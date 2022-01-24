Компания Ukrainian Chemical Products украинского олигарха Дмитрия Фирташа продала свои активы в Крыму. Новым собственником завода по производству диоксида титана в Армянске, стала российская компания «Русский титан», говорится в сообщении Group DF Фирташа

Условиями соглашения предусмотрено, что все движимое и недвижимое имущество бывшего завода «Крымский Титан» переходит в собственность покупателя. Сумма сделки при этом не разглашается. В Group DF отмечают, что пытались продать активы предприятия с 2016 года.

"Из-за политических обстоятельств этот актив потерял свою экономическую привлекательность. Не имея контроля над активом с 2016 года, Группа искала возможность его продать", — говорится в сообщении. Зелёная энергетика: Greenpeace критикует «голубой водород», а Фирташ опережает на Украине Ахметова

В компании подчёркивают, что из-за санкций не могут продавать продукцию за рубеж. И это снизило стоимость актива.

После присоединения Крыма к России в 2014 году завод «Крымский титан» сменил регистрацию с Армянска на Киев и был переименован в Ukrainian Chemical Products. Для легализации работы предприятия в Москве было зарегистрировано ООО «Титановые инвестиции» — компания арендовала имущество завода, снабжала его сырьём и занималась экспортом продукции.

«Крымский титан» на российском полуострове стал работать под брендом «Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции».

Новый собственник предприятия — компания «Русский титан» — зарегистрирована в Барнауле, Алтайского края, осуществляет свою деятельность с 2018 года. С ноября прошлого года её новым директором и владельцем является Игорь Булатов. В 2021 году чистая прибыль ООО «Русский титан» составила 184 тысячи рублей (выручка 7,45 миллиона рублей).

Руководство завода в Армянске уверяет, что смена собственника не повлияет на профиль деятельности и кадровый состав предприятия. До настоящего времени руководство химзаводом осуществляло ООО «Титановые инвестиции».

Основным направлением завода в Армянске является производство диоксида титана, применяемого в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, а также производстве пластмасс. Именно на диоксид титана приходится до 90% общего объёма экспорта — предприятие является крупнейшим производителем красителя в Восточной Европе и СНГ. Кроме того, завод производит минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия и жидкое натриевое стекло. Олег Царев: Фирташ стал главным подсанкционным олигархом — это выгодно Коломойскому © РИА Новости, Нина Зотина

В начале 2021 года завод закрыл производство цветных пигментов из-за их убыточности. В результате под сокращение попали более 200 сотрудников. При этом изначально планировалось уволить в три раза больше людей, что вылилось в волну возмущений.

Завод, который по старинке называют «Крымский титан», является градообразующим предприятием Армянска. Его первый цех по производству аммофоса (азотно-фосфорное концентрированное растворимое удобрение) был запущен в 1971 году. В августе 1997 года тогда ещё ПО «Титан» было включено в перечень стратегических предприятий Украины. На заводе работает почти треть трудоспособного населения Армянска.

В конце августа 2018 года на заводе произошёл выброс сернистого ангидрида, вызывающего раздражение кожи и слизистых, а в некоторых случаях и отёк легких. Люди стали жаловаться на першение в горле, кашель и неприятный запах в воздухе. Тревожное затишье. Армянск готовится к запуску завода «Крымский титан» © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Металлические предметы в домах покрылись ржавчиной, а трава на улице резко пожелтела. После очередного выброса из Армянска начали эвакуировать детей. К таким же действиям прибегли власти приграничных сёл Херсонской области Украины. В течение недели в Армянске производили санитарную обработку дорог, домов и деревьев. Чтобы снизить концентрацию отходов производства на заводе стали в экстренном порядке наполнять водой пересыхающие кислотонакопители, куда в общей сложности закачали более миллиона кубометров воды и чуть меньше известкового молока. Работа предприятия была приостановлена на две недели.

По факту выброса кислоты было возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами. Предприятие пыталось в суде признать незаконным требования Росприроднадзора о внесении дополнительной платы в бюджет за негативное воздействие на окружающую среду в размере 736,8 миллиона рублей. Однако Арбитражный суд Крыма отказал в удовлетворении заявления.

Полностью закрывать завод из-за экологического ЧП власти Крыма не стали. От собственников армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» потребовали модернизировать производство. На заводе был создан гидрозатвор, поддерживается уровень кислотности в накопителе. Руководство предприятия уверяет, что повторение чрезвычайной ситуации невозможно.