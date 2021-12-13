Уникальная машина времени. Как теперь выглядит знаменитый подземный музей в Балаклаве

В Балаклаве есть много уникальных мест, которые стоит посетить туристу: батарея Драпушко, Бочка смерти, крепость Чембало и многие другие объекты. Но безусловный хит для детей и взрослых — подземный музейный комплекс. При этом всего 5 лет назад это место называли скучным и мрачным

Гостям на заметку

Шикарный Крым: смотровые площадки полуострова с потрясающими видами © commons.wikimedia.org, Mevo (Павел Можаев)

Позволим себе дать два совета. Первый: обязательно возьмите с собой дополнительные вещи, если на улице тепло. Особенно это касается весны и лета, когда довольно жарко. Хотя в Крыму и в январе может быть +20, так что лучше взять свитер или куртку — внутри музея прохладно. Вы находитесь в недрах горы, как будто в пещере. Совет второй: запаситесь временем. Два часа понадобится на то, чтобы пройти по всем залам, посмотреть на экспонаты, узнать о них много нового.

А посмотреть будет на что. Балаклавский подземный музейный комплекс — это бывшее укрытие подводных лодок, которое должно было защищать от ядерного удара. Размер — более 5000 квадратных метров. Конструкция в горе может защитить от ядерного взрыва.

Когда-то объект был секретным. В саму Балаклаву можно было попасть только по пропускам, должна была быть веская причина для посещения. Даже школьников возили сюда только на автобусах в сопровождении учителей и тоже с разрешения. Сегодня музей — морской судоходный канал, производственные помещения и многочисленные исторические объекты. Посетить его может каждый, но только с QR-кодом, ПЦР-тестом или медотводом.

Тайный объект

Долина привидений, пещера марсиан и вход в царство мертвых: самые мистические места Крыма © commons.wikimedia.org, Nimuel23

В СССР не стали медлить. В 1952 году было принято постановление, согласно которому до 1960 года нужно было возвести несколько подземных сооружений. Среди них оказался и комплекс в Балаклаве.

На тот момент Севастополь был главной базой Черноморского флота, поэтому такое решение было более чем обосновано.

Балаклава подходила идеально. Узкая бухта, никаких ветров, удаленность от Севастополя на 17 км. Кроме того, скальной грунт позволял с легкостью перенести любые бомбовые удары.

Вскоре началось строительство комплекса сооружений для укрытия и ремонта подводных лодок. Также планировалось, что здесь будут хранить торпедное оружие, ядерные боеприпасы, топливо. При необходимости сможет укрыться личный состав.

Вот лишь несколько цифр. За время строительство комплекса около 200 тыс. кубометров скальной выработки было вынесено на поверхность. Был построен глубоководный 600-метровый канал. Создан 100-метровый сухой док для ремонта подлодок. Стены укрепили железобетоном толщиной до 5 метров. При ядерной атаке тут могли укрыться около 1000 человек.

Комплекс выдерживал удар бомбы в 7 раз мощнее той, что была сброшена на Хиросиму. И все это было сооружено в скале!

После окончания строительства комплекс скрыли муляжами деревьев и домов, закрыли маскировочной сетью. В засекреченных цехах работали около 200 человек. Круглосуточно объект охраняли 26 человек. Подводную лодку здесь ремонтировали максимум за 3 недели.

После развала СССР завод удалось сохранить, но вскоре его разграбили. Предприимчивые граждане вывезли отсюда весь металл, какой смогли. Десятки километров кабелей оказались «спонсором» для поездки за границу или строительства дома.

С 1 апреля 2014 года подземный комплекс стал площадкой Военно-исторического музея фортификационных сооружений Российской Федерации. Несколько лет ушло на то, чтобы начать приводить музей в порядок. Весной 2021 года он открылся после реконструкции. И теперь это мультимедийный комплекс мирового уровня.

Погружение в мир прошлого

В Крыму подводные лодки спрячут под землю © РИА Новости, Павел Львов / Перейти в фотобанк

Это идеальное решение, ведь туристы могут фактически самостоятельно планировать свою экскурсию, не торопиться и внимательно слушать снова и снова нужную информацию.

Всего по маршруту более 10 остановок, каждая из которых даст вам много интересной информации. Раньше была также экскурсия на катере, но после реставрации ее отменили.

Посетить музей могут дети от трех лет, им также выдадут аудиогид. Однако лучше приходить с детьми от 5-6 лет, которые смогут лучше рассмотреть и запомнить экспонаты.

Тем более появился новый, уникальный экспонат: подводная лодка С-49. Она 30 лет не находилась в доке, состояние корпуса было ужасным: водоросли и мидии облепили металл. Корпус проржавел, его пришлось полностью менять — 30 тонн металла и 60 человек выполнили эту работу.

Впервые за 30 лет был осушен 100-метровый сухой док. Сюда встала лодка С-49, теперь она доступна для осмотра снаружи. Внутри посетителей пока не пускают, в заводской части будут сделаны отсеки для осмотра через несколько лет.

Но идти сюда стоит не только ради подводной лодки. Весь музей позволяет почувствовать себя работником засекреченного завода. На пути встречаются таблички, указывающие высоту скалы над вами. Например, 20 или 126 метров.

К слову, высота стандартной пятиэтажки составляет около 15-20 метров, в зависимости от проекта. Представьте, каково оказаться под землей, с учетом того, что над вами около шести пятиэтажных домов!

Стены музея «ожили». На них показывают различные сюжеты из прошлого. Например, как подлодка исчезает в скале Таврос. Звуковые и световые эффекты создают реальную атмосферу погружения.

Множество инсталляций, муляжей, предметов времен СССР… Ощущение, что вы не просто в музее, а в машине времени.

Важный бонус для посетителей — в конце маршрута на специальном стенде можно узнать всю доступную информацию о своих предках, героях Великой Отечественной войны. Достаточно ввести имя и фамилию. Доступны также фотографии, которые вы можете нигде больше не встретить.

Как добраться:

На автобусах №№ 17, 20, 26 доехать до остановки «5 километр», затем сесть на автобус №№ 9, 94, 99 и доехать до остановки «Оболонь». Примерно 10-15 минут пройти пешком вдоль бухты — к выходу из нее. На автомобиле достаточно доехать до музея, но не всегда удаётся припарковаться. Лучше оставить машину на центральных улицах и пройти пешком.