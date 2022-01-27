В конце января 2022 года стало известно, что Россия ведёт переговоры со странами СНГ, из которых в РФ едет больше всего трудовых мигрантов, об открытии в этих государствах центров подготовки мигрантов

Теперь подавать на гражданство кроме носителей русского языка, а так же тех, кто имеет детей или родителей, граждан РФ, могут иностранцы, имеющие в России вид на жительство и фактически свое жилье. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва настаивает на создании подобных центров в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.

Во время выступления на пленарном заседании Государственной Думы Лавров сообщил, что в центрах могут преподавать русский язык и законодательство РФ. Глава МИД также подчеркнул, что ситуацию с мигрантами на постсоветском пространстве нельзя сравнивать с другими странами, потому что жители стран СНГ в недавнем прошлом жили в едином государстве.

Отдельно Лавров затронул тему нарушения российских законов мигрантами. Подобные случаи, сказал министр, вызывают эмоциональную реакцию россиян, а МВД в свою очередь со всей серьёзностью подходит к решению этого вопроса. Миграция в РФ: Почему для граждан Таджикистана проще, чем для украинцев? © кадр из видео Украина.ру

Несколькими днями ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова заявляла, что ведомство рассматривает возможность высылки из страны иностранцев за совершение грубых административных правонарушений.

«Рассматривается вопрос о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части введения ответственности иностранцев в виде высылки за совершение ими грубых административных правонарушений, в том числе посягающих на общественный порядок», — сообщила Казакова.

Путь мигранта: играть, фотографироваться и «сдавать отпечатки»

В то же время власти пробуют разными способами облегчить адаптацию для мигрантов в России. В середине января благотворительный фонд из Санкт-Петербурга получил президентский грант в 6 миллионов рублей — на создание настольной игры для мигрантов. Задача — смоделировать жизнь трудового мигранта в РФ.

Сообщается, что игра поможет иностранцам, намеревающимся ехать работать в Россию, грамотно подготовиться к поездке. Также планируется создать онлайн-викторины по миграционному законодательству и сделать серию обучающих видеороликов.

Игра может оказаться полезной, поскольку в вопросах миграции в России нередко изменяются правила и вводятся новые нормы. Так, с 29 декабря 2021 года вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов.

Иностранцев, приехавших в Россию на срок более 90 дней, обязали фотографироваться и проходить дактилоскопическую регистрацию в течение 90 дней с момента въезда, а трудовым мигрантам нужно сделать это в течение 30 дней или при получении документов на работу. «По 500 тысяч в год». Зубец объяснил, как России правильно поступить с мигрантами из Украины © скриншот с видео ОТР

Чтобы пройти процедуры, прибывшие иностранцы должны лично обратиться в территориальных орган МВД подведомственное предприятие или уполномоченную организацию. После дактилоскопии будет выдаваться соответствующий документ, при повторном въезде в Россию проходить процедуры повторно не нужно.

Новые и новейшие русские

В конце прошлого года для мигрантов, желающих получить российский паспорт, важной новостью стал законопроект о гражданстве — его внёс в Госдуму президент Владимир Путин.

Документ включает более 20 дополнительных категорий лиц, которые могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре. Это, в частности, граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению; те, у кого в России живут близкие родственники — россияне; потомки постоянно живших на территории Российской империи или Советского Союза (в пределах границ Российской Федерации).

Также расширяется круг людей, которых могут признать российскими гражданами. При этом наличие у них другого гражданства не может считаться основанием для отказа в признании их россиянами.

Помимо этого, законопроект вводит институт прекращения российского гражданства. Расширяется перечень действий, за которые можно лишиться паспорта: помимо террористических преступлений, в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления. Константин Затулин о том, почему Россия так и не вернула домой соотечественников © РИА Новости, Нина Зотина

«Россия проявила к украинцам гуманность и мягкость»

Круг лиц, способных получить российский паспорт по упрощенной процедуре, расширялся. При этом особенная радость для жителей Молдавии и Украины, желающих жить и работать в России, случилась еще в июле 2021 года: им дали возможность подавать на разрешение на временное проживание (РВП) вне квоты.

По словам председателя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер, это было революционное послабление, потому что из-за мизерной квоты огромной проблемой для украинских граждан было получить РВП.

«Сейчас проблемы с легализацией для тех, кто уже находится в России, во многом сняты. Есть масса возможностей: подать на РВП, на вид на жительство как носитель русского языка, если вы с Донбасса — то можно подать сразу на гражданство, как только получаете легальный статус на территории России.

Мы неоднократно и за дело критиковали жесткость и даже жестокость чиновников по отношению к мигрантам с Украины. Но тут можно сказать только, что Россия проявила к украинцам гуманность и мягкость», — рассказывала Шеслер в интервью изданию Украина.ру.

Она отмечала, что многие жители Украины ассоциируют себя с русскими, с русским языком, с Россией. Они квалифицированы, образованы, у них нет языкового барьера, не чувствуют себя чужими в России, не ощущают себя приезжими.

«Украинцы растворяются в России, как сахар в воде, потому что как сказал Путин, украинцы и русские — один народ», — сказала Шеслер.