Историк Александр Васильев рассказал, какой вклад четвертый президент Украины Виктор Янукович внес в украинскую историю:

Янукович: юбилей, итоги © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Виктора Януковича запомнят потомки;

— виноват ли Янукович в гражданской войне в Донбассе;

— мог ли Янукович управлять Украиной из Ростовской области;

— есть ли политическое будущее у Януковича на Украине.

В четверг, 9 июля, экс-президенту Украины исполнилось 70 лет. Янукович родился 9 июля 1950 года в поселке Жуковка Донецкой области. С 1997 по 2002 год занимал должность председателя Донецкой обладминистрации.

В ноябре 2002 года он был назначен на должность премьер-министра Украины. В 2004 году баллотировался в президенты Украины. С 2006 по 2007 год занимал должность премьер-министра. С 2010 по 2014 год был президентом Украины.

В феврале 2014 года из-за госпереворота на Украине Виктор Янукович сбежал в Россию.