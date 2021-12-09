После переговоров президентов России и США, состоявшихся 7 декабря, американские и украинские чиновники выразили готовность сделать шаги навстречу Москве

Спустя 2 дня после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден проведёт телефонную беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Байден отказался от звонка Зеленскому и санкций против «Северного потока-2». Чем завершились переговоры президентов РФ и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Теперь официально. Заграница Украине не поможет

На фоне широко тиражируемой американскими СМИ истории о якобы готовящемся вторжении России на Украину чиновники из Киева заверяют, что в таком случае им на помощь непременно придёт старший товарищ и верный друг — Вашингтон. Только за океаном, похоже, не в курсе.

Судя по всему, там придерживаются несколько иной точки зрения. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил, что планов об оказании Киеву дополнительной военной поддержки из-за ситуации на украинско-российской границе у Штатов нет — и так уже одобрен пакет военной помощи в размере $60 млн, в ближайшие дни США отправят на Украину последнюю её партию, которая включает стрелковое оружие и боеприпасы.

Бывший аналитик Пентагона и Агентства национальной безопасности Карен Квятковски заявила в комментарии РИА Новости: «США и лишённая миссии НАТО никоим образом не смогут в ближайшее время предоставить защиту, которая потребуется Украине, чтобы отбить российское вторжение, уж точно не этой зимой».

При этом она не исключает вариант, что провокацию может устроить сам Киев, но запутанная и сложная политика США в Европе, скорее всего, сведёт её на нет, а не будет способствовать эскалации подобных действий.

Впрочем, ключевая цель Киева заключается не в сиюминутной помощи США, а во вступлении в Североатлантический альянс, где действует принцип коллективной безопасности, однако и здесь украинских чиновников американцы порадовать не могут. Как рассказал агентству Associated Press источник, знакомый с ситуацией, высокопоставленные представители Госдепартамента сказали Украине, что её членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие.

«Я считаю, что не только ближайшие 10 лет, но и в течение 20-30-40-50 лет Украина не будет членом НАТО. Я считаю, что Украина не будет членом НАТО вообще. Во-первых, в НАТО все решения принимаются консенсусом, а в альянсе, чем дальше он существует, тем меньше этого консенсуса. Второй момент — значительная часть стран НАТО не хотели бы дразнить Россию включением Украины в альянс, а включение Украины в альянс будет означать чуть ли не объявление войны (России — ред.). А если говорить дальше, то через 10 лет вопрос существования НАТО, возможно, будет поставлен под сомнение», — сказал украинский политолог Кость Бондаренко в комментарии РИА Новости. Украина может забыть о членстве в НАТО и ЕС после переговоров РФ и США - Карасев © скриншот с видео NEWSONE

В интервью телеканалу Сhannel 4 посол РФ в Великобритании Андрей Келин напомнил, что, когда создавались альянсы, каждая страны обдумывала, будет ли это способствовать укреплению безопасности.

«В случае с Украиной, если она вступит в НАТО, это не укрепит безопасность, а её разрушит. В сегодняшней Украине мы видим наращивание военной силы вблизи зоны продолжающегося конфликта в Донбассе. (Националистические силы Украины — ред.) получают поощрение и поддержку из стран НАТО, у них всё больше соблазна разрешить конфликт силовым, а не дипломатическим методом, не переговорами по поводу Минских соглашений», — заявил дипломат.

Просчёт США на Украине

К ситуации, которая сложилась на Украине на сегодняшний день, как пишет американское издание The National Interest, привела стратегическая ошибка, допущенная Соединёнными Штатами.

«Сохранение Украиной независимости является прочно утвердившимся элементом политики национальной безопасности США. Это не связано с Украиной как таковой, а делается с целью не допустить воссоздания СССР, как ещё в 2012 году прямо заявляла госсекретарь Хиллари Клинтон. После аннексии Крыма в 2014 году эту цель доработали, и Украина превратилась в оплот противодействия российской экспансии», — говорится в статье.

Пытаясь не допустить возрождения СССР — хотя это невозможно в принципе, неоднократно подчёркивал Владимир Путин — США закрывали глаза на «многие дурные стороны нынешнего украинского общества вроде роста этнического национализма». Западные эксперты полагали, что эта тенденция будет иметь краткосрочный характер, но вышло всё совсем иначе — раскол украинского общества по национальному признаку только усугубляется. Украина останется без поддержки США? Ордуханян рассказал, что будет дальше © скриншот видео Украина.ру

«Почувствовав возможность раз и навсегда вывести Украину из-под российского влияния, американские элиты стали проявлять безразличие, а то и неприкрытую враждебность по отношению к культурному плюрализму и региональному разнообразию украинского общества», — пишет The National Interest.

Американское издание обращает внимание на поведение Зеленского: он «ввёл наиболее суровые со времён распада СССР ограничения в отношении оппозиционных СМИ», а также обошёл закон, задним числом отменив указ о назначении главы Конституционного суда Украины и проигнорировав решение Верховного суда о восстановлении его в должности.

«Ещё одним нежелательным последствием американской политики в регионе стал стремительный рост коррупции, превысивший и без того высокие показатели, наблюдавшиеся в ходе президентства предшественника Зеленского. По данным Комитета избирателей Украины, каждый 5-й депутат партии «Слуга народа» был замешан в том или ином публичном скандале. По словам бывшего министра финансов Игоря Уманского, беспрецедентный уровень роста коррупции привёл к «потере властью адекватного восприятия реальности», — говорится в статье.

После того, как заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров публично назвал равносильным внешнему управлению требование западных правительств включить своих советников в ключевые госструктуры Украины и даже разрешить им голосовать по ключевым судебным и правительственным назначениям его внезапно отстранили от должности и предъявили обвинение, отмечает The National Interest. И с этим утверждением согласны 2/3 опрошенных украинцев. На теме коррупции спекулируют даже украинские правительственные агентства, созданные по настоянию Запада именно для борьбы с ней. Вперед, к диктатуре! Зачем Зеленский через СНБО ввел санкции против СМИ и политической оппозиции © пресс-служба президента Украины

«Эти примеры, а с ними и ряд других, выявляют главную проблему американской стратегии в отношении Украины — речь не идёт и никогда не шла об Украине; вопрос всегда был в сдерживании России», — подытоживает The National Interest.

И у Вашингтона, и у Киева выход один — идти на уступки России

Переговоры Путина и Байдена проходили за закрытым дверями и о том, что обсуждали главы государств, позже сообщили их администрации, а о том, что не вошло в официальные пресс-релизы, красноречиво сказали некоторые действия американской стороны: решение президента США незамедлительно проинформировать о достигнутых договорённостях лидеров Германии, Франции, Великобритании и Италии, а не Зеленского, хотя речь в беседе с Путиным шла именно о его стране, а также согласование обеими палатами Конгресса текста оборонного бюджета без пункта о санкциях против «Северного потока-2».

Официальный Киев, конечно, делает хорошую мину при плохой игре. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с заявлением, что они вовсе и не ждали звонка Байдена, поскольку его переговоры с Путиным не принесли сенсации, а стали, скорее всего, промежуточным анализом событий на международной арене, которые касаются США.

«Принципиально новое заключается в том, что, когда Путин потребовал учёта интересов безопасности России, Байден ответил, что будет вести по этому вопросу переговоры со своими союзниками и поручит своим людям заняться этим. Это небывалое дело. Фактически это признание того, что право на зоны влияния у России есть. То, что они готовы к таким переговорам, означает, что они будут думать, как успокоить Россию, а успокоить Россию можно только путём нерасширения НАТО и неразмещениям близко к российским границам средств нападения. Другого пути нет», — сказал в интервью изданию Украина.ру директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. А чего он хотел? Эксперт о том, чего добился Зеленский, когда ему позвонил Байден © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Байден объявил, что к концу рабочей недели будет объявлена дата встречи на высоком уровне для обсуждения обеспокоенности российской стороны в связи с расширением НАТО, в которой примут участие представители РФ, США и ещё как минимум 4 ключевых союзников Вашингтона, не назвав конкретные страны. Британская газета Financial Times расценила само это заявление уже как значительную дипломатическую уступку Соединённых Штатов России.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Москве об это анонсированной Байденом встрече представителей России и НАТО по украинской тематике ничего не известно, это одностороннее заявление.

Тем не менее, сотрудничество Москвы и Вашингтона на этом направлении укрепляется. По словам и.о. директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олега Красницкого, восстановлены двусторонние переговорные каналы по украинскому урегулированию, существовавшие в период правления 44-го президента США демократа Барака Обамы, в работе над деэскалацией конфликта Штаты могут участвовать как в «нормандском формате», так и вне его рамок.

«США реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала своё влияние на Киев. Значение позиции США во внутриукраинском регулировании всегда признаётся, это никто из профессионалов отрицать не может», — заявил дипломат, отметив, что ни Германия, ни Франция не будут возражать против подключения США.

На этом фоне изменилась и риторика Киева. В интервью телеканалу Sky News глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, находящийся в Великобритании с визитом, выразил готовность пойти на уступки в отношениях с Россией, но условии встречных шагов с её стороны, однако Украина не пойдёт на уступки по такому вопросу, как, например, европейская и евро-атлантическая интеграция.

«Судя по словам Кулебы, сотрудничество и планы вступления в НАТО Украина оставляет. Но непонятно, о каких уступках идёт речь. Мы вообще ничего у Украины не просили, и нам никакие уступки со стороны Украины не нужны. Что такого надо России от Украины, чтобы Украина готова была пойти на уступки? Похоже, что эта фраза вброшена для того, чтобы мы вдруг подумали, что какой-то здравый смысл появился в умах и поступках украинских политиков, но перевести и расшифровать эту фразу вряд ли сможет сам её сказавший», — заявил в эфире радио Sputnik руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

Очевидно, что в диалоге России и США по украинскому вопросу начинается новая глава, новые подробности могут стать известный уже через несколько часов — по итогам переговоров Байдена и Зеленского.