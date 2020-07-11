День в истории. 11 июля: украинские националисты провозгласили себя «демократами»

В этот день в 1925 году во Львове было создано Украинское национально-демократическое объединение, которое стало крупнейшей украинской партией в межвоенной Польше, исповедовавшей парламентские методы борьбы

Даже после того, как в конце 1860-х годов в Вене решили поддержать эмансипацию русинов Галичины, чтобы противостоять польскому влиянию в этой провинции империи Габсбургов, деятельность русинских (позже украинских) организаций долгое время носила культурно-образовательный характер, будучи сосредоточенной в «Просвите», «народных домах» и различных профессионально-сословных организациях.

Ситуация изменилась в 1890 году, когда Иван Франко и Михаил Павлык под влиянием Михаила Драгоманова создали во Львове Русско-украинскую радикальную партию (РУРП). Именно один из её лидеров, Юлиан Бачинский, подготовил заявление о «политической самостоятельности украинского народа», которое РУРП приняла на своём съезде в 1895-м. В том же году умер духовный лидер «радикалов» Драгоманов, что ускорило процессы дифференциации в партии, до того скрепляемой его авторитетом. Из трёх оформившихся течений — социалистов-народников, социалистов марксистского направления и радикальных «народовцев» (то есть националистов) — два последних покинули партию в 1899 году, создав, соответственно, Украинскую социал-демократическую партию и Украинскую национально-демократическую партию (УНДП).

В УНДП перешли, в частности, Иван Франко, Владимир Охримович, Теофил Окуневский, а одним из её лидеров стал Михаил Грушевский, в то время пребывавший во Львове. Программа партии содержала требования демократизации политической жизни в Австро-Венгрии с использованием легальных парламентских средств, равноправия украинского и польского населения в Галичине, а также создания в Дунайской монархии украинского коронного края из населённых русинами-украинцами частей Буковины и Галичины. Естественно, ни о какой «независимой Украине» в программе речи не было.

Партия успешно принимала участие в выборах как имперского парламента в Вене, так и краевых Сеймов Буковины и Галичины и к началу второго десятилетия ХХ века стала главной политической силой украинцев Австро-Венгрии. Представитель этой партии Евгений Петрушевич был главой украинского парламентского представительства в Вене в 1916-1918 годах, а позже именно Петрушевич возглавил Украинский Национальный Совет (УНС) и провозглашённую этим органом Западно-Украинскую Народную Республику (ЗУНР). Собственно, большинство членов УНС и правительства ЗУНР были членами Украинской национально-демократической партии.

Однако в ходе разгрома Западно-Украинской Народной Республики и польской оккупации Галичины и Волыни взгляды бывших «национал-демократов» на формат борьбы за будущую независимую Украину разделились.

Часть членов УНДП ещё во время существования ЗУНР, 28 марта 1919 года, на съезде в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) приняла решение переименовать политическую силу в Украинскую трудовую партию (УТП), и уже в условиях новой польской власти начала готовиться к парламентской борьбе. А эмигрировавший в Чехословакию Петрушевич 3 августа 1920 года создал из числа бывших офицеров армии УНР и Украинской Галицкой Армии подпольную «Украинскую войсковую организацию» (УВО), которая поставила на борьбу вооружённую.

Поначалу более активными были «боевики».

В 1921-1922 годах члены УВО, которую к тому времени взял под контроль полковник Евгений Коновалец, занимались активной пропагандистской работой, провоцирующей украинское население Польши к саботажу действий польских властей — переписей населения, уплаты налогов, призыва в польскую армию, выборов в Сейм и Сенат. Акции УВО на территории Польши сводились преимущественно к поджогам, повреждению телефонной и телеграфной связи, организации взрывов, «экспроприации» имущества и политическим убийствам.

25 ноября 1921 года во Львове состоялся первый и самый резонансный террористический акт УВО — неудавшееся покушение на львовского воеводу Казимежа Грабовского и «начальника Польши» Юзефа Пилсудского. Последний, по мнению украинских националистов, подписав мир с Советской Россией, фактически нарушил условия договора с Петлюрой от 21 апреля 1920 года. Поскольку террористом был бывший офицер УГА и родственник Коновальца — Степана Федак (кстати, в будущем — оберштурмфюрер дивизии СС «Галичина»), польские власти объявили УВО открытую войну, руководству организации пришлось срочно перебраться в Берлин.

15 октября 1922 года боевиками УВО был убит кандидат в депутаты Сейма Польши, украинский поэт и журналист Сидор Твердохлиб — лидер «Украинской хлеборобской партии», выступавший за мирное сосуществование с поляками.

Всего же в 1921-1922 годах на Галичине боевики УВО совершили целый ряд акций саботажа и диверсий, из них 38 — на железнодорожном транспорте. Поджигались военные склады, повреждалась телефонно-телеграфная связь, совершались нападения на жандармерию. Широкий резонанс имел рейд отряда боевиков УВО в Тернопольском округе — они разрушали и поджигали польские фольварки, дома польских колонистов, убивали польских полицейских и жандармов. Всего за эти два года было совершено 2300 поджогов объектов польской собственности, зафиксированы десятки нападений на «польских пособников», полицейских и военных.

Польские власти ответили массовыми репрессиями — как против подозреваемых в сотрудничестве с УВО, так и против украинского населения Галичины в целом. Было задержано более 20 тысяч человек. Польским органам безопасности удалось выбить из задержанных представителей руководства УВО показания, которые позволили арестовать практически весь актив боевиков организации на Галичине, что парализовало деятельность УВО в начале 1923 года.

14 марта 1923 года Совет послов Антанты принял решение оставить Восточную Галичину под управлением Польши — в ответ на обещание польского правительства предоставить краю автономию, ввести в административных органах украинский язык и открыть во Львове украинский университет. Это решение привело к растерянности в рядах УВО, угрозе распада организационных ячеек в Галичине и потери их разведывательных возможностей, что могло поставить под угрозу уже налаженное Коновальцем финансирование УВО немецкими спецслужбами.

Летом 1923 года Коновалец собрал в Праге совещание руководящего состава галицийского подполья организации, на котором сделал доклад о международной ситуации. В нём было сказано, что «УВО полностью подпадает под влияние германской разведки и предоставляет в её распоряжение свой разведывательный аппарат, средства пропаганды, кадры террористов и боевые силы, находящиеся в Польше, Советской Украине и в других странах».

А вот создатель УВО, бывший «диктатор» ЗУНР Евгений Петрушевич, ставил на сотрудничество с УССР. Это вызвало кризис в УВО, длившийся более двух лет и закончившийся полным переходом организации под контроль Коновальца.

Евгений Петрушевич, эмигрантское «правительство» которого утратило любой международный статус после решения Антанты, в результате оказался в Берлине, хотя и не общался там ни с Коновальцем, ни с немецкими разведчиками. А вот большинство соратников Петрушевича вернулись в Галичину и включились в легальную политическую деятельность в рамках Польского государства. Именно эти политики ещё австро-венгерской закалки развернули деятельность по объединению всех украинских политических сил Галичины и Волыни, которые, как это принято среди украинцев, были весьма разрозненными и дезориентированными.

Так, Украинская трудовая партия (бывшая УНДП) поначалу не принимала участия в парламентской борьбе. Эта политическая сила квалифицировала польскую власть на Галичине и Волыни как оккупационную, и признавала законным лишь правительство ЗУНР в эмиграции во главе с Евгением Петрушевичем. Украинская трудовая партия (УТП) протестовала против пакта Пилсудского-Петлюры в 1920-м, Рижского договора между Польшей и Советской Россией в 1921-м, решения Совета послов Антанты в 1923-м — но это не устраивало, с одной стороны, настроенных на примирение с поляками, с другой — непримиримых националистов. Последние во главе с Дмитрием Донцовым 21 апреля 1924 года вышли из состава УТП и провозгласили создание «Украинской партии национальной работы» (УПНР) — хотя дальше декларации дело не пошло. Среди них был и Дмитрий Палийив — будущий соорганизатор дивизии СС «Галичина», гауптштурмфюрер СС.

При этом другие политические силы, представлявшие украинское население Галичины и Волыни, признали установленные Варшавой правила игры и приняли участие в парламентских выборах 1922 года. Большинство украинских депутатов Сейма этого созыва — 18 человек — прошли в него по списку Блока национальных меньшинств, созданного Ицхаком Гринбоймом для представительства интересов евреев, немцев, белорусов и украинцев. На выборах в 1922 году Блок получил 19,5% голосов (66 депутатских мандатов) и стал второй по величине партией Сейма.

Украинские депутаты этого блока были избраны от воеводств, которые раньше входили в состав Российской империи — Волынского, Полесского и Люблинского, а представитель Луцка Самуил Пидгирский стал главой «Украинской парламентской репрезентации» в Сейме. От Галичины, где подавляющее большинство украинцев выборы 1922 года бойкотировало, было избрано всего 5 украинских депутатов Сейма от мелких крестьянских партий. Напомню, кандидат от одной из них, Сидор Твердохлиб, в ходе кампании «принуждения к бойкоту выборов» был убит боевиками ОУН.

Стоит отметить, что парламентарии, представляющие украинцев, в новом политическом объединении участия принимать не спешили. Удалось привлечь всего нескольких депутатов от Волыни — и то лишь благодаря тому, что упомянутый Самуил Пидгирский по приглашению Дмитрия Донцова вошёл в руководство УПНР. Именно это даёт историкам право заявить, что основанное 11 июля 1925 года во Львове «Украинское национально-демократическое объединение» (УНДО) было создано на основе Украинской трудовой партии, Украинской партии народной работы и Волынской группы «Украинской парламентской репрезентации». Председателем УНДО был избран Дмитрий Левицкий, который с 1921 года был главным редактором газеты «Діло», печатного органа УТП, и принадлежал в этой партии к «группе политических реалистов».

Левицкий изучал право во Львовском и Венском университетах, затем занимался юридической практикой в Раве-Русской и Бережанах. В начале Первой мировой войны был мобилизован в австро-венгерскую армию и попал в русский плен. После Февральской революции и свержения монархии в России был освобождён, после чего переехал в Киев. В 1917 году он стал председателем Комитета по помощи жертвам войны из Галичины и Буковины, работавшего в Киеве. В 1919-1921 годах Левицкий был послом Украинской Народной Республики в Копенгагене.

Генеральным секретарём УНДО стал также выпускник юридического факультета Львовского университета, который во времена Австро-Венгрии даже успел поработать судьёй, — Владимир Целевич. В 1920-1924 годах он был членом Украинской войсковой организации, состоял даже в Верховном Совете этой организации, в котором возглавлял политический отдел. Но в 1925 году Целевич вышел из УВО и решил посвятить себя легальной политике.

УНДО сразу же взяло под контроль основные культурные и хозяйственные организации украинцев Галичины и Волыни — общество «Просвита», «Рідна школа», «Союз украинок», Ревизионный союз украинских кооперативов, Центросоюз, кооперативный банк «Днестр».

Расширение влияния новой партии происходило под мощным медийным прикрытием: газета «Діло» была тогда флагманом украинской журналистики в Польше, на который ориентировались другие украинские СМИ, кроме того, УНДО создало чисто партийную газету «Свобода». По оценкам современников, за короткое время УНДО удалось объединить до 3/4 всех украинских активистов Галичины. Партия пыталась распространить влияние и на Волынь, но вследствие противодействия польских властей это не удалось.

Уже первые парламентские выборы, в которых приняло участие УНДО, было для него успешными: в 1928 году партия получила 26 мандатов в Сейме (всего украинцев было избрано 40) и 9 в Сенате (из 11 украинских сенаторов). Представитель УНДО, бывший депутат парламента Австро-Венгрии Владимир Загайкевич, стал вице-спикером Сейма, а Дмитрий Левицкий возглавил «Украинско-белорусский клуб» в нижней палате парламента Польши.

Дмитрий Левицкий в августе 1928 года был членом делегации Сейма Польши на XXV сессии Межпарламентского союза, а также делегатом от УНДО на Конгрессе национальных меньшинств в Женеве (29-31 августа 1928 года). Левицкий был избран в президиум Конгресса в качестве вице-президента, и занимал эту должность до 1930 года, когда в последний раз участвовал в Конгрессе национальных меньшинств.

В конце лета 1930 года Юзеф Пилсудский фактически осуществил в Польше очередной государственный переворот. Под его давлением президент II Речи Посполитой Игнаций Мосьцицкий распустил парламент и назначил новые выборы на ноябрь 1930 года. Этим решила воспользоваться ОУН, организовав в Галичине массовые акции саботажа и бойкота выборов с целью «вызвать панику польского населения, усилить настроения неуверенности и анархии в обществе, что должно продемонстрировать неустойчивость границ и внутреннюю нестабильность польского государства». Но всё получилось с точностью до наоборот: Пилсудский провёл в Галичине «пацификацию» при помощи спецподразделений полиции и армейских подразделений. В ходе «пацификации» применялся принцип коллективной ответственности. Подразделения польской полиции и армии были введены в более чем 800 украинских сёл, было арестовано более 2 тысяч человек, ликвидированы украинские организации, сожжено около 500 домов.

Хотя УНДО и её депутаты антипольскую акцию ОУН не просто не поддержали, а публично её осудили, это им не помогло. Были арестованы 19 из 26 депутатов Сейма от УНДО, избранных в 1928 году, в том числе и Дмитрий Левицкий. 30 октября 1930 года его бросили за решётку по подозрению в контактах с УВО-ОУН* и попытке создать «Украинское бюро» в Женеве, причём он был привлечён к суду без предъявления официального обвинения. Несмотря на это, Левицкий был зарегистрирован кандидатом в депутаты Сейма и выиграл выборы, а всего УНДО провело в нижнюю палату парламента Польши 17 депутатов (из 30 избранных туда украинцев). Правда, свой мандат Левицкий получил только 15 июля 1931 года, когда его выпустили под залог в 30 тысяч злотых (огромная для межвоенной Польши сумма).

После «пацификации» в УНДО активизировалась деятельность консервативной группы во главе с Михаилом Галущинским, которая выступала за урегулирование отношений украинской общины Польши с польским государством и обществом. В начале 1935 года Дмитрий Левицкий в своей речи в Сейме высказался за конструктивное сотрудничество с государством на основе удовлетворения справедливых потребностей украинцев. Идею «нормализации» поддержали верхи украинских финансово-экономических и культурно-просветительных учреждений, епископат греко-католической церкви. Одним из главных толчков к его подписанию стала ситуация на Украине — репрессии, голод 1933 года и отход от политики «украинизации», на фоне УССР даже II Речь Посполитая стала выглядеть не так ужасающе.

В результате «соглашения о нормализации», действие которого распространялось только на Восточную Галичину, украинские хозяйствующие субъекты в этой части Польши получили большие кредиты от государственных банков, из концлагеря в Берёзе Картузской и других мест заключения были освобождены многие члены УВО и ОУН*. Правда, обязательства о создании украинских педагогических лицеев и увеличении количества украинцев в наблюдательных советах школ и местном самоуправлении так никогда и не были выполнены польскими властями.

Соглашение было подписано накануне очередных парламентских выборов в Польше, которые состоялись в начале сентября 1935 года. Хотя представительство украинцев в парламенте уменьшилось, зато теперь почти все депутаты и сенаторы были выдвиженцами УНДО: в Сейме таких было 13 из 14, в Сенате — 4 из 5. Правда, Дмитрия Левицкого польские власти к выборам не допустили, и 12 октября он громко «хлопнул дверью». Левицкий подал в отставку с поста председателя УНДО, обвинив новых депутатов Сейма от своей партии в «соглашательстве с властями» из-за голосований за госбюджет и военные законы.

Но «отряд не заметил потери бойца»: новый председатель УНДО Василий Мудрый стал вице-спикером Сейма, а представитель этой партии Антин Гррбачевский — вице-спикером Сената. Украинские политики в Варшаве регулярно писали властям «мемориалы» по поводу положения украинцев, но оно лишь ухудшалось. На Галичине и Волыни росла популярность ОУН*, тогда как влияние УНДО снижалось, из партии вышла группа радикалов во главе с Дмитрием Палийивым, которая создала «Фронт национального единства».

После внеочередных парламентских выборов в начале ноября 1938-го, на которых УНДО опять получило 13 мандатов в Сейме, более радикальными стали как украинцы, так и поляки.

Польское правительство фактически признало национальные меньшинства угрозой для государства, и начало реализацию программы «усиления польскости восточных воеводств» (кстати, именно в рамках этой программе в военном лагере под Львовом в августе 1939-го оказался краковский студент Кароль Войтыла, будущий папа Римский Иоанн Павел II). А украинские депутаты, в свою очередь, внесли в Сейм закон об автономии Галичины и Волыни, который был провален. В декабре 1938 года председатель УНДО Василий Мудрый объявил «соглашение о нормализации» недействительным. Он попытался спасти партию, договорившись с частью внутренней оппозиции, вследствие чего Дмитрий Левицкий в январе 1939-го стал одним из заместителей председателя УНДО. Но вот спасти Польшу не мог уже никто.

24 августа 1939 года, на следующий день после подписания «пакта Молотова-Риббентропа», УНДО опубликовало обращение к украинскому обществу, призывая его сохранять спокойствие, и предостерегая молодёжь от участия в любых «диверсионных акциях против польского государства», называя их действиями «в пользу иностранных агентур». При этом никакой публичной информации о реакции этой партии на начало Второй мировой войны или присоединение Галичины и Волыни к УССР нет. А 21 (по другим данным — 25) сентября 1939 года в уже советском Львове «Украинское национально-демократическое объединение» официально объявило о своём роспуске.

Судьба руководителей УНДО сложилась по-разному.

28 сентября 1939 года многолетний председатель партии Дмитрий Левицкий был арестован НКВД и отправлен в ГУЛАГ. После соглашения Сикорского-Майского посольство Польши в Советском Союзе вмешалось в его судьбу и ходатайствовало перед советскими властями об амнистии. Летом 1942 года Левицкого выпустили из лагеря, но отправили в ссылку в Бухару, где он и скончался 31 октября того же года в доме для престарелых, находившемся в ведении делегации посольства Республики Польша.

Бывший генсек УНДО, депутат Сейма Польши Владимир Целевич был арестован 29 сентября 1939 года во Львове по обвинению в том, что «…выступал против СССР, распространял ложь и клевету о Советском Союзе, этим пытался разжечь ненависть трудящихся Польши против Советской власти». Заключён в тюрьму на Лубянке, позже отправлен в тюрьму города Саратова, в больнице которой умер 2 апреля 1942 года.

А вот Василий Мудрый в сентябре 1939-го прибыл во Львов из Варшавы, выбрав Краков и компанию бандеровцев. Во Львове Мудрый оказался в обозе немецких войск в июле 1941-го и стал секретарём коллаборантского «Украинского национального комитета». А в 1944 году его избрали вице-президентом «Украинского главного освободительного совета» — созданного ОУН*(б) «парламента». С 1945 года Мудрый находился в эмиграции, сначала в Германии, а с 1949 года — в США. В 1947 году вместе с несколькими бывшими членами он объявил о возобновлении работы УНДО, и был его председателем до своей смерти в марте 1966 года. В 1953-1966 годах он также занимал должность исполнительного директора Украинского конгрессового комитета Америки — одной из самых больших украинских организаций США.

В октябре 2007 года украинская редакция «Радио Свобода» посвятила Василию Мудрому литературно-музыкальную программу, в которой было сказано: «Именно благодаря деятельности Василия Мудрого и УНДО и был накоплен тот демократический потенциал, который даже советская власть на протяжении полувека своего господства не смогла до конца уничтожить, и который так ярко проявился в событиях новой украинской освободительной революции конца 1980-1990-х». Как говорится, других украинских демократов у меня для вас нет.

* — организация запрещенная в Российской Федерации