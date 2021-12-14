Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал всех желающих присоединяться к своей команде. Ранее Разумков уже говорил о том, что собирается создавать собственную партию

Обращение с призывом присоединяться к нему Разумков выпустил в понедельник, 13 декабря.

«Я знаю о том, что вы слышали, что мы собираем команду единомышленников, и уверен, что у каждого из вас есть желание двигаться вперед и развиваться. Поэтому пришло время расширяться и привлекать в команду людей, которые действительно готовы менять страну к лучшему. И с сегодняшнего дня каждый из вас может присоединиться к нашей команде», — заявил экс-спикер.

Он поблагодарил всех, кто звонил и слал ему сообщения со словами поддержки в последние два месяца.

«Мы знаем о ваших видениях, ваших стратегиях, вашем понимании того, как должна развиваться страна, город, область и страна в целом. Поэтому именно вы сегодня нужны нашему государству», — отметил Разумков. Разумков анонсировал собственный политический проект © Facebook, Дмитро Разумков

По его словам, присоединиться к его команде будет очень легко: заполнить анкету на сайте razumkov.team или позвонить на горячую линию.

«Я скоро планирую посетить каждую область нашего государства и жду встречи с вами. Увидимся», — завершил своё обращение Разумков.

Примечательно, что на экс-спикере во время обращения был синий пиджак в крупную клетку и белая сорочка без галстука. К пиджакам подобного фасона и расцветки питает страсть олигарх Игорь Коломойский.

Самого же Разумкова считали креатурой конкурента Коломойского — самого богатого человека на Украине — Рината Ахметова. В конце ноября — начале декабря в украинском сегменте соцсетей даже были популярны карикатуры, на которых изображалось столкновение Разумкова с президентом Украины Владимиром Зеленским. За спиной обоих политиков были Ахметов и Коломойский соответственно.

Но если оставить в стороне «гадание на пиджаках», нельзя не отметить: заявление Разумкова появилось в весьма напряжённое для президента Зеленского время. Он только-только пережил скандал с отставкой замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили.

А менее чем за две недели до этого Зеленскому пришлось столкнуться с массовой акцией протеста в Киеве и ультиматумом от националистов и части парламентской оппозиции. Поэтому заявление Разумкова о туре по стране наверняка не порадует Зеленского.

Протопартия

О желании создать собственную политсилу Разумков говорил еще месяц тому назад. Во вторник, 16 ноября, в комментариях журналистам в кулуарах Верховной Рады экс-спикер подтвердил, что намерен создать собственную политсилу.

«Партия обязательно будет. Если мы говорим о тех, кто вошел в межфракционное объединение, то я надеюсь, что большая часть из них будет готова присоединиться к строительству партии, созданию партии. Мы не будем создавать проект — проектов у нас хватает, а вот с партиями у нас проблема. Поэтому мы будем готовить партию», — заявил Разумков.

Он также отметил, что намерен встречаться с членами своего МФО (а именно оно, судя по словам экс-спикера и должно было стать базой для создания партии) довольно часто.

«Например, мы вчера встречались: обсуждали те вопросы, которые есть в повестке дня. Новости обсуждали: например, то же электронное голосование, что является прямой дорогой к узурпации власти: что через несколько лет нам просто нарисуют результаты выборов», — заявил Разумков.

О создании своего объединения «Разумная политика» Разумков объявил 5 ноября. По его словам, в МФО вошли люди, «которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офису президента» во время голосования за его отставку с должности спикера.

А спустя три дня он обнародовал полный список из 25 парламентариев — членов МФО. Подавляющее большинство — нардепы от партии «Слуга народа». Позже — 16 ноября — «Разумную политику» покинул один из депутатов — член «Батькивщины» Владимир Кобченко. А на следующий день Разумков объявил о давлении на членов МФО. Грядут перевыборы. Разумков ударил по Зеленскому © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Даже читать законы не умеют наши коллеги из монобольшинства, когда вначале исключают народных депутатов из фракции, а потом говорят: мы их будем как-то отзывать из комитетов. Когда опускаются до таких вещей, которые находятся за пределами человеческого достоинства, рассказывая о том, что мы будем увольнять твоих родственников, мы будем делать еще какие-то вещи, которые не допустимы не только в политике, но и в нормальном обществе. Но отвечать надо будет и перед законом, и перед Богом», — заявил он.

Тем не менее от своей цели экс-спикер не отступил. И вот, 13 декабря он объявил о начале турне и формировании собственной политсилы.

Есть такая партия?

Пока сайт «Команды Разумкова» выглядит «чистенько, но бедненько»: есть фото лидера, его видеообращение от 13 декабря (притом видео подтянуто из Facebook). Больше никакой конкретики нет.

«Кто мы? Мы — команда единомышленников, объединённых совместными принципами. Среди нас есть профессионалы из разных сфер и уголков Украины», — указано на сайте.

В разделе «Наша миссия» указано: «Объединять людей ради мира, благополучия и сильного государства». Новое лицо. Заменит ли Разумков Зеленского на посту президента © Facebook, Дмитро Разумков

В разделе наши принципы перечислены: верховенство права, профессионализм, ответственность, честность, порядочность, открытость и свобода. При этом они каждый из принципов при наведении на него курсора подсвечивается.

«Мы открыты для всех, кто стремится свой профессионализм и опыт посвятить развитию Украины. Именно ты сейчас нужен стране!» — указано внизу главной и пока единственной страницы сайта команды Разумкова.

Иными словами, никакой конкретики, никакой программы. Стандартная для политсил-новоделов позиция: «за все хорошее и против всего плохого».

Несмотря на это, проект Разумкова может «зайти» украинским избирателям.

«Давайте так: вот что нужно для избирателя? Красивый пиар. По этой причине для олигархов идеальный вариант — новое лицо, не коррупционер. Разумкова можно в чем угодно хаять, но он не был замешан ни в одном коррупционном скандале», — заявил в интервью изданию Украина.ру экономист Александр Охрименко. Александр Охрименко: После конфликта с Зеленским олигархи в любом случае лишатся части бизнеса © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

По его словам, именно Разумков — идеальный вариант для олигархов, желающих отомстить Зеленскому за борьбу с ними.

«Идеальный вариант для олигархов — найти такое лицо, такого кандидата, который реально может побороться с Зеленским. Сейчас это Дмитрий Разумков. Это, конечно, если они его поддержат, потому что без денег сложно. Плюс одно дело побороться, а другое — выиграть президентские выборы. А если выиграет, то кто поддержал Разумкова — получит преференции, а почему нет», — указал Охрименко.

Тем временем Telegram-канал «Легитимный» сообщил о торгах между Зеленским и Ахметовым.

«Наш источник подтверждает, что коммуникация Офиса президента с Ахметовым произошла. Был так званный первый раунд кулуарных переговоров, которые пока ни к чему не привели. Поэтому медиакиллеры Офиса президента продолжают бить по активам Ахметова, дискредитируя их и самого олигарха, пытаясь ослабить его позиции. Но ОП боится сейчас серьезно повышать ставки в игре с Ахметовым, выжидая. Для ОП выгодно затянуть время до момента вступления в силу кейса деолигархизации», — указывалось в сообщении канала вечером 13 декабря.

В тот же день Разумков заявил о своей политсиле. Если источник не соврал «Легитимного», то заявление Разумкова может быть подтверждением того, что олигарх и президент не договорились. А это значит, что Украину ждет крайне горячая зима.