Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс на этой неделе посетит Украину. Она заявила о всесторонней поддержке Киева Лондоном

Свое заявление Трасс сделала в Twitter в воскресенье, 30 января.

«Жду поездки на Украину на этой неделе для оказания поддержки», — написала она, репостнув сообщение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Looking forward to visiting 🇺🇦 this week to support. https://t.co/X6MEygl2OV — Liz Truss (@trussliz) January 30, 2022

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В своем сообщении Кулеба благодарил Трасс за поддержку. Британия намерена заморозить активы «связанных с Кремлем» компаний - Times © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

До этого пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила: министр иностранных дел Трасс и министр обороны Бен Уоллес отправятся на переговоры в Россию в ближайшие несколько дней.

Позже японское издание Kyodo News сообщило, что и сам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил назначенную на середину февраля поездку в Японию. Лондон уведомил Токио об отмене визита из-за обострения ситуации вокруг Украины. При это официально о готовящемся визите не сообщалось.

Но и на этом британцы решили не останавливаться, анонсировав меры, в том числе и крайне невыгодные для самой Великобритании.

Кто может стать мишенью

Лондон — столицу Великобритании — в России часто в шутку называют Лондонградом. В 2015 году на российском телевидении вышел одноименный сериал, рассказывающий о злоключениях русских обитателей Лондона. Что характерно — многие серии были основаны на реальных событиях.

Но в этой шутке — лишь доля шутки. Лондон — действительно место притяжения капиталов из России, да и со всего остального постсоветского пространства. Это нашло отражение и в жизни британской столицы. Так, с 1996 по 2018 годы в Лондоне проходил Русский бал, ставший одним из самых ярких культурных событий города на Темзе. Да и сама популярность Лондона среди обладателей больших капиталов привела к галлопирующему росту цен на лондонскую недвижимость, что не могло радовать рядовых британцев.

Ну а нувориши из пост-СССР раз за разом задирали планку, и не только в том, что касалось цены на недвижимость. Так, в 2003 году российский миллиардер Роман Абрамович купил один из старейших британских футбольных клубов — «Челси». А в 2019 году газета 2019 году газета The Times объявила основателя «Альфа-групп», уроженца Львова и гражданина РФ Михаила Фридмана богатейшим жителем Лондона с состоянием в $15 млрд.

Все это подпитывало набравшую популярность среди молодежи на заре ΧΧΙ века теорию о России как о криптоколонии Великобритании. Вывод капиталов из РФ и вкладывание их в активы и пассивы за рубежом — прежде всего в Великобритании — многие рассматривали как разновидность колониального управления. Писатель из Лондона рассказал о глобальной роли Британии © CC0, Pixabay

Однако теперь всему этому может прийти конец. Как сообщил 30 января телеканал Sky News, министр иностранных дел Великобритании Трасс заявила: Лондон ужесточит санкционное законодательство, которое позволит арестовывать активы. Трасс отметила — благодаря этому «российским олигархам» и российским компаниям, поддерживающим государство, будет «негде спрятаться».

«Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью», — заявила она.

При этом Трасс не исключила, что представленные 31 января в парламенте более жёсткие санкции могут включать арест собственности «российских олигархов» в Великобритании.

Но кто же такие «российские олигархи», о которых говорила Трасс? А это все богатые россияне, независимо от того, как долго они живут на Туманном Альбионе.

«Нас воспринимают как русских олигархов вне зависимости от того, что мы делаем <…> На Западе — очень упрощенное представление о России, так же как и в России о Западе: Россия — это олигархи, а все олигархи — это агенты Кремля», — рассказывал в 2017 году в интервью российскому Forbes Фридман.

Он отмечал, что даже присутствие в руководящих органах его компаний британских лордов не спасает положение и не меняет точку зрения британцев на бизнесменов с постсоветского пространства.

Теперь, если верить Трасс, Великобритания решила буквально зарезать курицу, несущую золотые яйца — сделать так, чтобы британская земля больше не рассматривалась богатейшими россиянами как надежное пристанище для их капиталов.

Чем удивляет и ближайших соседей. Британские СМИ продолжают пугать «вторжением на Украину» © РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк

Провоцируя и обостряя

Поведение Великобритании вызывает недоумение во Франции и в Германии, которые с тревогой наблюдают за воинственной политикой Лондона.

«В то время как Берлин и Париж <…> предпочитают более сдержанную дипломатию в отношении Москвы, Лондон полностью принял курс США, снабжает Киев противотанковыми установками и заявляет о неминуемом вторжении на Украину», — отметила колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани.

Она уверена: Франция и Германия с беспокойством наблюдают за тем, как Великобритания утверждает себя в роли активного союзника Соединенных Штатов.

Однако многие уверены: на деле Британия ведёт вполне самостоятельную политику. И подобную политику эта страна уже проводила — около 200 лет тому назад.

«Прежде всего, англичане зачастили с репортажами с фронта на Донбассе. И в газетах и на телевидении. И суть всех репортажей (не фигура речи, буквально всех) в том, что вот здесь на линии соприкосновения последние герои Европы сдерживают толпы варваров с востока. Все эти репортажи и по структуре, и лексически и по подаче почти один в один напоминают статьи британской прессы во время войны в Черкесии, в 30-е — 50-е годы 19 века. Там писали ровно то же самое», — отметил журналист, вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.

Он напомнил, как в ΧΙΧ веке британские издания описывали происходящее на Кавказе в те времена и провел параллели с тем, как пишут об Украине британские СМИ сегодня.

«Отважные highlanders сражаются против кошмарной России. И готовы стоять насмерть до последней, так сказать, капли. А если поставить горцам побольше новых противотанковых комплексов пушек и пороха, то они остановят наступление русских навсегда. При этом, кошмарные cossacs по приказу The Tzar убивают всех без разбора. Потому что русские, как известно, не любят демократии, а у горцев свобода и народовластие. Русские их не любят именно поэтому. Не за набеги на станицы и угон людей в рабство, а за тягу к свободе. Я не шучу. Ровно это и писали», — отметил Медведев.

Он отметил, что нынешняя стилистика один-в-один повторяет стилистику ΧΙΧ века. Да и роль Украине уготована британцами такая же, как черкесским землям. Спецназ Ее Величества. Кто и зачем прилетает на Украину © Andrew Linnett, министерство обороны Великобритании

«Впрочем, роль Украины тоже. Как Черкесия должна была играть роль инструмента для давления на Россию и в итоге должна была отстоять английские интересы ценой жизни тысяч черкесов, так и Украина обязана будет сделать то же самое», — отметил он.

Вполне возможно, именно ради этого британцы попытаются и давить на российских богачей — им нужен внутренний заговор, появление недовольных политикой руководства России среди российской бизнес-элиты. Цель — добиться смены власти и приведения к ней тех, кто не будет препятствовать вывозу капитала из России и выкачиванию Западом ресурсов из РФ.

Впрочем, для Украины «британское заступничество» не сулит ничего хорошего.

«Я в мирное разрешение украинского вопроса не верю. Ровно в силу того, что это в нынешнем виде не страна, а чужой инструмент», — отметил Медведев.

И с ним сложно не согласиться.