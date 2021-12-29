Астрологический прогноз по знакам зодиака на 2022 год

2022 год - год абсолютно новых решений. Новая профессия, новая учёба. Новый дом. Для кого-то — перемена места проживания кардинальная. Новые проекты. Часто они будут связаны с интернетом

Надо делать шаг вперёд.

Что приготовил этот год для всех нас? Попробуем заглянуть в будущее.

♈ Овен

Эксцентрично, в толпе, у воды: астролог рассказал, как правильно встречать год Тигра © flickr.com, Peter

Мало развлечений. Много ответственности за детей. В 2022 году придётся много заниматься делами детей — поступление в школу, вуз, устройство взрослых детей на работу. Романтики, увы, мало. В уже заключённых союзах — много дел и забот. Для одиноких представителей знака время интересных шансов наступит во второй половине года.

Может начаться неожиданное увлечение — коллекционирование часов, замков. Походы в горы. Лыжи, альпинизм.

Уран принесёт неожиданности в материальной сфере. Возможны колебания огромного масштаба. От больших потерь (скорее всего, из-за каких-то спекуляций, желания рискнуть ради "большого куша"). До неожиданных и очень больших прибылей. Например, выигрыш в лотерею. Неожиданное наследство. Или споры из-за него. Начало общего бизнеса. Или его прекращение.

Странные, оригинальные, эксцентричные способы заработка. Надо противостоять этим желаниям. В этом году нежелательно вступать в финансовые авантюры. Да, можно крупно разбогатеть. Но можно и потерять. Решите для себя, сколько вы можете потерять без волнений, и рискуйте только этой суммой.

Юпитер приносит удачу. Но в первой половине года Овны будут больше погружены в свою собственную внутреннюю жизнь. Или будут пребывать в определенной изоляции — санаторий, дом отдыха, комфортная жизнь на даче.

Общественное признание придёт летом и осенью. Вы можете получить значительную награду, выделиться в обществе. Премии, звания "человек года". Вас выносит на сцену жизни, волна популярности приносит успех. Это ваш год (вторая половина)!

♉ Телец

Будут некоторые препятствия, торможение в карьере. Возможно, будет такая ситуация: вы работаете, хорошо, долго и плодотворно, но ваши успехи не приводят ни к повышению в должности, ни к повышению зарплаты. Не спешите менять место работы.

Постарайтесь всё хорошо планировать, работайте по графику. Не надо стараться быть "самым оригинальным сотрудником". Ни в коем случае не включайтесь в интриги, особенно в "группе товарищей". Заметный успех в карьере придёт в следующем году.

В первой половине 2022 удачными будут контакты в группах, создание собственного "экспертного совета".

Возможны какие-то романтические увлечения, но всё будет достаточно зыбко и туманно. Тем не менее, в этом году кто-то из вас может решиться на брак.

Во второй половине года лучше заниматься сосредоточенной работой в одиночестве. Заняться чем-то действительно важным и значимым, что вы сможете показать миру в будущем.

♊ Близнецы

В 2022 будут тормозиться все международные контакты и поездки. Наверняка вы почувствовали это ещё в 2021 году. Что ж, такая ситуация сейчас у многих людей.

Сложности во взаимоотношениях с родственниками. Сестры, братья, племянники могут обижаться на вас, а вы — на них. Это надо просто переждать.

Очень творческий год. Взлеты интуиции, неожиданные творческие проекты. Но и тайные враги активны. Опять же, надо просто переждать. Интриги закончатся, не стоит уделять им много внимания.

Также могут внезапно напомнить о себе, к сожалению, какие-то недуги. Надо заниматься профилактикой, посещать врачей и дотошно выполнять их предписания. А не так, как обычно делают Близнецы: рецепт потерян, лекарство принять забыл. И вообще, уже два часа ничего не болит, поэтому отправляюсь на вечеринку.

В этом году хорошо бы пройти комплексное обследование по медицинской части.

Странная, неясная ситуация в карьере может превратиться во вполне ясный, четкий, ощутимый взлёт в первой половине года.

Особенно если ваша работа связана с фото, кино, с телевидением или с морем, водой, химией, парфюмерией.

Во второй половине года — большой успех связан с новыми, прогрессивными проектами, с новыми технологиями. Появляются новые друзья. Возможно, вы начнёте сотрудничать с новым коллективом.

Сбываются ваши мечты. Вы получите протекцию от начальства или властей. И что очень приятно, много радостных и приятных событий у людей, которые рядом с вами.

♋ Рак

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Для Рака это, впрочем, типичная ситуация. И несмотря на то, что этот знак ненавидит авралы и другие неожиданности, он прекрасно с ними справляется.

Придётся много и упорно работать. Развлечений будет немного. Но в конце года вы обнаружите, что неплохо заработали и даже удалось сколотить небольшой капитал.

В этом году у вас появятся новые, очень необычные друзья. Иностранцы, люди другой культуры.

Юпитер принесет вам удачу в первой половине года — зарубежные поездки, связи с интересными людьми. Начало преподавания. Интерес к религии.

Во второй половине года много удачных моментов в работе. Вы можете занять руководящее кресло.

Внезапные влюбленности. И тоже с очень необычными, нестандартными людьми.

Так же неожиданно, возможно, наступит очень приятное событие — пополнение в семье. Скорее всего, само это событие — уже в следующем году. Появляются дети, внуки.

♌Лев

Царь зверей всегда очень ответственно относится к выбору партнёров. Но в этом году придется выбирать особенно строго. Возможно, что рядом с вами появится человек старше по возрасту. Или просто очень надёжный, серьезный партнёр.

Это касается и личных, и рабочих отношений.

В первой половине года вам придется решать вопросы общей собственности, психологические проблемы. Кризис в браке или в общем бизнесе. Скорее всего, вы будете склонны преувеличивать личные сложности. Тем не менее, надо подумать о том, чтобы избегать прямых столкновений и сохранить чувство собственного достоинства.

Вместе с майскими затмениями придёт что-то новое в жизнь. И дома, и в работе.

А во второй половине года вам удастся отправиться в большое путешествие. Или вас пригласят преподавать, читать курс лекций. Наконец, вы можете неожиданно даже для себя написать и издать книгу.

Очень творческий год. После долгого времени "спячки" к вам вернётся ощущение полета. Но надо подумать о нервной системе. Не допускать выгорания, апатии. Лучшее лекарство — ежедневный спорт. Львы не очень любят регулярность и физические нагрузки, но заниматься необходимо.

♍Дева

Это будет год упорной работы. Много мелких дел, кропотливых занятий. Приходится выполнять свои рабочие обязанности изо дня в день.

Впрочем, трудолюбивых, аккуратных Дев это совершенно не угнетает. Спокойная, планомерная работа — то, что нужно для душевного спокойствия.

Обязательно нужно выделить время для профилактики, заняться здоровьем. И не только своим, но и близких. Надо будет уделить внимание также домашним питомцам.

В этом году не стоит ждать повышения по службе. Но зато в жизни появятся партнёры. И для романтических отношений, и в бизнесе, в деловой сфере.

Сложные отношения с подчинёнными. Вы можете оказаться в ситуации "замороженного конфликта". Лучше ничего не делать, выждать. Ситуация поменяется без вашего участия.

Во второй половине года будет увеличиваться общая собственность. Возможны какие-то приобретения у ваших супругов.

Неожиданные события связаны с родственниками, зарубежными делами. Путешествия, приключения, поиск новых знаний.

В этом году может начаться большой курс интересной учебы.

♎Весы

В 2022 году вы будете по разным причинам не так часто общаться с детьми и любимыми людьми. Командировки, переезды, новые места обучения.

Разрыв отношений с друзьями. С кем-то из них вы расстались ещё в 2021. Большие перемены в круге знакомств.

Неожиданные события в общественной жизни. Вы можете заинтересоваться и заняться политикой в этом году. Или стать "лидером мнений" в интернете.

Из хорошего — ожидается улучшение здоровья. Возможно, вы приобретаете новые здоровые привычки. Начнёте заниматься спортом, соблюдать режим дня и принципы здорового питания. Это отлично!

Во второй половине года вас, скорее всего, пригласят на несколько свадебных торжеств. И может быть, вы тоже встретите кого-то, с кем вместе напишете свадебную открытку — приглашение к вам на свадьбу. И может быть, даже ещё в этом году.

♏ Скорпион

Сатурн заморозит в 2022 все семейные отношения, домашнюю ситуацию. Что-то вас, скорее всего, не устраивает, но поделать вы ничего не можете. Надо долго и упорно трудиться, восстанавливать, улучшать и укреплять отношения в семье.

Что же касается дома — почему бы вам в этом году не начать строительство своего жилья? Это было бы очень хорошо со всех точек зрения. Укрепление семьи, обретение устойчивости и надёжности. Или можно начать ремонт, придумать новый дизайн жилища.

В следующем году придется разрываться между домом и работой. Потребуются усилия в обоих направлениях.

Но жизнь состоит не только из обязанностей. В первой половине года будет много развлечений, приятных моментов. Для одиноких — интересные встречи, новые шансы. Для всех остальных — расцвет романтики в браке.

Во второй половине года вы найдете вкус к кропотливой работе. И даже скажете, что это интересно. Может быть, начнёте шить, вязать, рисовать, что-то мастерить

Неожиданные знакомства, новые партнёры, новые отношения будут оживлять весь год рутину вашей жизни.

Ваша задача — удерживаться от слишком эксцентричных, неожиданных поступков. Например, не рвать отношения, а стараться их улучшать. Улучшать себя.

Прокачивать имидж, получать новые знания, заниматься спортом. Поставьте себе задачу, и распишите план до конца года. В конце 2022 вы встретитесь с лучшей версией себя же.

♐Стрелец

Общение в этом году будет немного заторможено. Как и зарубежные поездки. Стрелец обожает путешествия, приключения. Но в этом году по разным причинам придётся притормозить.

В первой половине года произойдут приятные события в семье. Кто-то женится, расширяется семья, появляются новые члены. Вы будете комфортно чувствовать себя в кругу близких. Это ваша опора и поддержка.

А во второй половине года — много событий, связанных с детьми или внуками. У молодежи — романтические встречи. Кто-то из вас отправляется "в поход" за новым членом семьи.

Надо очень внимательно относиться к своему здоровью в это время. Лучшая медицина — это профилактика.

Затмения на оси Телец-Скорпион затрагивают для вас тему здоровья и уединения. Вы будете в этом году избегать больших компаний. И будете неуклонно увеличивать свое здоровье. В первую очередь, это правильный образ жизни, режим дня и питания.

♑ Козерог

В 2022, так же, как и в предыдущий год, будет много дел и обязанностей. Вы тщательно и планомерно строите свой дом, свою новую жизнь. Укрепляет фундамент своей жизни, увеличиваете безопасность.

Некоторая "заморозка" в деньгах. Кому-то из вас приходится выплачивать кредиты, ипотеки, другие займы. Возможно, финансов будет меньше, чем обычно. Но вы знаете, что они уходят на важные цели, и это самое главное.

Неожиданные события в жизни детей. Перемены в отношениях. Новые проекты в новом коллективе. Год будет богатым на разнообразные перемены.

Лёгкой романтики не предвидится. Но для серьезных отношений — отлично.

Удача в первой половине года придет к вам в поездках, переговорах. Могут быть интересные предложения. Хорошие события у братьев и сестер, общение с ними будет для вас полезным и приятным.

Во второй половине года вы сможете отдохнуть в своем доме, в своей семье. Мирная жизнь у домашнего очага. Новые творческие проекты — для дома, семьи, для работы. Отличное окончание года.

♒ Водолей

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Сатурн и Уран — два управителя вашего знака, Водолея. Противоречия между ними отражают противоречия внутри вас. И в окружающих тоже.

Возможно, лучший вариант — не спешить, не торопиться менять себя или близких. Не менять сейчас работу, профессию, место проживания.

Желание такое будет, а возможность — вряд ли.

Зато это будет отличный год для начала супер важного проекта. Строительство дома. Рождение ребенка. Решение о заключении брака. Вы становитесь взрослее во всех отношениях.

Для кого-то из вас этот год принесет новую нагрузку на работе, и вам будет предложено кресло начальника.

Вообще в этом году у вас — слишком много ответственности, слишком много усилий вы будете тратить на поддержание имиджа "я все смогу".

Возможны некоторые проблемы с партнёрами — и в браке, и на работе. Вы слишком стремитесь все контролировать и всем управлять.

Надо снизить контроль за окружающей действительностью. Во-первых, это попросту невозможно. Результаты вас разочарует, а это уже путь к апатии и, как модно сейчас говорить, к выгоранию. Попросту — к усталости от бессмысленных действий и суеты.

В первой половине года ожидается большая удача в деньгах. А для кого-то из вас — очень большая. Крупное вознаграждение за проделанную работу. Аванс перед началом большого проекта.

Вторая половина года — много поездок, встреч, переговоров. Вы будете очень популярны. И среди коллег, и среди родственников. Впереди у вас, возможно, международное признание.

♓Рыбы

В знак Рыб в 2022 году приходит Юпитер, и будет находиться здесь до мая. Это время удачи и процветания для вас.

Вам не очень хочется участвовать в общественной жизни. Хочется, наоборот, нырнуть вглубь себя. И там наслаждаться покоем, своей внутренней жизнью. Размышлениями, фантазиями.

Возможно, так и будет. Но популярность найдет вас. Воплощайте свои фантазии и мечты, несите их к людям. Отличное время для всех творческих увлечений. Можно начинать или продолжать — петь, рисовать, выступать на сцене, заниматься музыкой. И конечно, фото и кино (традиционные занятия Рыб).

Вам в любом случае не удастся увильнуть от популярности. У кого-то из вас популярность будет огромной, всенародной. Следим за Рыбами! Именно они (вы) в этом году будут задавать тренд в моде, искусстве, особенно в музыке. И в любых творческих делах.

А во второй половине года придет заслуженное вознаграждение.

Какое-то время года Рыбам придется провести в изоляции. Это может быть санаторий, дом отдыха. Добровольное уединение — на даче, в дальней поездке. Это пойдет вам на пользу.

В этом году вам надо обратить особенное внимание на здоровье. В течение года надо соблюдать режим дня, питания. Простые методы принесут пользу.

Возможны внезапные конфликты с братьями, сестрами, в кругу коллег. Надо, конечно, избегать. Стараться контролировать эмоции. И заниматься творчеством.

Хороший год для любви и новых встреч. Вы обаятельны и привлекательны, особенно это касается первой половины года.

С Новым годом всех!

Пусть он будет мирным и принесёт всем нам удачу и процветание!