В НАТО заявили о приведении спецвойск в состояние повышенной боеготовности. В это же время Украина заявила о намерении провести по Керченскому проливу свои военные катера. Три года назад такая попытка закончилась международным скандалом. К чему можно готовиться сейчас, узнавала Украина.ру

В начале недели, 20 декабря, командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в одном из интервью заявил, что его ведомство планирует разместить на строящейся базе в Азовском море патрульные катера, полученные от США. Для этого их с большой долей вероятности попытаются провести туда через Керченский пролив.

«Есть два пути, и они остаются — через Керченский пролив и по суше (так на Азов доставляли наши малые бронированные катера)», — сказал Неижпапа. При этом он добавил, что «Киев должен оставлять за собой право прохода кораблей через Керченский пролив, несмотря на то, что его контролирует Россия». Керченская провокация и политическая шизофрения Украины: виноват Порошенко, но Киев обвиняет Россию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Российский и украинский путь через пролив

Дело в том, что до присоединения Крыма к России и Киев, и Москва использовали Керченский пролив для своих кораблей свободно. Такие правила были установлены международным договором, заключенным еще в 2003 году президентами Владимиром Путиным и Леонидом Кучмой. Однако после территориальных изменений в марте 2014 года в Керченском проливе стал действовать разрешительный порядок движения и стоянки иностранных судов, устанавливаемый Россией.

Киев, не признавая присоединение Крыма к России, не признает и новый порядок пересечения Керченского пролива. Там продолжают опираться на договор 2003 года, когда полуостров был еще украинским.

В 2018 году на фоне разных подходов к пересечению пролива уже произошел скандал, повлекший стрельбу и задержание украинских моряков российскими военными. По утверждениям Москвы, украинские корабли не получили разрешение на прохождение Керченского пролива и, приближаясь к нему, проигнорировали требования российских пограничников прекратить движение. В итоге они незаконно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ.

Российская береговая охрана была вынуждена применить оружие, чтобы остановить нарушителей, в результате чего несколько членов экипажей получили ранения. Все 24 украинских моряка были арестованы российскими властями. При этом обращают на себя внимание два факта. В составе группы украинских судов находилась баржа и у российских пограничников было опасение, вполне обоснованное, что она предназначалась для проведения диверсии вблизи Керченского моста. И. кроме того, как выяснилось позже, в составе команд украинских моряков находились сотрудники СБУ, с какой целью, так и осталось неизвестным. Керченская провокация: причины и последствия © Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанк

Так же стоит отметить следующее. Тогда, в 2018 году президент Украины Петр Порошенко, фактически санкционировавший провокацию в Керченском проливе, сразу после этого пытался ввести в Украине военное положение с тем, чтобы отсрочить приближающиеся президентские выборы и тем самым продлить свое пребывания как главы государства. Тогда у него их этого ничего не вышло, но сам факт такой попытки говорит о том, что украинские власти вполне могут организовать международную провокацию с участием военных для решения своих внутренних проблем.

Сейчас у Украины проблем больше, чем три года назад. И ситуация подсказывает, если тогда попытались (и никто, включая Порошенко, не понес за это наказание), то почему невозможно повторить это еще раз?

Прорывающийся в Керченский пролив украинский «Донбасс» повернул обратно © George Chernilevsky

«Мы не можем исключать, что целью Украины является повторение масштабной провокации в Керченском проливе. Этим они будут преследовать цель спровоцировать НАТО к более активному вмешательству в конфликте на стороне Украины», — считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Эксперт уверен, что риск украинской провокации будет особенно острым в момент проведения зимних Олимпийских игр — 2022. «Во время Олимпийских игр внимание ведущих мировых лидеров будет сосредоточено на главном спортивном событии. Они будут находиться в Пекине, где будет проходить это мероприятие. Именно в это время мы можем ждать от Украины провокаций. Зеленский вполне может сыграть на обострение», — утверждает он.

Химическая провокация

21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина, что Украина готовится на Донбассе совершить провокацию с применением химического оружия.

Министр пояснил, что для этих целей в города Авдеевка и Красный Лиман представители американских ЧВК доставили резервуары с неустановленными химикатами.

Американская сторона данный факт ожидаемо отрицает. Так, пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс призвал Россию прекратить использовать «ложную и провокационную риторику и предпринять действенные меры с целью деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий».

Тем не менее, у российской стороны есть вполне обоснованные опасения.

В США ответили Шойгу о планах провокаций в Донбассе © РИА Новости, фонд РИА Новости / Перейти в фотобанк Константин Сивков.

По мнению эксперта, эти отравляющие вещества будут применены против военнослужащих украинской армии силами американских ЧВК для того, чтобы решить четыре основных задачи. «Первая — это обвинить Россию, ДНР и ЛНР в применении химического оружия. Вторая задача состоит в морально-психологической подготовке солдат Украины и НАТО к применению против РФ крылатых ракет и боевой авиации. Похожая ситуация была в сирийской компании, когда Запад бомбил ее под разговоры о химическом оружии. Третья задача — это озлобить украинскую армию, чтоб она еще более жестко воевала. Четвертая задача — устрашить и озлобить украинское население», — считает Сивков.

НАТО к чему-то готовится

Одновременно с подготовкой Украины к возможному пересечению Керченского пролива, возможной доставкой к линии разграничения в Донбассе химических боевых средств, стало известно о подготовке к боевым действиям войск НАТО. 22 декабря немецкая газета Die Welt со ссылкой на высокопоставленного дипломата НАТО сообщила, что Североатлантический альянс привел свои спецвойска в состояние повышенной боеготовности. «Мы сохраняем бдительность и всегда будем принимать все необходимые меры для защиты наших союзников от любых угроз», — приводит издание слова представителя военного блока.

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Резюме

В последние месяцы правительства некоторых стран НАТО, а также Киев, обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. Несмотря на то, что в Москве подчёркивают, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать.

Изложенные нами факты: заверения командующего ВМФ Украины Алексея Неижпапы, информация о доставке химических боевых отравляющих веществ, обнародованная министром обороны РФ Сергеем Шойгу, приведение в боевую готовность спецвойск НАТО, о чем сообщил высокопоставленный источник газеты Die Welt в НАТО, свидетельствуют о наличии угрозы спланированной провокации, которая может сдетонировать в Европе по воле украинских политических авантюристов во власти и потакающих им сотрудников западных спецслужб.

Вовсе не обязательно, что такая антироссийская провокация с последующей военной операцией произойдет. Возможно, это простое совпадение фактов, возможно, в украинском руководстве найдутся трезвомыслящие люди и потребуют отказаться от такого развития событий и т.д. Но полностью исключить сценарий такого хода событий нельзя. Как неоднократно писало наше издание, украинской власти для решения ее внутренних и частично внешнеполитических проблем нужна маленькая быстро проигранная война с Россией, в которую с самого начала будут втянуты войска НАТО.