 22 лет, а ее знала вся страна как самую результативную женщину среди летчиков-истребителей - на ее счету было 12 сбитых фашистов лично и 4 в группе. Судьба этой красивой девушки была типичной для многих ее ровесниц в СССР, а жизнь - короткой и драматичной.

Из отрочества в небо!

Когда смотришь на немногие оставшиеся от Лиды фотографии, поражает ее красота, утончённость, нежность, женственность. Как-то не верится, что этот ангел во плоти был воином без страха и упрека.

Между тем, москвичка Лидия Литвяк в свои неполные 22 была опытной летчицей. В аэроклуб она пришла в 14 лет, в 18 начала обучать искусству ходить по небу других юношей и девушек. А затем стала полноценной лётчицей — получила диплом Херсонской авиашколы. Как харьковская дворянка стала героем Советского Союза © РИА Новости, Иван Шагин | Перейти в фотобанк

Она была из тех, у кого талант летчика был, что называется от бога. Ее вдохновлял пример старших подруг — знаменитых на всю страну летчиц Марины Расковой, Полины Осипенко, Валентины Гризодубовой.

Вообще, Страна Советов во второй половине двадцатых и в тридцатых годах показали на деле, а не словах, что такое женская эмансипация.

На всю страну прогремело имя гречанки из Донбасса Паши Ангелиной, например, позвавшей «подруг на трактор».

Но боевой самолет совсем иное дело.

Тут недостаточно одного только здоровья, тут общий психофизический настрой важен и природный талант пилота. Поэтому, конечно, по-настоящему удачливых девушек в авиации, тем паче истребительной, было не так уж и много.

Наш советский «женский полк»

Первой в СССР боевой летчицей стала в 1923 году Зинаида Кокорина, которая в знаменитой Качинской авиашколе заменила погибшего мужа-инструктора.

Десять лет спустя Качу закончила птичница из-под Бердянска Полина Говяз (Осипенко). В эти же годы свои дипломы летчиков получают Марина Раскова и Валентина Гризодубова. Вся троица прославилась в сентябре 1938 года, успешно, хотя и не без «инфарктных» происшествий, совершив беспосадочный перелет «Москва-Дальний Восток». Грустная история киевлянина, научившего лодки летать © Public domain

Пропаганда личным примером — сильное оружие в политике. Поэтому в предвоенные годы сотни советских девушек пошли учится не только в аэроклубах, но и в летных училищах. Одной из них была и Лидия Литвяк.

Ее призвали на службу в РККА осенью 1941 года. Тогда Марина Раскова обратилась к Верховному главнокомандующему И.В. Сталину с просьбой дать ей возможность организовать несколько женских авиационных полков. Целесообразность этого шага была очевидна — в тяжелейших боевых условиях, когда гитлеровцы стояли в шаге от Москвы, дать хотя бы маленькую возможность передышки летчикам-мужчинам, заменить их хотя бы на маленьком участке фронта.

Раскова собрали боевых подруг на три полка — 586-й истребительный, 587-й легкий бомбардировочный (воевали на ПЕ-2) и 588-й ночной бомбардировочный, который прославился более других, как «ночные ведьмы» и в литературе, и в кинематографе.

Женский истребительный полк очень быстро стал смешанным, тяжелые перегрузки боя на истребителях выдерживали не все женщины. Но именно в этот полк попала Лилия Литвяк, в нем она училась, в нем провела первые воздушные бои.

Их «транспортная эксадрилья»

Конечно, не только в советской авиации были женщины-летчицы.

В США прославилась своими всемирными перелетами Амалия Экхарт, в одном из них сгинувшая бесследно.

Во время войны для того, чтобы высвободить мужчин-пилотов для фронта в Штатах была организована «Женская транспортная вспомогательная эскадрилья». Инициатива принадлежала самой одаренной американской летчице тех лет Жаклин Кохран. Кстати сказать, она еще в 1939 году обращалась к Элеоноре Рузвельт с идеей использования женщин-пилотов в небоевых миссиях. День в истории. 12 июля: родилась знаменитая советская женщина-снайпер, прозванная американцами «леди смерть» © РИА Новости, Израиль Озерский | Перейти в фотобанк

Американки занимались в основном перегонкой самолетов, что подвигнуло российского кинорежиссера Александра Рогожкина создать фильм «Перегон».

Чем-то подобным занимались женщины-летчицы и в Германии.

Тут стоит упомянуть самую знаменитая из них — Ханну Райч, она стала единственной лётчицей, награждённой Железными крестами III Рейха. У немцев женщины-пилоты занимались еще и испытанием самолетов, и обучением молодежи.

Но и немки, и американки, не говоря уже о летчицах из других стран не принимали непосредственного участия в боевых действия. Тут пальма первенства за советскими девушками.

«Белая лилия» на фронте

Лиду Литвяк прозвали «Белой лилией Сталинграда».

Цветок, естественным образом (в семье и друзья часто звали ее Лилей) появившийся в качестве эмблемы на ее истребителе, очень скоро заставил нервничать асов Люфтваффе.

Интересно, что, узнав о ее летном мастерстве и большом опыте наставничества, командование авиационных полков ставило иногда с ней в пару необстрелянных молодых летчиков для первых воздушных боев.

Во второй половине 1942 года в ВВС РККА были созданы несколько ударных истребительных полков прикрытия, в которые набирали самых опытных пилотов. Такие полки выставлялись охранением для бомбардировщиков и штурмовиков на самых важных участках фронта. Особенно полезным это оказалось под Сталинградом, в небе которого советские истребители впервые (если не считать авиацию ЧФ в Крыму, но там у немцев было умопомрачительное преимущество в самолетах всех типов) стали воевать на равных с асами Геринга. Пламенный герой Михаил Паникаха: от Днепропетровска до Сталинграда © commons.wikimedia.org, Беляев Павел Федорович

В одну из таких «сборных асов», в 9-й гвардейский истребительный авиационный полк, попала и Лидия Литвяк.

Контрнаступление советских войск в громадной битве у города Сталина, попытки вермахта восстановить свое преимущество, заставили гитлеровцев перебросить на Дон и Волгу дополнительные авиаполки. Что не могло не сказаться на судьбах и боевой работе наших асов.

В феврале 1943 года «ЯК» Лидии Литвяк был подбит, она выбросилась с парашютом, но приземлилась на территории, занятой противником. Когда немецкие солдаты попытались взять её в плен, один из лётчиков-штурмовиков (их атаку она прикрывала) пришёл к ней на помощь: огнём из пулемётов заставил немцев залечь, а сам приземлился и, взяв Литвяк в кабину, благополучно взлетел.

23 февраля 1943 года Лидия Литвяк получила свою первую боевую награду — орден Красной Звезды.

Любовь и смерть ходили с нею рядом

Тогда же к ней пришла большая любовь. Ее избранником стал известный летчик-ас Алексей Соломатин. Они стали летать в паре.

Всякое бывало, но ей долго везло. День в истории. 8 июня: родился лучший советский ас © Facebook, Наш Полк

В небе над Ростовом-на-Дону Литвяк вступила в неравный бой с шестью истребителями, была ранена, но сумела посадить поврежденный самолет. В госпитале не задержалась, предпочла долечиваться в полку — «дома», возле мужа.

Май того года стал для нее результативным в плане побед, но трагическим. 21 мая погиб Алексей Соломатин. Обидней всего, что не в бою, только-только получив высокое звание Героя Советского Союза.

Скупые строки армейского донесения свидетельствовали о том, что случилось в районе хутора Павловка Красногвардейского (ныне Красносулинского) района Ростовской области:

«Командир эскадрильи Герой Советского Союза гв. капитан Соломатин А.Ф. 21.05.1943 при стрельбе по щитам на высоте 200 метров с углом 15-20° сделал левую бочку с опусканием носа, и в положении вверх колёсами на высоте 50 метров ударился о землю в центре аэродрома».

Несчастье произошло на глазах у Лидии.

«Не вернулась из боя»

После похорон мужа, это отмечали ее боевые друзья, Литвяк словно искала смерти, стала бросаться в самые опасные схватки с врагом. И только железная дисциплина, прививаемая военным летчикам с первых полетов инструкторами, не давала ей сорваться в штопор беды окончательно.

В июле 1943-го начались бои у Миус-фронта, хорошо укреплённой линии немецкой обороны на подступах к Донбассу. Ее остатки и сегодня можно видеть подъезжая к границе Ростовской области РФ и Донецкой народной республики. Сражение, развернувшееся на земле, было жестоким.

Над полем боя в такой же немилосердной схватке сошлись советские и германские летчики. День в истории. 20 апреля: погиб самый молодой советский «смертник» из Донбасса © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

18 июля погибла лучшая подруга Лидии — Катя Буданова. В том бою они обе были сбиты, но Литвяк спаслась, выпрыгнув с парашютом. За месяц до этого летчика получила очередное ранение, но осталась в строю.

Можно представить ее настроение и физическое состояние к тому трагическому дню, когда она в последний раз повела в бой свой «ЯК». На аэродром она из него уже не вернулась.

Самого боя никто не видел, все смешалось в ходе битвы, ее записали без вести пропавшей…

И только годы и годы спустя следы Лидии Литвяк отыскались случайно. Её останки были обнаружены местными мальчишками у хутора Кожевня и захоронены 29 июля 1969 года в братскую могилу в селе Дмитровка Шахтерского района Донецкой области как «неизвестная лётчица».

Узнавшие об этом ее боевые друзья решили поднять из архивов представление Лидии Владимировны Литвяк к званию Героя Советского Союза, которое в сорок третьем было завернуто высшим командованием, не желавшим давать звезду Героя СССР пропавшей без вести.

Свою Золотую звезду Лидия Литвяк получила в 1990 году. Через три года была посмертно награждена и Катя Буданова, только уже звездой Героя России.

С фотографии на нас смотрит красивейшая молодая женщина. Она мечтала о счастье, семье, детях. А вместо этого должна была отдать свою молодую жизнь Родине, пожертвовать собой по имя ее чести, достоинства и независимости.