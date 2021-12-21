Почти ежедневно в западных и украинских СМИ появляются публикации о войне между Россией и Украиной . При этом министр обороны Украины Алексей Резников, ссылаясь на данные американской разведки, даже назвал дату начала войны - 20-ые числа января 2022-го года. Российское руководство утверждает обратное - войны не будет и к ней никто в РФ не готовится

Прежде чем отвечать на вопрос: «будет ли война?», зададимся вопросом «зачем она России?». Ведь войнвы начинаются не для того, чтобы, образно говоря "почесать кулаки", а ради материальных выгод: территориальных, ресурсных, политических.

Интересно при этом, что аксиому о том, что такую войну выиграет Россия, кажется, никто на Западе и даже в самой Украине из здравомыслящих людей и экспертов не оспаривает. Захар Виноградов, кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Попробуем рассмотреть наиболее известные из СМИ и соцсетей аргументы, которыми объясняют желание России "завоевать Украину".

Четыре причины и лишь одно основание

1. Россия хочет завоевать Украину, потому что без Киева, являвшегося духовным центром Российской империи, Россия не может быть полноценной империей в нынешнем ее состоянии, утверждают «диванные» украинские стратеги.

Этот аргумент ложный по двум основаниям. Киев с того момента, как Россия стала империей (при Петре Первом), никогда не был духовным центром, вернее, был одним из таких центров. Но главными центрами Империи были Москва и Санкт-Петербург, куда приезжали и становились духовными лидерами или великими учеными Гоголь и Булгаков, Шевченко и Королев.

На сегодня Киев — центр антироссийскости как главной идеологии государства Украина. И потому завоевывать его, чтобы получить в составе России антироссийскую (духовно и культурно) Украину, в этом смысле, по меньшей мере, глупо, а с точки зрения практической — нецелесообразно. Понятно, что все эти подоляки, арестовичи, ницои и фарионы никуда не денутся, а будут гадить исподтишка и в открытую, опираясь на западную поддержку и гранты. Киев давно уже не центр русской, а, скорее, центр антироссийской идеологии. Кому он в этом виде нужен? Леонков о последнем китайском предупреждении для НАТО - видео © Украина.ру

2. Завоевав Украину, Россия ускорит процесс ввода в строй «Северного потока — 2», поскольку именно Украина является главным противником проекта. И вообще эта война — месть России за газовые войны, которые последние тридцать лет перманентно Украина вела против России.

Ну, во-первых, если бы Россия действительно хотела «отомстить» за газовые войны или, еще лучше, если бы хотела забрать себе газопровод, на который на Украине последние 30 лет разве что только не молились, то делать это надо было 7-10 лет назад. Сейчас, когда уже построен «Северный поток — 2», и сама месть не имеет смысла (она, собственно, и воплотилась в СП-2) и украинский газопровод никому, кроме самой Украины, не нужен.

А вот война с Украиной, и это во-вторых, начнись она по инициативе России, как раз может остановить дальнейшую эксплуатацию СП-2 как главная санкция Запада в ответ на «российскую агрессию». В этом смысле, наоборот, Украина заинтересована в российско-украинской войне, поскольку это возвращает украинский газопровод в первоначально востребованное состояние.

Грубо говоря: Россия точно не заинтересована в войне с Украиной из-за газопровода, поскольку в результате такой войны она может потерять свой новенький, еще не используемый СП-2. А вот для Украины такое решение вопроса — война и отказ Европы от СП-2, как реакция на "агрессию России" очень даже желательно. Именно такой исход украинские власти и представляют для себя победой над Россией. "Проиграть войну, но выиграть газопровод". Рар объяснил, почему Германии невыгодно расширение НАТО © AP, Michael Probst

3. Еще один аргумент, который часто приводят в украинских СМИ и соцсетях — Россия хочет получить Украину, поскольку ей необходимы ее ресурсы.

Ну, тут вопрос, прежде всего, о каких ресурсах может идти речь?

Мигранты, то есть человеческий ресурс, — так их и так в России по разным подсчетам от 2 до 3,5 млн человек с Украины, многие уже получили гражданство. И если нужны будут такие ресурсы и далее, то ничего России не мешает их привлекать без войны.

Если имеется в виду сельское хозяйство, знаменитые чернозёмы Украины, которые позволяют получать богатые урожаи пшеницы, подсолнечника, бахчевых культур, овощи, великолепное животноводство и т. д., то это вряд ли. Нет, всё это так или почти так (за исключением животноводства, которое в настоящее время находится в некотором упадке), но только России-то это зачем?

За последние 10-12 лет Россия как-то незаметно стала одним из процветающих сельскохозяйственных государств мира, которое не только себя полностью обеспечивает основными продуктами питания, но и поставляет на мировые рынки пшеницу и некоторые другие зерновые культуры. А никаких других ресурсов, уникальных для России, у Украины нет. Того же леса, древесины в России имеется в десятки раз больше, чем на Украине. Ну, а про газ и нефть говорить не будем — этих ресурсов в сравнении с Россией у Украины нет. Железной рудой Россия обеспечивает себя сама и так же экспортирует в значительно больших объемах, чем Украина. Военный эксперт рассказал, зачем на самом деле США и НАТО хотят устроить на Украине «кровавую баню» © скриншот с видео "Первый канал" / скриншот с видео "Первый канал" / Перейти в фотобанк

Остается в этом разделе промышленность Украины, некогда бывшая одной из самых передовых в Европе. Да, еще 30 лет назад Украина была космической державой, имевшая свои мощности в авиа- и автомобилестроении, в Николаеве находились крупнейшие предприятия по строительству военных и гражданских кораблей, во Львове, например, делали телевизоры и автобусы, в Харькове — турбины для гидроэлектростанций и танки и так далее.

Но беда для Украины в том, что все это, в основном, в прошлом. Космическая отрасль и судостроительная почти полностью разрушены, автомобильная уничтожена, авиастроительная еле-еле дышит. Как и почему это произошло — вопрос отдельный, и Украина.ру неоднократно об этом писала.

Ясно одно: Украина как промышленная держава, создающая не слябы для Запада, а товары с дополнительной стоимостью, то есть корабли, самолеты и танки, практически не существует и в этом смысле не только для России, а по прошествии 30 лет хозяйствования и для Запада не представляет никакого интереса.

Более того, случись война, которая закончится победой России, стране-победительнице нужно рассчитываться с долгами Украины (70-80 млрд долларов), а если восстанавливать всё, что было украдено и разграблено с порезкой на металлолом, нужно как минимум, по подсчетам украинских же экономистов, от 200 до 300 млрд долларов, которых у России, как, впрочем, и у Запада, нет.

4. Остаётся последняя причина, которая может стать основанием войны между Россией и Украиной — попытка насильственного возвращения Украиной Донбасса. То есть, говоря попросту, переход вялотекущего гражданского конфликта на востоке страны в активную фазу, то есть начало активных действий Вооруженных сил Украины против гражданского населения с применением тяжелой техники, байрактаров, танков, установок «Град». Жёсткий ультиматум России: молчание США и НАТО приближают войну © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Начать и быстро проиграть

В этом случае, Россия, конечно, будет вынуждена вступить в военный конфликт с Украиной с тем, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе, где уже находится около полумиллиона ее граждан.

Но тут важно не только последствие таких действий, но и основание. Для того, чтобы Россия вступила в войну с Украиной, надо, чтобы именно Украина начала военные действия против гражданского населения. Никаких других оснований для начала войны, которые могли бы заставить Россию в ней участвовать, нет.

Понимая все негативные последствия такого развития событий (санкции Запада, изоляция России, крах проекта СП-2), руководство РФ не допустит вступления в войну даже в результате обычных провокаций со стороны украинских воинских частей. Война со стороны Украины должна начаться в этом случае по-настоящему, с массовым истреблением населения. Только это может заставить Россию применить свои Вооруженные силы для защиты Донбасса. Антонов: гипотетическое членство Украины в НАТО выходит за «красные линии» © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Это прекрасно понимают и на Украине, на Банковой и Грушевского, где находятся Офис президента и правительство страны. Поэтому когда министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу, 3 декабря, на заседании Верховной Рады заявляет, что Россия начнет войну с Украиной в конце января, он, видимо, имеет в виду, что на конец января назначено наступление украинской армии на Донбасс с целью принудительного возвращения Донбасса.

Прекрасно понимают всю эту чудовищную по своей сути аргументацию, которую мы привели выше, и власти Украины. И поэтому они планируют как-то исхитриться, переведя гражданский конфликт в горячую стадию, быстро (желательно в течение нескольких первых часов) получить международную дипломатическую и военную поддержку со стороны Запада, иначе ВСУ ждет позорное поражение с последующим отказом победителя содержать побеждённых, то есть еще большее разорение и обнищание страны с непрогнозируемым восстанием народа против власти и возможной фрагментацией государства.

Когда проигрыш обернется победой

И вот в этом-то и заключается, как нам кажется, главная актуальная задача украинской власти — добиться от Запада гарантий поддержки в случае, если сама Украина, нарушив все свои международные обязательства, начнет войну в Донбассе, в результате которой гражданский конфликт перейдет в российско-украинскую истребительную войну.

И в этом случае война вполне возможна, если, конечно, в Офисе президента Украины вместо шапозакидательских настроений не наступит трезвая оценка ситуации. Пушков назвал подготовкой к войне с РФ расширение сотрудничества Украины и НАТО © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Но проблема в том, что украинская власть в результате собственных ошибок и неадекватности находится в том политическом (внешне и внутренне) и экономическом состоянии, когда решить все или почти все проблемы государства, попавшего в тупик истории, можно только путем краткосрочной, пусть и проигранной войны, в которой Запад обвинит Россию и в очередной раз даст Украине денег на ликвидацию последствий. Главное для украинской власти, чтобы такая война была краткосрочной и ограничилась Донбассом.т этой войны. А может быть еще.и, воспользовавшись случаем, наложит запрет на "Северный поток-2". Тогда маленькая проигранная война может обернуться для Украины большой победой.

Сможет ли Зеленский и его ближайшее окружение преодолеть этот соблазн относительно «быстрого решения», покажут их действия в ближайшие время.