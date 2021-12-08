США готовы к переговорам с Москвой, и они будут думать, как успокоить Россию. А успокоить Россию можно только путем нерасширения НАТО и неразмещениям близко к границам РФ средств нападения, другого пути нет, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Украина.ру

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк после окончания переговоров лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина сообщил, что в Киеве не ждут звонка американского президента с сообщением об итогах этой видеоконференции. По его словам, переговоры не принесли сенсации, скорее всего они стали промежуточным анализом того, что происходит в той части глобальной повестки, которая касается США.

Комментарий Михаила Погребинского:

— Слова Подоляка — это хорошая мина при плохой игре. Они продолжают нести бред о принципе «Не договариваться об Украине без Украины», и что «США с нами постоянно советуются».

Да, была фраза посла США в РФ Джона Салливана, что Байден не давал обещания Путину, что Украину не примут в НАТО, и они опять повторили свою старую формулу, что любая страна имеет право выбирать, в каких союзах участвовать. Но я думаю, что прямой просьбы Путина о не включении Украины в НАТО тоже не было.

Путин понимает, что за Байденом пристально следят его враги. У него и так сильно снижается рейтинг, и если он будет выглядеть проигравшим в этой дуэли, ситуация еще для него ухудшится. Так что было понятно, что он не позволит себе таких выражений.

Но в этих переговорах есть новый и принципиально важный аспект. Если этот придурок Подоляк говорит, что там не было ничего нового, то, видимо, он не хочет это замечать. А принципиально новое заключается в том, что когда Путин потребовал учета интересов безопасности России, Байден ответил, что будет вести по этому вопросу переговоры со своими союзниками и поручит своим людям, чтобы они этим занимались. Это небывалое дело. Фактически это признание того, что право на зоны влияния у России есть.

Это не значит, что они завтра об этом договорятся. Но то, что они готовы к этим переговорам, означает, что они будут думать, как успокоить Россию. А успокоить Россию можно только путем нерасширения НАТО и неразмещениям близко к границам России средств нападения, другого пути нет. Мне кажется, это самая главная мысль.

Кроме того, по-прежнему США в лице Байдена говорят, что они будут содействовать тому, чтобы обе стороны (и Украина тоже) шли по пути выполнения Минских соглашений. Это тоже немало. Но учитывая тяжелую ситуацию Байдена у себя дома, рассчитывать на быстрый успех не приходится. Все же, это важный шаг к снятию напряженности, которые устроили американские медиа своей кампанией «Путин нападет».

Ясно сформулирована позиция, что Байден не считает, что завтра Путин нападет. Он просто говорит, что если ты нападешь, тебе будет плохо. Я думаю, Путин тоже мог бы сказать Байдену, что если вы разместите средства нападения у границ России, тебе будет плохо. Ничего нового нет. Есть просто вежливая позиция России и Путина, который не озабочен тем, что если он что-то не то скажет, то появится серьезная оппозиция. А у Байдена есть такая проблема.

На позициях Зеленского разговор особенно никак не скажется. На него будет увеличиваться давление внутри, и эти переговоры этот процесс никак не останавливают. Просто всякие подоляки будут использовать эти переговоры в своих интересах, рассказывая всякие басни и делая хорошую мину при плохой игре. Но если они еще верят в формулу «ничего об Украине без Украины», то они никто и звать их никак.