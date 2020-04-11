11 апреля — день памяти митрополита Гавриила (в миру Григория Бэнулеску-Бодони). В историю Причерноморья он вошёл не только как глава Екатеринославской епархии и один из основателей Одессы. Во время русско-турецких войн он был в эпицентре борьбы Русской Православной церкви с Константинопольской патриархией

Будущий митрополит был уроженцем австрийской Трансильвании. После обучения в Будапеште поступил в Киевскую духовную академию, где получил образование в 1771 — 1773 годах. В конце Первой Екатерининской русско-турецкой войны он оказался в исторической Греции.

По официальной версии, Григорий продолжил образование на островах Хиос и Патмос, в городе Смирна (Измир) и на Святой Горе Афон. Сведений о его участии в событиях Архипелагской экспедиции российского флота нет, но наверняка выпускник Киевской академии пересекался там с русскими моряками. День в истории. 6 ноября: начался разгром османского флота под Патрасом © И.Родионов

В 1779 г. Григориий по благословению Молдавского митрополита Гавриила I вновь прибыл в Грецию, где в 33-летнем возрасте принял монашеский постриг с именем Гавриил. Здесь на протяжении трёх лет он совершенствовал свои познания в богословии, греческом языке и литературе, а также французском языке.

Одной из главных причин этого шага являлось то, что Молдавия в XVIII в. находилась под контролем греко-фанариотских правителей (господарей) и церковных иерархов. Монашеский постриг, духовное образование в Греции очень способствовали успешной церковной деятельности.

В 1783 г. после недолгого пребывания в Молдавии Гавриил вернулся в Российскую Империю. В Полтаве молодой иеромонах находился в распоряжении архиепископа Славянского и Херсонского Никифора, епархия которого охватывала всю Новороссию. Резиденция епископа размещалась в Полтаве, поскольку подобающей его сану инфраструктуры в молодом крае еще не было. Гавриил назначается преподавателем философии и греческого языка в Полтавской духовной семинарии, спустя год — её префектом, а затем и ректором.

Перед началом русско-турецкой войны 1787-1791 годов отец Гавриил направляется в Молдавское княжество, где возводится в сан архимандрита. Здесь он входит в ближний круг господаря Александра II Маврокордата, вступившего в тайные переговоры о переходе княжества под сюзеренитет России. Незадолго до войны молдавский правитель бежал в Россию, в составе группы бояр его сопровождал и Гавриил.

В 1788 г. он стал ректором Екатеринославской духовной семинарии, где преподавал греческий язык, заложил основы русской школы эллинистики. Однако геополитика вновь вмешалась в судьбу Гавриила. 20 сентября. В Новороссии создана православная епархия © РИА Новости, Балабанов | Перейти в фотобанк

После того как войска Потёмкина в 1789 г. заняли Яссы архиепископ Екатеринославский Амвросий (Серебренников) стал местоблюстителем Молдавской митрополии.

Следует отметить, что должность митрополита имела ключевое значение для контроля над Молдавией. Молдавские архипастыри имели примерно такой же статус, что и русские митрополиты при первых царях из династии Романовых. Митрополит сосредоточивал в своих руках не только обширную церковную власть, но и активно влиял на светские дела: был вторым после господаря лицом в княжестве, входил в состав краевого правительства, являлся наставником, а иногда и духовным судьей правителя.

Направляясь в Молдову, архиепископ Амвросий взял с собой архимандрита Гавриила, ввёл того в состав Ясской духовной консистории. А уже в конце 1791 г., в дни заключения Ясского мирного договора Гавриил был возведён на вновь созданную Бендерскую и Аккерманскую кафедру. В феврале следующего года при содействии российских властей Гавриил был избран митрополитом, поскольку с оставлениями Молдавии русской армией Амвросий возвратился в Полтаву.

С XIV в. Молдавская церковь была частью Константинопольского патриархата, а поэтому местные митрополиты не только избирались клиром, мирянами и господарями, но и утверждались патриархами. Константинопольский патриарх Неофит отказался признать Гавриила в статусе митрополита.

Султан Селим III желал избрания более лояльного османским властям иерарха, Гавриил же отказался добровольно уступать свою кафедру. В конце июня 1792 г. он был арестован турками и отправлен для дальнейших разбирательств в Константинополь.

Гавриил оспаривал свой арест тем, что являлся российским подданным. Константинопольская патриархия склоняла его к смене юрисдикции. На это Гавриил упорно твердил: Григорий Потёмкин - некоронованный господарь Молдавии © Public domain

«Я монах, плакать по мне некому, а умирать когда-нибудь все равно надо. Попрать же присягу для того, чтобы на несколько лет прожить дольше, считаю за грех».

Четыре месяца иерарх подвёл в заточении и был освобождён только благодаря русскому заступничеству на самом высоком уровне. Вознаграждение митрополиту со стороны российской императрицы было весьма щедрым и символичным. Гавриил получил белый клобук и украшенный драгоценными камнями крест на него. Подобный головной убор в Русской церкви носили лишь митрополиты Санкт Петербурга, Москвы и Киева.

В 1793 г. митрополит Гавриил возглавил Екатеринославскую и Таврическую епархию, чем очень поспособствовал возвышению её статуса. Спустя 6 лет он был избран Киевским архипастырем, а в 1801 г.- членом Святейшего Синода. Здесь он проявил себя как деятельный иерарх, активно боровшийся с католическим и униатским влиянием, поднявший уровень духовного образования, заботившийся об укреплении монастырей и приходов. Тем не мене в 1803 г., в возрасте 57 лет он попросился на покой по состоянию здоровья.

Ходили слухи, что так Гавриил отреагировал на заявления некоторых царедворцев о неуместности пребывания инородца во главе важнейшей Киевской епархии. Тем не менее, переезд митрополита «на покой» в Одессу, а затем в приграничные Дубоссары произошёл очень синхронно с появлением угрозы новой русско-турецкой войны, обусловленной сближением Турции с Наполеоновской Францией.

Дубоссары являлись весьма скромным и отдалённым от цивилизации местечком даже по меркам малолюдной Херсонской губернии. Здесь почти не было каменных зданий, насчитывалось лишь 300 дворов, отсутствовали какие-то значимые духовные центры. Сложно объяснить длительное нахождение здесь митрополита кроме как использование логистического потенциала этого городка. Ведь буквально в шаге от Дубоссар, по другую сторону Днестра начинались населённые молдаванами османские владения. Здесь же сходились важные транспортные артерии, соединявшие две империи. Ясский мир. Как дипломаты-воины принесли России Северное Причерноморье © Public domain

Война началась в конце 1806 г., а уже весной следующего года русские войска установили контроль над большей частью Бессарабии и Дунайских княжеств. Весной 1808 г. указом императора Александра I был образован объединённый Экзархат Молдовы, Валахии и Бессарабии. Стоит заметить, что это был первый в истории случай объединения Молдавской и Валашской православных церквей. Главой учреждённого объединения был избран митрополит Гавриил.

Въезд митрополита на территорию Молдавского княжества поздней весной 1808 г. был обставлен с пышностью, достойной крупного вельможи.

Шесть всадников сопровождали его карету, а совсем рядом с ней находился один офицер. Многие чиновники провожали митрополита до границы, находившейся в шести верстах от Дубоссар. Как только процессия переправилась через Днестр, то была встречена молдаванами.

Ко времени назначения экзарха Россия уже взяла курс на установление протектората над Дунайскими княжествами. Обстановка в Молдавии и Валахии была не простая, поскольку такой политикой русских властей были недовольны местные элитные группировки, утратившие былую власть. Во время войны сильно возросло налоговое бремя на простолюдинов.

В этих условиях многое зависело от позиции церкви. Ведь только в одной Молдавии тогда насчитывалось около 200 монастырей и более 2 тыс. церквей. В них было почти 2 тыс. монахов и не менее 15 тыс. священнослужителей. Касим Московский. Кто жил в Новороссии 250 лет назад © islam.ru

Ситуация усугублялась тем, что многие монастыри были автономны в отношении местных церковных властей и гораздо больше завесили от Константинопольской патриархии. Как правило, они управлялись архиереями или архимандритами греко-фанариотского происхождения. Их лояльность новым властям вызывала большие сомнения.

Воспользовавшись тем, что в подобных учреждениях были весьма распространены финансовые злоупотребления (продажа монастырских имений, передача на откуп святых мощей, наём для богослужений приходских священников и т.п.), экзарх централизовал в своих руках управление монастырями.

Святейший Синод РПЦ с его подачи постановил подчинить всех игуменов местной церковной власти. Ввиду большой закредитованности монастырей их настоятелей обязали ежегодно представлять экзарху отчёты о доходах и расходах, вести специальные расходные книги. В случаях, если греческие игумены игнорировали эти нововведения, их было разрешено снимать с занимаемых должностей и заменять другими.

Проанализировав поступившие финансовые отчёты, Гавриил распорядился запретить игуменам переводить деньги за границу, делать новые заимствования без ведома экзархии. Это вызвало волну жалоб на Гавриила. Обвинения в том, что митрополит узурпирует власть над автономными монастырями, доходили даже до императора Александра I. Однако это не повлияло на поддержку экзарха российскими властями.

В ответ на апелляции к константинопольским правовым актам Гавриил сделал заявление, что юрисдикция Константинопольского патриарха над Валахией, Молдавией и Бессарабией прекращается. Здесь отныне действуют установления Русской Православной церкви. Как миф о взятии Измаила подвёл строителей метро в Петербурге © commons.wikimedia.org, Messir

Группа греческих игуменов, отказавшихся признавать российскую юрисдикцию, была выслана во внутренние губернии России. К примеру, настоятель Галатского Вознесенского монастыря, митрополит Паисий провёл полтора года до окончания войны в Суздальском Спасо-Евфимиеве монастыре. Причём Молдо-Валашский экзархат выделял ассигнования на содержание экс-игумена во Владимирской губернии.

До конца 1811 г. российская дипломатия проводила курс на закрепление линии разграничения с турками по Дунаю в качестве новой государственной границы. Это позволило Гавриилу проводить унификацию церковных порядков Валахии, Молдавии и Бессарабии с российскими.

Так, вводились должности церковного старосты и благочинного. В качестве благочинных предписывалось назначать лучших священников. В октябре 1808 г. приходам было вменено в обязанности вести метрические книги. В них вносились записи о крещении, венчании и смерти прихожан. Такие книги стали официальными документами в гражданско-правовой сфере.

Гавриил создал митрополичий хор, где было введено нотное пение (ранее не практиковалось в княжествах). Для организации этой работы из Киева прибыл регент архиерейского хора Пётр Гетопанов.

Экзарх обратил пристальное внимание на острейшие для местной церкви проблемы безместных священников и бродячих монахов. Они возникли из-за того, что многие стремились приобщиться к налоговым льготам, которыми пользовались священнослужители. Епископы же зачастую рукополагали священников исключительно ради наживы, т.к. кандидаты должны был заплатить им установленную сумму. День в истории. 28 мая: Кутузов присоединил к России Бессарабию © Public domain

Указами экзарха было запрещено рукополагать новых священников до тех пор, пока все безместные клирики не получат свои приходы. Устанавливалась четкая регламентация численности приходских священников — 1 священник на 50 дворов. Монашеский же постриг дозволялось проводить только по благословению экзарха. Монахам запрещалось переходить из одного монастыря в другой без благословения епархиального архиерея.

Непременным условием для получения священнического сана становились не только навыки церковного пения и чтения (как раньше), но и знание основ вероучения. Для улучшения подготовки церковных служителей была открыта первая в княжествах духовная семинария (в Яссах). Для руководства этим учреждением был приглашён Пётр Куницкий, который был знаком Гавриилу ещё со времён руководства им Екатеринославской епархией.

По ходатайству Гавриила священнослужители, жившие в княжествах, были освобождены от уплаты налогов на снабжение русской армии. Отменялось санкционирование светскими властями вступления в должность настоятелей монастырей. Митрополит заступался за священнослужителей в ходе их конфликтов с местными чиновниками и русскими военными.

В 1809 г. имел место инцидент, связанный с венчанием двух русских солдат с двумя молдаванками без согласия родителей девушек. По настоянию владыки был издан сенатский приказ, по которому русские солдаты впредь могли заключать браки с местными девушками только с письменного разрешения родителей, а также и с согласия своих воинских начальников.

С момента освобождения края от турок большое внимание уделялось созданию православных храмов. Во многих случаях таковые открывались вместо мечетей. Особенно актуально это было для Бессарабии, где до 1807 г. мыло многочисленное мусульманское население. День, когда русские вернулись на Дунай © Public domain

Так в 1809 г. в Аккерманской крепости вновь открылась христианская церковь. После возрождения она стала именоваться в честь Казанской иконы Божией Матери. В Бендерах тогда же из мечети был переоборудован храм в честь святого благоверного князя Александра Невского. Годом спустя в Измаильской крепости начала работать церковь в честь Воздвижения Креста, также переделанная из мечети. В Измаиле кроме того воссоздали церковь Святого Николая, которая во время османского владычества была превращена в мечеть.

До прихода русских в городе Рени не было ни одного православного храма. По ходатайству местных жителей Гавриил распорядился: «Переделать мечеть в церковь и освятить ее во имя Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного». Но, приехавший на место для освящения церкви протоиерей Петр Куницкий, вероятно, по желанию горожан освятил ее в честь святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В мае 1812 г. истекал четвёртый год пребывания митрополита Гавриила во главе Молдо-Валашского и Бессарабского экзархата. Ни что не предвещало резкого поворота в судьбе иерарха. Экзархат успешно управлялся, власти Дунайских княжеств были абсолютно лояльны Петербургу, в конце 1811 г. русские войска под командованием Михаила Кутузова ликвидировали крупную османскую группировку у Рущука на Дунае.

Однако в жизнь Гавриила вновь вмешалась геополитика. Приближалось Наполеоновское вторжение в Российскую империю. Правительство Александра I отчаянно стремилось заключить мирный договор с османами и избежать, тем самым, войны на два фронта.

25 мая 1812 г. в Бухаресте был подписан русско-турецкий мирный договор, по которому Россия пошла на большие территориальные уступки. Турции возвращалась Валахия и основная часть Молдавского княжества. Пруто-Днестровское же междуречье переходило в состав Российского государства. В церковном плане это означало восстановление над Бухарестом и Яссами юрисдикции Константинопольской патриархии. Самый высокопоставленный грек России. Граф Каподистрия в Бессарабии, Новороссии и Элладе © Public domain

Митрополит Гавриил вместе с ближайшими сотрудниками покинул Дунайские княжества. Его труды там и в Бессарабии во время войны были высоко оценены Петербургом. В 1812 г. он удостоился ордена Андрея Первозванного. Кроме того, митрополит получил право ношения зеленой мантии, которую могли носить только патриархи.

В августе 1813 г. император утвердил доклад Синода об открытии Кишинёвской епархии. В неё вошли не только приходы вновь присоединённого к империи Пруто-Днестровья (около 700), но и западной части Херсонской губернии (не менее 100 приходов), в городах Одесса, Тирасполь, Ананьев и Елизаветград.

Начиналась самая продуктивная часть церковной деятельности митрополита Гавриила по созданию новой епархии Русской Православной церкви на крайнем юго-западе империи.