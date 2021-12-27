Приближается тигр. «Полосатый» год. Астрологический прогноз

1 февраля 2022 года по китайскому календарю наступает Год Водяного Тигра. Но праздновать, вернее готовится к нему можно и нужно уже сейчас

«Три инопланетянина смотрят на Землю. Вспышки салютов, фейерверки, вся планета в ярком освещении.

— Что они празднуют?— спрашивает капитан корабля.

— Их планета сделала полный оборот вокруг своей звезды, командир, — отвечает штурман.

— Я же говорил, что это планета идиотов, — тихонько бормочет помощник капитана».

И всё-таки она вертится!

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С точки зрения астрологии, 1 января любого года не имеет никакого особого смысла и значения.

Разве что как символ коллективного праздника, объединяющего огромное количество жителей нашей планеты. Но далеко не всех.

1 января встречают Новый год в странах Европы и в Америке. 21-22 марта — Навруз, новый год в Иране, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане. В Эфиопии — 11 сентября, когда кончается сезон дождей. В Таиланде — 13 апреля, когда начинается сезон дождей. В Индии несколько разных дат — в каждом штате своя. Наиболее известный праздник — Холи, в начале весны. В Израиле — осенью.

И только в странах бывшего СССР и в странах, ранее находившихся в составе Югославии, остался древний священный обычай празднования «старого нового года», в ночь с 13 на 14 января.

В последние годы к этим праздникам добавился «китайский новый год». В 12-летнем китайском календаре (на самом деле 60-летнем, по пять 12-летних циклов) каждый год «закреплён» за каким-то символическим животным. В 2022-м наступает Год Тигра.

Если мы хотим по-настоящему встретить год Водяного Тигра, надо к 1 и 14 января добавить ещё одну дату. «Новый год по-китайски» наступит в 2022 году 1 февраля.



ТИГР Непредсказуемый

Новый символ года по китайскому календарю, Тигр, принесёт всем нам большие перемены. Но какие — предугадать достаточно сложно.

Про год Тигра говорят именно так — непредсказуемый. Таков же и характер не только символического, но и реального тигра. Это самый крупный из живущих на планете кошачьих (амурский тигр, проживающий на территории России, достигает веса 300-350 кг).

Слово «тигр» на древнеперсидском, откуда оно пришло в греческий язык, означает «острый, быстрый». Этот полосатый «большой кошачий» по происхождению — пантера.

Полосатый, мощный, мускулистый, гибкий, бесшумный хищник. Тигр молчалив. Животные подают голос только во время брачных игр или схваток со своими сородичами.

Тигр не терпит не только визитов на свою территорию, но даже случайного прохода по ней. Но к счастью для популяции, ссоры с сородичами в основном происходят как раз на уровне «звуковых эффектов».

Тигр любвеобилен. В ареале обитания одного самца располагается несколько самок, каждая на своей территории. Особых схваток между самками не наблюдается. Более того, они могут даже делиться добычей с «конкурентками» и с самим Тигром.

Своенравный, импульсивный, умеет правильно и вовремя рискнуть. Может долго и упорно выжидать добычу. А потом как прыгнет!

Тигр символический

Очень похож на характер реального хищника символический «характер» предстоящего года.

Несмотря на то, что в реальности это грозное и опасное животное (в том числе для человека), тигр является символом мудрости и справедливости в Индии и в Китае. В Корее его считали покровителем правителей и посредником между Небом и Землёй.

Тигр даже стал символом Азии — вспомним «азиатских тигров». Так называли страны, добившиеся быстрых экономических успехов.

Чувство правильного момента. Вот что будет важно в следующем году. Подготовка к прыжку важнее, чем сам прыжок.

Способность выжидать, способность выбирать момент. И способность к неожиданным, нестандартным решениям и комбинациям.

Поэтому год Тигра считается отличным для творческих дел. И для романтики, но в постоянных отношениях.

Несмотря на любвеобильность, Тигры — хорошие семьянины. Комфорт и уют в этом году будет цениться больше, чем порывы страсти.

Очень хороший год для рекламы и саморекламы. Особенно для того, что было сделано в предыдущем трудолюбивом году Быка.

Лучший год для получения образования. Для курсов, особенно практических. Вождения, фотографии, шитья, вязания, для новых спортивных увлечений.

Но вот для карьеры и бизнеса — может, повезёт, может, нет. Точно не будет спокойствия, потребуются нестандартные решения. Это касается и бизнеса, и политики.

У рождённых в год Тигра есть замечательное свойство. Они могут попадать в любые авантюры, но нюхом чувствуют опасность. Как только почувствуют — уйдут. И забудут даже про свои обещания. Но в этом случае можно только приветствовать такую осторожность. Вспоминаем предыдущие годы, которые прошли под покровительством Тигра — 1986, 1998, 2010. Что происходило в жизни? Были ли неожиданности? Непредсказуемые поступки — свои или чужие?

Иногда сами события происходят уже в следующем году. В год Тигра копится «критическая масса». А в следующем году (это, кстати, всегда год Кота) — происходит концентрация и само событие.



Праздник весны, год 4719

Эксцентрично, в толпе, у воды: астролог рассказал, как правильно встречать год Тигра © flickr.com, Peter

Но всё-таки до 1 февраля ещё продолжается год Быка.

Кстати, в Китае два календаря. И по второму календарю новый год наступает 4-6 февраля. Но мы этого второго календаря сейчас касаться не будем. Хотя для расчетов в китайской астрологии используется именно этот второй календарь, календарь Ся.

Вообще же календарям и дню начала года в Китае всегда уделялось огромное значение. Работали учёные, принимали участие в вычислениях императоры. Дата начала года передвигалась неоднократно. Есть календари эпохи Чжоу (1000 лет до нашей эры), династии Цинь, империи Хань.

Сегодня китайский новый год — это всегда второе новолуние после зимнего солнцестояния.

Вычисляется всё очень просто. 21 декабря — всегда зимнее солнцестояние. Ждём первое новолуние после этого момента. В 2022 году это 2 января. Лунный цикл, во время которого произошло солнцестояние, завершился. Следующее, второе новолуние — это и есть китайский Новый год.

Итак, это 1 февраля 2022 года.

Но здесь опять необходимо сделать маленькое, но существенное уточнение. В Китае (и в других странах Азии) этот праздник называется не Новый год, а Праздник весны. И действительно, с этого времени уже можно начинать готовиться к весне. Зима начинает отступать. И, наконец, в Китае 1 февраля будут праздновать приход не 2022, а нового 4719 года.

Что носить, чем кормить

Есть хорошая китайская пословица. «В незнакомом месте хорошо зарабатывать, в знакомом — встречать Новый год».

Все в Китае стараются встретить Новый год дома и только дома, с близкими людьми. Это и значит — «в знакомом месте». Это время считается лучшим, чтобы завершить споры и ссоры в семье и между близкими людьми.

В этом году надо надевать одежды цвета воды (Тигр водяной) — голубой, аквамарин, бирюза. Синие, зелёные оттенки, можно добавить черный цвет. Золотой, серебристый, бронзовый — те, что напоминают окрас тигровой шкурки.

В фасонах и моделях Тигр любит простоту и лаконичность (ура!). Материалы должны быть только натуральные. И ни в коем случае не используем мех или кожу! Шерсть, хлопок, лён.

Из того, что обязательно должно быть на столе — апельсины, мандарины и много зелени. Меньше алкоголя. Тигр его не переносит.

Жёлтые цветы и фейерверки

Чем больше зелёных растений и домашних цветов будет в вашем доме, тем лучше. Это один из лучших новогодних подарков Тигру — живые цветы в горшках, саженцы, семена. Особенно приветствуются жёлтые и оранжевые цветы. И в течение года на дачах, возле дома и на домашнем подоконнике лучше всего высаживать жёлтые и оранжевые цветы.

Конечно, ни один Новый год не обходится без хлопушек и фейерверков. Эта традиция тоже пришла из Китая. Примерно тысячу лет назад был изобретён даосскими монахами порох, стали изготавливать первые фейерверки. Бросали в костер полые трубки зелёного бамбука с порохом внутри. Император восклицал: "Пусть ночь превратится в день!"

Таким образом прославляли императора и отпугивали злых духов. Считается, что чем больше будет шума на Новый год, тем лучше удастся отпугнуть злых духов. Которые в эту ночь особенно активно ищут себе новое прибежище.

Поэтому обязательно надо шуметь в эту ночь! А вместо бамбуковых трубок с порохом зажечь свечи с ароматом апельсина и мандарина. Это порадует Тигра.

Прирожденные тигры

В год Тигра рождаются люди самоуверенные, резкие, вспыльчивые. Часто идут напролом и, к сожалению, увлекают за собой других.

Происходит это потому, что Тигров уважают и слушаются. Это прирожденные военачальники или просто начальники. Но им надо учиться «притормаживать», не действовать импульсивно.

Тигр может нажить большое богатство, хотя это практически никогда не является его целью.

Тигр очень романтичен, эмоционален, способен на сильную любовь. Но мешает та же импульсивность и страсть к приключениям. Семейная гармония налаживается во второй половине жизни.

Все мы в год Тигра ощутим на себе влияние этих качеств. Кто-то — в самом себе, кому-то предстоит увидеть нечто «тигриное» в характере близких людей или новых знакомых.

В событиях года будет много непредсказуемого, импульсивного. Но будет и много приключений, интересных событий.

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Но к счастью, водный Тигр действует только в ответ. Если гладить, кормить, дружить — и Тигры, и Тигрицы с удовольствием в ответ проявят дружелюбие. Поделятся добычей. Молчаливо, конечно, как свойственно этому независимому яркому кошачьему.

Меньше резких движений. Больше романтики, творческих успехов. Вообще для творчества — прекрасный год. Надо браться за мольберты, идти в студии танца, петь, сочинять музыку, учиться играть на инструментах. Или просто посвятить больше времени искусству, театру, кино.

Тигры хорошо уживаются с Лошадью, Драконом, Собакой. Плохо уживаются с Котом и Быком. Обезьяна, Крыса и Змея слишком умны и хитры для Тигра.

Что принесет этот год?

Все предсказания — это только возможности. Общим предсказанием для всех в год Тигра будет: «не надо рисковать понапрасну». В этом случае все тревожные прогнозы не сбудутся.

И вообще. Для хороших дел нет ни плохих лет, ни плохих времён.

Но всё-таки все любят прогнозы. Как показывают находки историков, даже во времена династии Цинь, и даже во времена империи Хань все хотели предсказаний и пророчеств. Мы ничем не отличаемся от мудрых предков. Что же принесет нам этот «полосатый год»?

Чтобы узнать свой год, надо добавить или отнять 12 лет от указанного года. При рождении в январе или феврале надо уточнять дату.

КРЫСА (1960, 1972, 1984, 1996, 2008) — не надо рисковать, лучше спокойно заниматься своими обычными делами.

БЫК (1961, 1973, 1985, 1997, 2009) — тоже желательно воздерживаться от экспериментов, надо очень осторожно двигаться к своим целям.

ТИГР (1962, 1974, 1986, 1998, 2010) — все хорошо, а кое-что даже прекрасно.

КОТ (1963, 1975, 1987, 1999, 2011) — не будет спокойной жизни, которую так ценят Коты, будут перемены, но в этом можно философски увидеть позитив.

ДРАКОН (1964, 1976,1988, 2000, 2012) — много перемен в жизни, но в итоге со знаком «плюс».

ЗМЕЯ (1965, 1977, 1989, 2001, 2013) — будет много такого, что вам не понравится, но в конце концов все к лучшему.

ЛОШАДЬ (1966, 1978, 1990, 2002, 2014) — надо действовать, решительно, но осторожно.

ОВЦА (1967, 1979, 1991, 2003, 2015) — самое большое внимание надо уделить отношениям, и личным, и рабочим, в этом залог вашего успеха и процветания.

ОБЕЗЬЯНА (1968, 1980, 1992, 2004) — очень много перемен, и вам это понравится.

ПЕТУХ (1969, 1981, 1993, 2005) — будет трудно, придется много работать. Надо внимательно относиться к своему здоровью и ждать подходящего времени.

СОБАКА (1970, 1982, 1994, 2006) — придется выбирать между своим эгоизмом и чужими интересами. Альтруизм и спокойствие — ваши спутники.

КАБАН (1971, 1983, 1995, 2007) — в этом году самое лучшее — спокойно созерцать все происходящее со стороны, не делая резких движений.

Год удачи и большого прыжка

И самое главное. По многолетним (и даже тысячелетним) наблюдениям китайских мудрецов, никто не является настолько удачливым, как Тигр.

Впереди бурный, импульсивный, страстный год. Будут, конечно, ошибки и повороты судьбы. Без этого, увы, не обходится ни один год.

Но и удача будет большой.

Тигр считается на Востоке защитником человека и его дома. Он спасает от трёх: от вора, огня и хитреца.

Будем с надеждой смотреть в будущее. И осмотрительно, спокойно, без лишнего риска готовимся к большому прыжку вперёд!