Президент России 5 марта Владимир Путин выступил с новыми заявлениями по Украине. Он прокомментировал ход спецоперации, пригрозил украинскому руководству последствиями за продолжения их сегодняшней политики, а также рассказал о риске военного столкновения с НАТО из-за Крыма

В субботу Владимир Путин провел встречу с женским летным составом российских авиакомпаний. Она была приурочена к приближающемуся Международному женскому дню 8 марта. В свете последних событий на Украине глава государства в своем выступлении уделил особое внимание этой теме.

Тяжелое решение

Решение начать спецоперацию в Донбассе было для российского руководства непростым. Оно было принято только после того, как по вине киевского режима были исчерпаны все попытки урегулировать конфликт на востоке Украины мирным путем. «Он не стал для Украины де Голлем». В чем главная слабость Зеленского © Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона" (2012)

«И мы старались, делали все для того, чтобы пустить развитие событий именно по этому руслу, для того чтобы восстановить территориальную, целостность Украины и защитить интересы людей, которые на этих территориях живут. А чего они требовали? Элементарных вещей: права говорить на родном, в данном случае на русском для них языке, жить в рамках своих традиций, своей культуры. Ничего особенного не было», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что действия украинской власти могут закончиться для этой страны печально.

«Сегодняшнее руководство Киева должно понять: если они продолжат в том же духе, то будет стоять вопрос украинской государственности», — сказал российский президент.

Ход спецоперации

Российская спецоперация на Украине идет по плану, в четком соответствии с графиком, которы был разработан в Генштабе.

«Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции, она идет просто по плану, по графику. Все идет так, как и запланировал Генеральный штаб», — заявил Путин.

Воинский контингент состоит из офицеров и контрактников, призывников или пребывающих в запасе граждан к спецоперации привлекать не будут. Отдельно глава государства поблагодарил добровольцев, которые после начала операции выразили желание служить в зоне боевых действий, государство высоко оценивает их патриотизм, но сейчас необходимости задействовать их в спецоперации нет.

Неправдой также являются слухи о введении особого или даже военного положения в РФ. Это может произойти лишь в случае прямой военной агрессии против страны.

Ключевое требование к Киеву — демилитаризация, отметил Путин. В настоящий момент российские вооруженные силы уничтожили большую часть военных объектов Украины, украинская армия фактически осталась без ПВО.

Виталий Третьяков: Описывая события на Украине, нам приходится разбираться в сортах безумия © РИА Новости, Владимир Трефилов

Про неонацистов украинских и российских

Как уже подчеркивал Путин в своих предыдущих выступлениях, наряду с демилитаризацией, спецоперация на Украине также нацелена на денацификацию этой страны.

Российский президент рассказал, что слышит от западных коллег упреки в том, что в РФ также есть ультраправые, однако это ни в какое сравнение не идет с тем, какую роль радикалы играют в украинской политике.

«Да, может быть, у нас есть какие-то придурки, которые со свастикой бегают. Но разве мы поддерживаем это на правительственном уровне, разве у нас ходят с факелами тысячи людей по Москве или по региональным столицам? Со свастикой и с факелами, как в 1930-е годы в Германии. Разве это есть у нас? А там есть», — сказал он.

Особое положение, подчеркнул Путин, бандеровцы занимают в системе украинской армии.

«Националисты, бандеровцы эти, неонацисты, по-другому не назвать, расстреливают своих военнослужащих. Там почти в каждой части внедрены эти националисты по несколько десятков человек и действуют именно таким жестоким образом», — заявил президент.

Он также рассказал, что именно по вине радикалов была сорвана сегодняшняя эвакуация мирного населения из Мариуполя. Киев запросил у РФ гуманитарный коридор для выхода граждан, однако под нажимом националистов этого не произошло. Неонацистам это выгодно, они используют рядовых жителей в качестве живого щита.

Отношения с НАТО

Возвращаясь к причинам начала спецоперации, Путин рассказал, что не в последнюю очередь к этому подтолкнули действия НАТО, альянс имел собственные виды на Украину, что представляло угрозу для безопасности России. На саммите «Бухарестской девятки НАТО» спрогнозировали победу России на Украине © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«В последнее время еще хуже: вдруг заговорили о том, что собираются еще — то есть говорят-то уже давно — но начали все активнее и активнее говорить о том, что Украину примут в НАТО. Вы понимаете, к чему это могло привести? Или может привести еще до сих пор? Если это страна НАТО, в соответствии с договором об образовании этой организации все другие члены Альянса должны поддерживать эту страну в случае военного конфликта», — сказал Путин.

Глава государства считает, что РФ могла получить прямое военное столкновение с НАТО из-за Крыма.

«Значит, они проводят военные операции на Донбассе. Так же полезут и в Крым. И тогда мы должны будем воевать со всем НАТО. Со всей организацией НАТО. А это что такое? Последствия понятны или нет? Поэтому думаю, что для всех понятны», — заявил Путин.

Решение о приведении сил сдерживания РФ в режим особой боевой готовности было принято после соответствующего сигнала из Великобритании, продолжил он.

«Министр Великобритании ляпнула, что НАТО вовлечена в конфликт, из-за чего было принято решение о приведении сил сдерживания в готовность. Никто не одернул главу МИД Британии после слов о НАТО в конфликт на Украине, Россия восприняла это как сигнал», — резюмировал глава государства.