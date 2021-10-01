С 1 октября в России утратил силу указ главы государства, дававший возможность иностранцам, въехавшим в страну до 15 марта 2020-го, легализоваться и не бояться депортации. Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер рассказывает Украине.ру, как это отразится на мигрантах с Украины.

- Весной 2021-го называлась цифра в 150 тысяч граждан Украины, которым грозят административные взыскания, в том числе, и высылка за нарушения миграционного законодательства. Насколько она адекватна реальности сейчас?

— Думаю, их стало меньше, но число изменилось не кардинально. От 100 до 150 тысяч так и не урегулировали вопрос с легальным пребыванием на территории России. Предыдущие послабления, действие которых окончилось 1 октября (2021 года — Прим.ред.) давали право получить основания для законного пребывания в стране без штрафов, без санкций, без угрозы депортации.

- Это была амнистия?

— Фактически это была амнистия, она продлевалась. И любой законопослушный и организованный человек мог уладить свои отношения с российским государством, если, конечно, этого хотел на самом деле.

- Почему же 100 или 150 тысяч не смогли этого сделать?

— Это вопрос к ним. Любое государство хочет знать, кто, в каком количестве и с каими целями находится на его территории. Это его законное право. Во время пандемии многие мигранты потеряли возможность въехать в Россию, теперь это возможно только по относительно краткому списку оснований — к ближайшим родственникам, на лечение, на работУ по ограниченному числу специальностей и так далее.

Вероятно, у тех, кто остался в нарушителях, не было просто возможности встать на миграционный учет — не нашли адреса для регистрации, что-то еще. И сейчас возникает определенная угроза, что к ним будут применены санкции, если они попадутся.

Миграционные подразделения и полиция ориентированы на поиск и выявление злостных нарушителей, тех, кто совершают серьезные административные или уголовные правонарушения, но могут попасться и те, кто не смог урегулировать свой статус. Я рекомендовал бы им все же встать на учет, уплатив штраф.

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Сейчас проблемы с легализацией для тех, кто уже находится в России, во многом сняты. Есть масса возможностей — подать на РВП, на вид на жительство как носитель русского языка, если вы с Донбасса — то можно подать сразу на гражданство, как только получаете легальный статус на территории России. Мы неоднократно и за дело критиковали жесткость, и даже жестокость чиновников по отношению к мигрантам с Украины. Но тут можно сказать только, что Россия проявила к украинцам гуманность и мягкость.

- С чем связано такое изменение в отношении?

— России нужны люди, власть понимает, что мигранты требуются, но мигрант мигранту — рознь. Многие жители Украины ассоциируют себя с русскими, с русским языком, с Россией. Они квалифицированы, образованы, у них нет языкового барьера, не чувствуют себя чужими в России, не ощущают себя приезжими.

Мигранты с Украины — наиболее желательная категория, для них сделаны послабления, я считаю это оправданно.

- Чем же выходцы с Украины отличаются, например, от уроженцев Азии?

— Мы видим, что существуют диаспоры граждан среднеазиатских и кавказских республик. Они варятся в своем соку, создают свои внутренние структуры, не без труда встраиваются в общество. И я не знаю ни одного примера серьезных украинских национальных структур, обособленных от российского социума, идет ли речь об этнических украинцах, или о русскоязычных выходцах с Украины. Есть какие-то объединения, но они ограничиваются, в основном, культурными интересами организацией концертов или вечеров украинской поэзии. Украинской диаспоры, которая бы противопоставляла себя российскому обществу — нет. Украинцы растворяются в России как сахар в воде, потому что, как сказал Путин, украинцы и русские — один народ.