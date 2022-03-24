Польша готова вмешаться в происходящее на Украине, денацификация этой страны возможна только с новой властью, а у Европы вскоре будет окно экономических возможностей для восстановления отношений с Россией

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 24 марта.

Польша: план по Украине

В последнее время накалились отношения между Россией и Польшей. Стало известно, что Варшава высылает 45 российских дипломатов, в сети появились сведения, что польский Генеральный штаб проводит некую скрытую мобилизацию.

По мнению специалиста по Польше Станислава Стремидловского, есть все признаки того, что Варшава готова вмешаться в происходящее на Украине: возможно, например, вхождение польского корпуса на территорию Западной Украины или, в польской терминологии, Кресов Всходних.

«По сведениям из Бельведера (резиденции польского президента. — Ред.), президент республики примет решение по вводу так называемого международного миротворческого корпуса на Украину после того, как американцы дадут санкцию», — пояснил Стремидловский. Станислав Стремидловский: Польские флаги над ратушей Львова — это возможно © скриншот видео "ИА REGNUM"

При этом он прогнозирует, что от Альянса санкции все же не будет, президент США Джо Байден благословит на участие в операции еще две-три страны, не обязательно входящие в НАТО, и мы, может быть, увидим польские флаги над ратушей Львова.

«Денацификация возможна только с новой властью»

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важнейшие государственные вопросы будут вынесены на референдум. В частности, будут обсуждаться вопросы компромиссов с Россией в плане мирных договоренностей, а также вопрос Крыма и вопрос Донбасса.

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Зеленский как был шоуменом, так им и остался: в Конституции прямо запрещено выносить на референдум вопросы, связанные с территориальным устройством Украины. Хочешь выносить — изменяй Конституцию.

«Я уже не говорю о том, что в процессе ведения боевых действий говорить о референдумах может человек либо больной на голову, либо заведомо провокатор», — заявил политик.

Николай Азаров: Эта власть в Украине должна быть устранена, она отвечает интересам не Украины, а Запада © РИА Новости, Александр Натрускин

«При власти киевского режима ни о какой денацификации говорить невозможно. Причем денацификация — это не только устранение в политической жизни неонацистских группировок, это еще и изменение сознания», — сказал экс-премьер-министр.

«Внести ясность и разрешить добровольцев»

Сейчас один из главных шагов для России — публично заявить, что будет дальше с Украиной, считает экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. По его мнению, стоит сказать, что это всегда было и будет русской землей, и мы восстанавливаем суверенитет над этой землей.

«Если мы это скажем, то будет понятно, с какими флагами туда идти, будет понятно, какое законодательство применять, и будет понятно русским солдатам и русским добровольцам, за что умирать. И будет понятно натовцам то, что мы эту землю никому не отдадим. И будет понятно украинцам то, что если мы пришли на эту землю, то мы с нее не уйдем. Русские никогда не отступали и не сдавали свою территорию», — сказал Царёв. Олег Царев: Украина должна стать частью России, а Путин — ее президентом © РИА Новости, Нина Зотина

Также, отмечает он, стоит обратиться к добровольцам и разрешить им участвовать в этой компании: «это сотни тысяч мотивированных людей, которые могли бы форсировать ход военных кампаний».

«И если это будет сделано в ближайшее время, мы могли бы ускорить проведение спецоперации. А чем быстрее мы ее закончим, тем меньше оружия передаст Запад украинским войскам, тем меньше санкций будет введено, тем меньше городов, зданий, инфраструктуры будет разрушено», — заявил политик.

Окно возможностей для Европы

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об обратном эффекте антироссийских санкций — они больно бьют по Европе. По словам политтехнолога, депутата Госдумы восьмого созывы Олега Матвейчева, если ближайшие месяцы Европа не воспользуется окном возможностей, которое откроется для них — когда активные военные действия будут прекращены на Украине, когда демилитаризация произойдет, когда полностью все будет освобождено, — будет повод заявить: раз военных действий нет, давайте с Россией о чем-то договариваться. Олег Матвейчев: Может случиться так, что в ближайшем будущем Европа пойдет по пути Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Если они этим не воспользуются, то Европу ждут очень тяжелые времена, связанные с закрытием части их производств из-за санкций и контрсанкций, с ростом цен ЖКХ, со снижением налогооблагаемой базы, с огромным дефицитом энергии и ценами для промышленных предприятий — и их остановкой.

Плюс забастовки всех, кого уволили, кому сократили социальные программы. Плюс беженцы с Украины и из Африки, из Азии, потому что там резко ухудшится уровень жизни», — дал свой прогноз Матвейчев.