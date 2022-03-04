Происходящие военные действия на Украине потихоньку добираются до Одессы и области. На одесском направлении со дня на день ожидается высадка российского десанта и, естественно, количество панических слухов, связанное с этим, только растет. Именно одесское направление, по прогнозам СНБО и украинского генштаба, может стать одним из самых горячих

Однако пока главком ВСУ Залужный выразил мнение, что маневры российского флота скорее носят отвлекающий характер, чтобы сковать возможность переброски имеющихся на этом направлении сил на другие участки фронта.

Знаковые инциденты в Одессе и области. Морская «победа» Украины

За последний день, 3 марта, имело место несколько резонансных событий. Первое — авиационная атака по военной части, расположенной возле курортного поселка Затока, о погибших или пострадавших не сообщается. По данным украинской стороны, осуществлявший ее самолет был сбит, а пилот катапультировался, его ищут. Однако подтверждающей информации со стороны России о потери самолета не было, а ранее предъявленные свидетельства украинского командования имели откровенно манипулятивный характер. Следовательно, и к данному сообщению стоит относиться с недоверием. Виталий Диденко: кто он © hromadske.ua

А вот на море было потоплено гражданское эстонское грузовое судно Helt, ходящее под флагом Маршалловых Островов.

«3 марта из-за отказа войти в морской порт города Одесса, на заминированную часть Одесской акватории, двумя ракетами ниже ватерлинии был потоплено торговое судно Helt, которое ходило под флагом Панамы, в районе Тендровской косы! Экипаж состоял из 6 человек, 2 человека капитан и кок на данный момент… направляются в сторону берега», — охарактеризовал произошедшее в своих соцсетях советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Члены экипажа успели подать сигнал SOS. В спасательных шлюпках и плотах шестеро моряков продержались в море около четырех часов, потом их подобрала спасательная служба, доставив в Черноморск. Ни один из них, к счастью, не пострадал, но злые языки шутят, что Украина одержала таким образом морскую победу.

Еще одна такая «победа» имела откровенно дезинформационный характер: известная своими майданными взглядами блогерша Ирина Медушевская осуществила вброс, что подбит российский военный корабль и уничтожено от 600 до 800 десантников. При этом в качестве фотоиллюстрации она выложила десантный корабль ВМС США «Боном Ричард», который в июле 2020 года сгорел на причале военно-морской базы в Сан-Диего.

«У одесских украинских патриотов потихоньку начинает отлетать кукуха. Чтобы вы понимали: меня сегодня знакомые спрашивали, правда ли, что в Лузановке уничтожили российский десант в 800 человек. Хотя люди живут оттуда в трёх остановках. Спрашиваю: "Ну ты стрельбу слышала?" — "Нет" — "Ну так и как такое может быть?" — "Ну не знаю, в новостях сказали…"», — комментирует ситуацию одесский журналист Юрий Ткачев.

Одесситы ожидают худшего. Труханов солидаризовался с партией войны

Атмосфера тревоги продолжает витать в воздухе — по городу в разных его районах оборудованы укрепленные позиции из мешков с песком. Помимо центра, где это ранее отмечалось у Оперного театра и возле памятника Дюку, схожая картина наблюдалась на Куликовом поле, поселке Котовского и Таирова. Схожая тенденция наблюдалась также в крупных городах, таких как Южный, Черноморск, Белгород-Днестровский.

Из всего этого местные жители однозначно делают вывод, что город и регион готовят к интенсивным городским боям, где страдать будет в первую очередь мирное население, как это уже наблюдается в Харькове и Мариуполе. Подтверждает это и назначение губернатором вместо Сергея Гриневецкого бывшего атошника Максима Марченко, который участвовал в боях на Донбассе в 2015-2017 гг. в составе батальона «Айдар». Данный добробат прославился издевательствами над местным населением.

Отличился и мэр Одессы Геннадий Труханов, который сфотографировался с местным националистом Демьяном Гангулом. Ганул ранее неоднократно называл Труханова «сепаром», «московским запроданцем» и всеми способами обращал на персону мэра внимание СБУ, однако сейчас воспылал к градоначальнику приязнью. Мол, мэр заверил, что городские власти намерены тесно сотрудничать с военными, теробороной и общественным сопротивлением и сдавать город никто не собирается.

Помимо этого, чтобы подчеркнуть свою лояльность сторонникам войны до последнего украинца, Труханов записал короткий видеоролик, в котором резко обратился к российским военным: «От кого вы, бл…ь, нас спасаете?!». А позже, обращаясь к представителям теробороны, выкрикнул лозунг «Слава Украине, героям слава». Хотя до того слов об агрессии России в своих обращениях избегал.

Мнения горожан по данному поводу разделились. «Патриотическая общественность» отнеслась к этому с недоверием, а вот люди антиправительственных взглядов пришли к выводу, что «теперь Труханову не отмыться», хотя некоторые и предположили, что тероборона взяла его в заложники. «Непатриотичная Бессарабия». В Болграде депутаты отказались финансировать тероборону © AFP, SERGEI SUPINSKY

«Труханов, очевидно, переобулся уже давно. Хотя в 2010-2012 гг., еще будучи членом Партии регионов, кричал, что не пустим в Одессу фашизм и «Одесса — русский город». Он был всегда конъюнктурщиком и приспособленцем, паразитировавшим на пророссийской повестке. Он с легкостью предал те идеалы после 2 мая 2014 года ради собственного благополучия. Сейчас мы наблюдаем высшую точку его морального падения», — делится впечатлением местный житель Алексей Г.

Люди покидают город, презирая Зеленского

Между тем те, кто может, пытаются покинуть город, стремясь оказаться подальше от вероятных боевых действий, не все могут выдержать постоянные сигналы воздушной тревоги. На местном железнодорожном вокзале вчера наблюдался огромнейший ажиотаж, поскольку поезда дальнего следования сейчас — самый верный способ выехать. Ведь автобусное сообщение внутриобластного характера было несколько дней назад прекращено.

«Те, кто хочет мира, не минирует городские пляжи, не раздает огнестрельное оружие всем подряд без разбора. Не спрашивая документы и не беря отпечатков пальцев. А стрельба в военном городке на 5-й Фонтана и в порту ночью? Бесконтрольная раздача оружия уже привела к тому, что тербаты и различные мародеры, его получившие, ограбили два небольших магазина в центре города, из-за чего в округе могут быть перебои с продуктами питания. Похоже, что мы являемся живым щитом для сохранения корыта присосавшихся к нему неадекватов. До сих пор не знаю как будет решена проблема с нашим припортовым заводом, не захочется ли кому-то сделать там провокацию. У нас пятеро внуков и их безопасность — прежде всего. Мы не убегаем, а временно покидаем город», — рассказывает местный житель Олег П.

Правда это выбор далеко не всех, у некоторых любовь к малой родине перевешивает все. Однако это вовсе не означает позитивного отношения к власти и ее «патриотической» истерии. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

«Сейчас решается судьба геополитических раскладов на десятилетия вперед. Так что на наших глазах, без всяких оговорок, творится история. И мы, граждане, попали в самый её эпицентр, что, конечно, сейчас не радует. Очень много поступает предложений уехать. Люди из нескольких стран предлагают бесплатное проживание и питание. Готовы прямо на границе Украины встретить и отвезти к себе домой. Но Одесса — мой город. Как бы пафосно это ни звучало. Здесь могилы нескольких поколений моих предков, отца и матери, здесь родился я, здесь мой дом, мои друзья, просто знакомые, соседи по двору, коллеги. Здесь вся моя жизнь. Поэтому я остаюсь. В самом крайнем случае отправлю куда-то в целях их личной безопасности своих супругу и ребенка, но сам останусь» — говорит одессит Андрей Р.

«Почему одни говорят о патриотизме, а нас, русских, стравливают с нашими братьями, оказавшимся волей судьбы в другом государстве. Почему насмешки, издевательства, и убийства ДЛНР уже 8 лет мы все терпим. Я за мир, пора ставить этому безумию точку. Никто не должен страдать. Время всё поставит на свои места. Мы говорим, что мы все христиане, вот и давайте молится все вместе. Ненависть ни к чему хорошему не приведёт. Только договорённости помогут. А получается, что вместо того, чтобы дорожить в Украине людьми, Зеленский и его прихвостни ими, людьми, торгуют. Он должен уйти. Херсон мудро сделал, в результате там не было обстрелов и жертв среди мирных жителей. Люди не должны страдать из-за чьих-то политических амбиций», — считает Елена С.