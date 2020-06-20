Выдающиеся медики. В честь кого Владимир Путин учредил новые награды

Президент России Владимир Путин учредил орден в честь Николая Пирогова и медаль в честь Луки Крымского. Эти люди сыграли значительную роль не только в истории медицины, но в истории православия

Президент РФ Владимир Путин в пятницу 19 июня подписал указ «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского», сообщил сайт Кремля.

«Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации», — говорилось в сообщении.

Указом Путина также были утверждены Статут и описание ордена Пирогова, Положение о медали и описание медали Луки Крымского; рисунки ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

Примечательно, что до сих пор Путин учреждал новый орден лишь однажды: 18 лет назад — в 2002 году — его указом был введен орден «За морские заслуги». Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Некоторые специалисты раскритиковали новые награды.

«Если по первому (ордену Пирогова — Ред.), допустим, возражений нет, то медаль должна именоваться либо медалью Святителя Луки, архиепископа Крымского, либо медалью Войно-Ясенецкого. Точно так же, кстати, необходимо изменить наименования орденов Александра Невского и Ушакова, а то у нас получается полный винегрет», — отметил у себя в Facebook историк Тимофей Шевяков.

В то же время, в другой записи он похвалил дизайн ордена Пирогова.

Наверняка новые орден и медаль не раз и не два вызовут споры среди специалистов. Тем не менее, это не преуменьшит роль этих людей в истории не только медицины, но и православия.

Местночтимый святой

Почти четверть века тому назад — 22 ноября 1995 года определением Синода Украинской православной церкви архиепископ Крымский и Симферопольский Лука был причислен к лику местночтимых святых.

Спустя несколько месяцев — в ночь с 17 на 18 марта были обретены мощи святителя. Спустя два дня — 20 марта — состоялось их торжественное перенесение в кафедральный Свято-Троицкий собор Симферополя. В нем принимали участие не только духовенство Крымской епархии и священники из других областей, но и офицеры и матросы Черноморского флота, студенты Крымского медицинского института, горожане, а также приехавшие в Симферополя из разных уголков Украины, России да и всего мира, а также родственники архиепископа Луки.

«Впервые на крымской земле происходит событие исключительной важности. Яркая личность архиепископа Луки (Войно-Ясенецкрго) видится нам сегодня спасительным маяком, к которому каждый из нас должен направлять свой взор, по которому должны ориентироваться общественные силы, ищущие возрождения над народа», — заявил архиепископ Симферопольский и Крымский Лазарь.

Однако он был не единственным среди выступавших. Так, к собравшимся обратился и профессор Крымского медицинского института Кирилл Тоскин, назвавших святителя луку великим ученым, труды которого не утратили актуальности и по сей день.

У профессора Тоскина были все основания для подобных слов. Ведь святитель Лука был выдающимся медиком и ученым. Его труд «Очерки гнойной хирургии» стал для многих врачей настольной книгой. За эту монографию, а также за труд «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов» ему была присуждена Сталинская премия первой степени. Таким образом он стал единственным священнослужителем, удостоенным этой премии, большую часть из которой он передал детским домам.

Но не стоит думать, что его отношения с властью были хорошими. Советская власть трижды отправляла его в ссылку. Но испытания лишь укрепляли его.

Когда началась Великая Отечественная Война тогда уже епископ Лука попросился в госпиталь.

«Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий… являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука», — гласила его телеграмма председателю Президиума Верховного совета СССР Михаилу Калинину.

К тому времени он уже был всемирно известным хирургом.

Жизнь православного святителя, родившегося в Керчи в семье католика, была полна не только научных открытий, но и тяжестей, невзгод и суровых испытаний. Он был на фронтах Русско-Японской и Гражданской войны, возглавлял кафедру в Туркестанском государственном университете, оперировал в больницах Красноярска, Ташкента, Тамбова и других городах, жил в ссылке в Сибири. Он основал медицинскую династию.

Умер епископ Лука в День всех Святых, в земле Российской просиявших 11 июня 1961 года. Сегодня его мощи, а также его могила в Симферополе являются местом паломничества. Как сообщала Русская православная церковь, люди, молившиеся на могиле и у мощей епископа, избавлялись от болезней. Илья Мечников. Харьков и Одесса в судьбе нобелевского лауреата © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Вслед за Украинской православной церковью в 1999 году он был канонизирован как местночтимый святой Красоярской епархией Русской православной церкви. В 2000 году Архиерейский собор Русской православной церкви прославил его как исповедника в Соборе новомучеников и исповедников Российских. Днями памяти его являются 22 января, 5 марта и 29 мая по юлианскому календарю (4 февраля, 18 марта и 11 июня по новому стилю).

К вопросу о медицинской этике

Николай Пирогов — основоположник русской военно-полевой хирурги, русской школы анестезии, хирург и ученый-анатом, создатель первого атласа топографической анатомии в особом представлении не нуждается. При жизни он был уважаем российскими императорами Николаем Ι и Александром ΙΙ, не говоря уже о научном сообществе. Пирогов дослужился до чина тайного советника, спас героя Италии Джузеппе Гарибальди, сам стал героем не только для России, но и для такой страны, как Болгария, основывал бесплатные больницы и был членом нескольких академий.

Однако в медицине он известен не только своими научными достижениями, но и тем, кто внес неоценимый вклад в развитие медицинской этики. Пирогов пересмотрел популярный в его времена подход, когда о медицинских ошибках старались не сообщать, говоря лишь об успехах и открытиях.

«Я считаю священной обязанностью добросовестного преподавателя немедленно обнародовать свои ошибки и их последствия для предостережения и назидания других, еще менее опытных, от подобных заблуждений», — писал он в предисловии к своей работе «Анналы хирургического отделения клиники императорского Дерптского университета».

Многие отмечали необычайную самокритичность Пирогова. Такое отношение к собственным, да и чужим медицинским ошибкам у выдающегося ученого российские исследовательницы Ирина Силуянова и Елена Назарова выводят из двух обстоятельств: его широкой образованности и православной веры.

По поводу последнего можно вспомнить слова философа Семёна Франка, ознакомившегося с дневниками Пирогова.

«Пирогов — редкий, едва ли не единственный в России тип мыслителя, который в одинаковой мере одушевлен и пафосом научного познания, и пафосом религиозной мысли», — писал он.

Сам же Пирогов писал: «Существование Верховного Разума, а, следовательно, Верховной творческой воли я считаю необходимым и неминуемым требованием моего собственного разума, так что если бы даже я хотел не признавать существование Бога, то не мог бы этого сделать, не сойдя с ума».

«Не для всех врачей и сегодня позиция Николая Ивановича Пирогова бесспорна теоретически и выполнима практически. Тем не менее, эта позиция — ценнейшее достояние врачебной этики. После Н.И.Пирогова отношение к профессиональным ошибкам стало критерием морального отношения к профессии для каждого врача, в какой бы стране он ни трудился. Отношение Н.И.Пирогова к врачебным ошибкам, безусловно, стало основанием одного из принципов современной биомедицинской этики, который в 1999 г. был законодательно закреплен в России: «…постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины», — завершают свою статью о великом ученом Силуянова и Назарова.

Остается лишь добавить, что несмотря на всю борьбу с имперским прошлым на современной Украине Пирогова чтят и не переименовывают ни улицы, названные в честь выдающегося ученого, ни учебные заведения, ни медицинские учреждения. Кроме того, в Виннице, где и находится усыпальница Пирогова, проводятся Пироговские чтения. День в истории. 30 октября: в Одессе закатилось светило русской офтальмологии © РИА Новости, Николай Козловский | Перейти в фотобанк

В воскресенье 21 июня в России будет отмечаться день медицинского работника. В этом году медикам пришлось особенно нелегко. Они приняли на себя удар COVID-19. Многие из них пожертвовали своей жизнью.

«К сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли <…>, 489 [человек] — это медицинские работники», — заявила 18 июня глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Несмотря на то, что сейчас медицина находится на гораздо более высоком уровне, чем во времена Николая Пирогова и святителя Луки, она, увы, по-прежнему не всесильна. Но благодаря самоотверженному труду медиков у человечества появляются все большие шансы на победу над самыми разными болезнями, многие из которых еще вчера были смертельными.