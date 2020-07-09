- каким Виктора Януковича запомнят потомки;
— виноват ли Янукович в гражданской войне в Донбассе;
— мог ли Янукович управлять Украиной из Ростовской области;
— есть ли политическое будущее у Януковича на Украине.
В четверг, 9 июля, экс-президенту Украины исполнилось 70 лет. Янукович родился 9 июля 1950 года в поселке Жуковка Донецкой области. С 1997 по 2002 год занимал должность председателя Донецкой обладминистрации.
В ноябре 2002 года он был назначен на должность премьер-министра Украины. В 2004 году баллотировался в президенты Украины. С 2006 по 2007 год занимал должность премьер-министра. С 2010 по 2014 год был президентом Украины.
В феврале 2014 года из-за госпереворота на Украине Виктор Янукович сбежал в Россию.