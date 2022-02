Четверг, 17 февраля, стал одним из самых напряженных дней за последнее время. Вооруженные силы Украины нанесли ряд артиллерийских ударов по ДНР и ЛНР. В тот же день Украина обвинила ЛНР в обстреле детского сада в Станице Луганской

Об обстреле в Станице Луганской говорил и президент Украины Владимир Зеленский.

«Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской — это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались на Украине — их мониторинговая деятельность является дополнительным фактором сдерживания. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины», — заявил Зеленский.

Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Важливо, щоб дипломати та @OSCE залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2022

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в садике находилось 20 детей в возрасте от 3 до 5 лет.

«Дети чудом не пострадали. Травмы и контузии получили несколько сотрудников детского сада. Их оглушило и ударило обломками досок и кирпичей», — сообщил Геращенко.

Он также добавил, что Украина оперативно организовала доставку на место происшествия заграничных журналистов.

«Группа коммуникационщиков из МОУ, ООС, МИД, МВД за полтора часа собрала представителей иностранных СМИ. Далее самолётом Национальной гвардии они были доставлены на военный аэродром на Востоке Украины. Оттуда вертолётами ВСУ группа из 24 иностранных журналистов ведущих мировых СМИ была доставлена к Станице Луганской», —рассказал Геращенко.

По словам замминистра внутренних дел, среди иностранных журналистов были представители таких СМИ: The New York Times, France 24, Deutsche Welle, CNN, Reuters, Associated Press, CBS News, Agence France-Presse и украинской редакции «Радио Свобода» (СМИ, выполняющее функции иноагента. — Ред.).

«Самолёт вылетел из Киева в 14:45, и уже в 18:00 группа иностранных журналистов в сопровождении пресс-служб ООС и Национальной полиции проводила съемки на руинах детского сада и брала интервью у переживших обстрел сотрудников детского сада. И могли сами убедиться, кто и с какой стороны стрелял по Украинским детям и покажут это сотням миллионов телезрителей и читателей по всему миру», — сообщил Геращенко. Киев очевидно вынудят к войне - Матвейчев © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Однако если изучить видео с место инцидента в Станице Луганской, вопросы возникнут именно к Украине. Слишком уж странно выглядят следы обстрела детского сада.

Странный выстрел

Уже после появления первых фотографий с места инцидента многие обратили внимание на ряд странностей.

«Даже не знаю, что более странно в истории с детским садиком в Станице Луганской: уцелевшие стекла или отсутствие разброса осколков. Полное его отсутствие. Ощущение, что из танка болванкой прямой наводкой вдарили», — отметил журналист Александр Коц.

Он также отметил, что обострять ситуацию на линии разграничения накануне важных международных встреч — украинская традиция, ведущая начало ещё со времён президентства Петра Порошенко.

«А сегодня, вот ведь совпадение, заседание СБ ООН по Украине. Интересно, успеют из Станицы Луганской на заседание доставить кусок кирпича или мячик из детского сада, чтобы потрясти перед почтенной публикой. Как Порошенко в свое время тряс на трибуне куском автобуса из-под Волновахи. Отличный фон для переговоров — "пророссийские боевики» бьют по яслям"», — отметил Коц.

А военный эксперт Владислав Орлов указал и на другие странности, связанные с обстрелом. Не успокоились. США подталкивают мир к войне, Украина усиливается © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Отверстие от так называемого попадания имеет строго перпендикулярное образование, то есть можно провести вектор по вероятному направлению так называемого обстрела, о котором утверждают западные СМИ и украинские ипсошники. Так вот, если мы проведем прямую линию до линии соприкосновения ВСУ и НМ ЛНР, то мы увидим, что тут расстояние более 8 километров, то есть никакой миномет и тем более ПТУР дострелить до этой точки просто не мог», — отметил он.

Также Орлов указал и ещё на один факт, связанный с направлением обстрела.

«Ещё один немаловажный факт, что если мы посмотрим на прямую линию от так называемого места попадания в детский сад и до линии соприкосновения, то там очень плотная жилая застройка, сквозь которую просто не могло произойти попадание. Здания и сооружения, они же не прозрачные, а снаряды не телепортируются. Таким образом, мы имеем грубую подделку или, проще говоря, фейк, который разгоняется западными СМИ с подачи сотрудников ИПСО Украины», — указал Орлов.

Специализирующийся на военной тематике Telegram-канал «Ратник 2-го разряда» обратил внимание и на видео турецких журналистов с места событий.

«Обращает на себя внимание отверстие на двери напротив дыры в стене. Так вот, в двери отверстие на том же уровне, что и место первоначального попадания. То есть били явно не ОФ а чем-то, что насквозь прошло, через кирпичную стену и не изменило траекторию», — отмечалось в публикации канала.

Если принять во внимание всё вышеуказанное, то ситуация с обстрелом детского сада всё больше выглядит как провокация.

И на этом украинская сторона останавливаться не собирается.

За шаг до войны

Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский уверен: ситуация в Донбассе накалилась до опасного предела.

«Всем, кто готов снова стать в строй — быть в готовности. На проведённых ранее встречах с ветеранами ополчения оговаривался алгоритм действий и указывались места прибытия, дату и время сборов я сообщу всеми доступными способами», — сделал он объявление через свой Telegram-канал 17 февраля.

В комментарии RT Ходаковский обрисовал ситуацию в Донбассе. Монтян в Совбезе ООН назвала виновных в эскалации в Донбассе © Facebook/Таня Монтян

«Обстановка крайне тревожная. Мы уже неоднократно подступали к какой-то черте, за которую не переходили. Но такое ощущение, что мы за эту черту перейдём», — отметил Ходаковский.

В ЛНР, в свою очередь, уверены: Вооружённые Силы Украины готовят наступление. Как заявил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко, командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ «Север» проверило готовность бронетехники к наступлению.

«17 февраля в танковых подразделениях 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ командующим ОТГ "Север" [Дмитрием] Красильниковым проведена внезапная проверка готовности бронетехники к выходу из мест хранения с совершением марша в назначенный район для наступления», — заявил Филипоненко.

В таких условиях громкая провокация с детским садом, поданная при помощи западных СМИ как «атака России на Украину», будет служить оправданием для наступательной операции ВСУ.