Герой Петропавловска. Как уроженец Малороссии европейцев победил

И они знали, что довольно скоро с этим столкнутся.

Эту победу академик Евгений Тарле назвал лучом света, который вдруг прорвался сквозь мрачные тучи. В войну, позже получившую название Крымской, бои велись не только на южных, но и на восточных, западных и северных рубежах. И Петропавловская оборона стала примером победы над многократно превосходящим противником.

Несмотря на это, на долгое время эта победа была забыта. Все изменилось в последние годы. Об этой славной победе русского оружия пишут книги, снимают документальные фильмы.

И те, кто читают или смотрят о том, что же происходило, в числе первых знакомятся с уроженцем Полтавской губернии, на века вписавшим свое имя в историю русского Дальнего Востока — с Василием Степановичем Завойко. В эту среду, 15 июля*, отмечается 210 лет со дня его рождения.

Рожденный в три года

Говоря о юбилее Завойко, нельзя не отметить: историки могут назвать три разных года рождения прославленного военачальника. И основания у них всегда будут железными. Точнее, каменными и бумажными.

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Роковой август для контр-адмирала: как командир дяди Стёпы впечатлял британцев и боролся с немцами
© РИА Новости, Александр Невежин | Перейти в фотобанк

Так, самая распространенная точка зрения гласит: Завойко родился в 1809 году. Надгробный камень на его могиле гласит: «Адмирал Василий Степанович Завойко сконч. 16 февраля 1898 года на 89 году от рождения».

С другой стороны, некоторые исследователи указывают на актовую запись в метрической книге Ильинской церкви села Прохоровка Полтавской губернии. «У штаблекаря Стефана Завойки родился сын Василий и крещён, молитствовал и крестил священно наместник Иоанн Осиповский», — гласит она. Эта запись датирована 15 июля 1812 года.

И все бы хорошо, но вот сам Завойко считал по-другому. До нас дошли его неоконченные мемуары.

«Родился в 1810 году июля 15 дня в Малороссии Полтавской губернии села Прохоровки. Родитель мой был очень сурово-строг, а мать нежно кроткая, они имели ограниченное состояние, а потому я с малых лет знал, что значит нужда», — писал сам Завойко своим каллиграфическим почерком.

Кто бы мог тогда — в 1810 году — знать, что в скромной семье отставного флотского врача, статского советника и штаб-лекаря Николаевского морского госпиталя Степана Завойко и его жены Евфимии (урожденной Фесун) родится один из прославленных полководцев и человек, в честь которого назовут улицы российских городов. Семья Завойко действительно было небогатой. У нее был лишь хутор в 60 десятин земли на берегу Днепра. Сейчас это село находится в Черкасской области.

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«Капитанский мостик между Пикулем и Дыбенко». Как служивший в «красном Питере Украины» офицер повлиял на русскую литературу
© commons.wikimedia.org,

Сначала учебой Завойко занимался его отец. Потом семилетнего мальчика отдали в Макарьевскую монастырскую учительскую семинарию. Однако тогда произошел один случай, который чуть было не стал трагическим. Мальчиком Завойко расшалился в челне, и его отнесло вниз по течению Днепра. Родители уже хотели оплакивать утрату, как Василия привез мужик из низовой деревни. Степан Завойко сыну «присудил быть моряком», писал в своих мемуарах многие годы спустя прославленный адмирал.

В 1819 году Василий начал свою морскую карьеру — его отдали в Черноморское штурманское училище в Николаеве. В следующем — 1820 — году он был произведен в гардемарины Черноморского флота, а еще через год — в 1821 году — на бриге «Мигрелия» под командованием будущего военного коменданта Севастополя Михаила Станюковича отправился в свое первое плавание.

В январе 1827 года после окончания практического курса Завойко произвели в первый офицерский чин мичмана. Его перевели на Балтийский флот. Завойко попал на фрегат «Александр Невский». Именно на этом фрегате он участвовал в знаменитом Наваринском сражении, в котором командовал четырьмя пушками в нижнем деке.

За это сражение Завойко получил свой первый орден. За отличие в бою и личную храбрость его наградили орденом Святой Анны 3-й степени с бантом.

Позже на корвете «Наварин» в составе эскадры под командованием вице-адмирала Логина Гейдена Завойко участвовал в блокаде пролива Дарданеллы, а затем возвратился в Кронштадт.

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© РИА Новости, Макс Ветров | Перейти в фотобанк

В феврале 1833 года Завойко произвели в лейтенанты и перевели на фрегат «Паллада», который командовал будущий герой обороны Севастополя Павел Нахимов. В следующем — 1834 году — Завойко предстояло познакомиться с землей, которая его прославит, — Камчаткой.

Неизведанная земля героев

В 1834 году на транспорте «Америка» Завойко совершил кругосветное плавание из Кронштадта на Камчатку и обратно. Организовывал экспедицию его друг Иван Шанц, будущий российский адмирал. Во время экспедиции был открыт обитаемый атолл, названный позже именем Шанца. Кроме того, моряки посетили и Русскую Америку. За этот поход Завойко получил орден Святого Владимира 4-й степени.

То путешествие закончилось в 1836 году, а уже в следующем 1837 году Завойко на корабле «Николай» Российско-Американской компании отправился в новое кругосветное плавание — к северо-западным берегам Америки. Он вернулся в Кронштадт в 1839 году и в следующем — 1840-м — году поступил на службу в Российско-Американскую компанию и был назначен начальником Охотской фактории.

Однако в 1840 году Завойко связал свою жизнь не только с Дальним Востоком. В этом году он женился на баронессе Юлии Врангель — племяннице известного русского мореплавателя Фердинанда фон Врангеля и будущей двоюродной тетке последнего командующего Русской армией Петра Врангеля — того самого «Черного барона» из песни о Красной Армии. Жена стала Завойко верной подругой, она делила с ним все тяготы и невзгоды и родила и воспитала 13 детей.

В новой должности Завойко проявил себя с лучшей стороны. Убедившись в неудобстве Охотского порта для дел компании, Завойко обследовал восточное побережье Охотского моря и в конце концов нашел место у бухты Аян, где и был основан новый порт. Туда и перенесли Охотскую факторию. За успехи на службе Отечеству в начале 1844 года Завойко произвели в чин капитан-лейтенанта. При этом Завойко был одним из тех, кто указал на значение Амура, что привело в конечном итоге к присоединению Приамурья к России.

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© Public domain

В 1846 году новый Аянский порт был готов. За это Завойко был награжден орденом Святой Анны 2-й степени (той самой «Анной на шее», памятной любителями творчества Антона Чехова и советского кинематографа), а позже был произведен в капитаны 2-го ранга и назначен начальником нового порта. Спустя несколько лет — в апреле 1849 года Завойко стал капитаном 1-го ранга. Спустя несколько месяцев его ждало назначение, которое сыграло значительную роль в истории России.

Начальник от Бога

В феврале 1850 года Завойко назначили на должность военного губернатора Камчатки и командиром Петропавловского форта. При этом генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев долго колебался между кандидатурой Завойко и кандидатурой другого морского офицера — Ивана Вонлярлярского, который был начальником Охотского порта, и в конечном итоге решил прибегнуть к совету духовного лица — епископа Камчатского и Алеутского Иннокентия. Последний хорошо знал регион и тех, кто там служил.

«Долго пытал его Муравьев, чтобы узнать его мнение о двух имевшихся у него в виду кандидатах на должность Камчатского военного губернатора. Наконец преосвященный Иннокентий, вскакивая со своего кресла, выпрямился во весь рост и с казавшимся в его голосе нетерпением сказал: «Почто вызываете: за Лярского я руки не подставлю, а за Завойко я постою обеими руками, всем телом и всею душою», — описал диалог Муравьева и епископа Иннокентия историк Иван Барсуков.

Муравьев учел этот отзыв от опытного и в то же время очень осторожного священника, и остановил свой выбор на Завойко, подготовив осенью 1849 года представление на его назначение. Выбор оказался судьбоносным — Вонлярлярский умер в сентябре 1853 года и кто знает, останови Муравьев на нем свой выбор, сумел бы его преемник за год не только войти в курс дела, но и организовать силы форта для обороны от превосходящего числом противника.

Завойко вступил в должность в августе 1850 года. При новом начальнике форта жизнь в Петропавловске стала налаживаться: население города увеличилось, в город перевели Охотское штурманское училище, в городе появились новые здания. 23 июня 1853 года Завойко получил чин генерал-майора флота и был утвержден в занимаемой должности губернатора Камчатской области.

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Самый высокопоставленный грек России. Граф Каподистрия в Бессарабии, Новороссии и Элладе
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В этой должности его представили к ордену Святого Георгия 4-го класса и орденом Святой Анны 2-й степени с императорской короной.

Тем временем над Россией сгущались тучи. В начале октября 1853 года разразилась война, получившая в историографии название Крымской. Хотя боевые действия против Российской империи велись не только в Крыму. Одним из таких мест стала и Камчатка. В Петропавловске начали готовиться к войне. Несмотря на то, что в октябре 1853 года войну России объявила лишь Турция, было ясно, что присоединение к ней Великобритании и Франции — вопрос времени.

Петропавловское чудо

В июне 1854 года в Петропавловск пришел фрегат «Аврора». В апреле ему удалось, воспользовавшись туманом, улизнуть из Кальяо, где его пытались запереть французский и британский корабли. «Аврора», в честь которой позже назовут крейсер, выстрел с которого даст сигнал к штурму Зимнего дворца и к Октябрьской революции, за рекордные для тех времен 66 дней пересекла Тихий океан. Восемь человек экипажа фрегата умерли при этом от цинги.

Завойко, получив в июле от американского консула извещение об объявлении войне России Великобританией и Францией, приказал командиру «Авроры» Ивану Изыльметьеву «быть в совершенной готовности отражать нападение неприятельских судов». Часть пушек с «Авроры» передали на берег — для укрепления батарей.

А 17 августа в бухте показались и противники. При этом изначально в бухту вошел только один корабль — пароходофрегат, который сначала шел под американским флагом, но позже, при приближении шлюпки с русским офицером, резко спустил его и поднял британский. Как позже писал Завойко, тем самым он вызвал негодование проживавших в Петропавловске американцев. После смены флагов пароходофрегат, а это был Virago, ушел. Завойко отдал приказ об эвакуации женщин и детей.

Эскадра союзников ушла в тот вечер в море. Кстати, среди четырех фрегатов той эскадры двое — британский President и французский La Forte были знакомы некоторым защитникам Петропавловска. Именно они в апреле 1854 года еще без известий об объявлении боевых действий пытались запереть «Аврору» в нейтральном Кальяо

Первыми выстрелами стороны обменялись на следующий день — 18 августа. Союзники провели разведку боем и подвергли Петропавловск бомбардировке. Но город выстоял, и намерений сдаваться не выказал.

А вечером случилось нечто, сильно подорвавшее дух союзников. Казалось бы, у Петропавловска — небольшого форта на окраине империи — и его защитников нет никаких шансов. Один фрегат «Аврора» и транспорт «Двина», 988 человек и 67 орудий должны противостоять четырем фрегатам, одному пароходофрегату, одному бригу, 212 пушкам и более 2,7 тыс. человек. На 19 августа было назначено решающее сражение, план которого был согласован и утвержден командиром эскадры британским контр-адмиралом Дэвидом Прайсом.

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Чума в Херсоне, или Как адмирал Ушаков свой первый орден заслужил
© chinese.fansshare.com

Но спустя некоторое время Прайс неожиданно для всех застрелился.

«В момент слабости, как он это заявил сам, неожиданная сила порта и страх неудачи, всегда строго осуждаемой в Англии, потрясли этого человека, хотя и весьма закаленного, и привели его к гибельному решению о самоубийстве», — рассказал французский медик Анри Геро.

То, как Прайс доставал выстрелил себе в грудь из пистолета, видели и британские офицеры и матросы. Но в самоубийство Прайса не поверили некоторые из его противников.

«Завойко напрасно поверил рассказу пленного, что адмирал Прайс будто бы сам застрелился. Неслыханное дело, чтоб начальник застрелился в самом начале сражения, которое надеялся выиграть; не мог адмирал Прайс застрелиться и невзначай своим пистолетом, для какой надобности он брал его в руки, находясь на фрегате за милю от нашей батареи», — писал Муравьев великому князю Константину Николаевичу.

А русские матросы и вовсе верили, что Прайс погиб от обстрела с нашей стороны.

«Наши моряки были того мнения, что английский адмирал кончил не самоубийством, а пал от нашей бомбы», — писал позже в свои мемуарах «Тогда мы были молоды» сын Завойко Степан.

Командование перешло к французскому контр-адмиралу Огюсту Фебврье-Деспуанту. Союзники решили действовать по утвержденному Прайсом плану.

20 августа была произведена первая попытка высадить десант. 24 августа — вторая, во время которой 926 пехотинцев Гибралтарского полка были отражены силами 300 русских воинов. Этот десант закончился гибелью командира британской морской пехоты капитана Чарльза Алана Паркера и его подчиненных.

«Произошло то, что потом некоторые называли «Петропавловским чудом» — настолько неожиданным оно было для обеих сторон. Отчаянный штыковой удар русских отрядов, которым, как это часто бывало в нашей истории, отступать было просто некуда, оказался настолько сильным, что у союзников возникло ощущение подхода подкреплений из России. Неприятель дрогнул и начал отход, превратившийся постепенно в бегство. Немало неприятельских солдат и матросов погибло при штыковой атаке и при падении со скал», — писал в своей книге «Гвардии Камчатка» историк Николай Манвелов.

При этом русские захватили знамя британских морских пехотинцев.

Герой Петропавловска. Как уроженец Малороссии европейцев победил
© commons.wikimedia.org, Tonio82-1

27 августа неприятельская эскадра ушла от русских берегов.

Это краткое описание, безусловно, не является исчерпывающим. Оборона Петропавловска была кровавой, тяжелой, а победа русских воинов — выстраданной. Всем интересующимся можно порекомендовать не только замечательную книгу Манвелова, но и публикации как тех времен, так и нашего века. Но вернемся к Завойко.

В ноябре он стал контр-адмиралом и был удостоен орденом Святого Станислава, а в декабре «за отличие в отражении нападения англо-французской эстрады на Петропавловский порт» он стал кавалером ордена Святого Георгия 3-й степени.

О пользе свежих карт

Несмотря на успешную оборону в начале 1855 года было решено перенести военный порт из Петропавловска в устье Амура. Перенос порта был нелегким. Солдаты, казаки и матросы прорубали лед и выводили корабли, одновременно готовясь к бою с врагом и срывая укрепления и уничтожая постройки. В итоге эскадра в составе: фрегат «Аврора», корвет «Оливуца», транспорты «Двина», Байкал», «Иртыш» и «Борт №1» вышла в море. В мае русские корабли в заливе Де-Кастри (сегодня — залив Чихачева) встретили отряд британской эскадры. Британцы ликовали. Они, как им казалось, заперли русских и стали ожидать подкрепления. Но с ними злую шутку сыграла география. Завойко — хорошо знавшему те края, да и другим русским было известно, что Сахалин — это остров. В то время, как европейцы полагали, что это — полуостров. В ночь на 14 мая русская эскадра, воспользовавшись густым туманом, снялась с якорей и ушла на север — в устье Амура.

Поутру британцы были ошарашены пропажей противника. Примечательно, что контр-адмирал Джеймс Стирлинг, командовавший в то время Китайской станцией Британского флота, не верил в уход русских на север и полагал, что те проскользнули мимо британских судов на юг.

Пролив, через который прошла эскадра Завойко, позже назовут проливом Невельского. И именно у основанного капитаном 1-го ранга Геннадием Невельским Николаевского поста, что на левом берегу Амура, и встала эскадра Завойко. Спустя два месяца на этом месте был построен новый город-порт Николаевск. К тому времени Завойко уже был назначен начальником морских сил в устье Амура. 14 сентября 1855 года он стал не только начальником морских, но и сухопутных сил, находящихся в устье реки Амур, а 30 ноября того же года его наградили орденом Святого Владимира 2-й степени.

Выдающиеся медики. В честь кого Владимир Путин учредил новые награды
Выдающиеся медики. В честь кого Владимир Путин учредил новые награды
© Вячеслав Яковенко©ИА Красная Весна

Спустя почти девять месяцев после окончания войны — в декабре 1856 года Завойко был отчислен от должности губернатора Камчатки и командира Петропавловского порта и переведен в столицу Российской империи — Санкт-Петербург.

Столица и последние годы жизни

29 июля 1857 года его назначили членом морского генерал-аудиториата — высшего военно-морского суда. В апреле 1861 года он был произведен в вице-адмиралы. Спустя три года — в апреле 1864 года его наградили орденом Святой Анны 1-й степени с мечами. Спустя десять лет — 1 января 1874 года он был произведен в адмиралы. Еще спустя десять лет — награжден орденом Белого орла, а в 1890 году — одной из высших наград Российской империи — орденом Святого Александра Невского.

С 1867 года состоявший по морскому министерству Завойко прославился как наставник молодых офицеров и активный участник подготовки морских экспедиций, член-корреспондент Русского географического общества.

Умер Василий Завойко 16 февраля 1898 года. Его похоронили в селе Великая Мечетня Балтского уезда Подольской губернии, где находилось его имение. Сейчас это село Кривоозерского района Николаевской области.

Сегодня на Украине на официальном уровне пропагандируется пренебрежительное отношение к истории времен империи или СССР. Герои тех времен подчас уничижительно называются «малороссами» или «совками». Но малороссы, новороссы и «совки» малыми силами побеждали превосходящие вражеские эскадры и армии, изобретали самые точные в мире часы, лучшие танки, побеждали болезни, делали выдающиеся научные открытия. А те, кого сегодня ставят в пример как «истинных украинцев» могли похвастаться лишь резней соседей или несуществующими «перемогами».

Подвиги Завойко забыты на Украине. Но не забыты они на Дальнем Востоке да и во всей остальной России. 

* Здесь и далее даты даны по старому стилю