На четверг, 9 декабря 2021 года, у президента США Джо Байдена запланирована напряженная программа дня: два телефонных разговора по итогам своих переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшихся два дня назад

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Байден поговорит с украинским президентом Зеленским, чтобы обсудить наращивание РФ военных сил на границе Украины. После этого он проведет звонок с лидерами "Бухарестской девятки" — группы наших союзников на восточном фланге НАТО — чтобы проинформировать их о своем разговоре с президентом Путиным, выслушать их точку зрения касательно текущей ситуации в области безопасности, а также подчеркнуть приверженность США трансатлантической безопасности», — сообщили в Белом доме.

Первый звонок — это долг мистера Байдена президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому он обещался позвонить сразу после общения с Путиным, но не посчитал нужным это сделать. Хотя одной из главных тем саммита Путин — Байден была украинская проблематика — от российского вторжения до войны в Донбассе и возможного вступления в НАТО. И вот сейчас Байден должен будет ознакомиться со сложнейшим коктейлем эмоций Зеленского, вызванных тем, что цинично и откровенно как бы был попран главный принцип украинской внешней политики «Ничего об Украине без Украины».

Президент Украины как минимум нервно поинтересуется, как же так получилось, а президенту США, не исключено, даже придется отвечать на «наезды».

И однозначно без нервов не обойтись. Тем более что Байден уже после встречи высказал убийственную для режима Зеленского мысль: США не рассматривают идею использования военной силы в связи с разногласиями с Россией по Украине. Так и сказал: «Предложения о том, что США будут в одностороннем порядке применять силу против России в случае ее вторжения на Украину, на повестке не стоят».

Это по украинским меркам «зрада» однозначно.

Путин — Байден: предметно об Украине без Украины © AP, Patrick Semansky

Другими словами, согласны ли восточноевропейские члены НАТО воевать с Россией за Украину и вместе с нею. И если Польша или страны Прибалтики аж брызжут слюной русофобской враждебности, то, например, Венгрия и слышать об Украине в НАТО не хочет. А все решения в Альянсе принимаются консенсусом — согласны должны быть все.

Вторая тема для беседы — как они относятся к тому, что что Путин смог убедить Байдена в том, что у России могут быть свои, как сейчас принято говорить, «озабоченности» насчет своей безопасности и «красные линии», безопасность эту гарантирующие. Перед саммитом Байден однозначно говорил, что не приемлет ничьи «красные линии», кроме американских. А после саммита заявил: США хоть и не пошли на уступки по вопросу о расширении НАТО на восток, но вместе с партнерами по Альянсу готовы обсуждать с Россией даже создание некоего двухстороннего органа, который будет изучать проблемы безопасности в отношениях с Россией. В том числе и возможное нераспространение Альянса в Украину, на чем настаивает Москва.

«Минимум четыре наших крупных союзника по НАТО будут участвовать в обсуждении с Россией ее опасений, связанных с Альянсом… Это позволит снизить напряженность на восточном фланге», — сказал Байден.

И рассказал, что уже к этой пятнице расскажет, как США и Россия будут контактировать и впредь. В том числе и на самом высоком уровне. Чтобы всем, значит, было хорошо и в Европе не пахло войной. Но какие это «минимум четыре наших крупных партнера» и что у них за эксклюзивные права в НАТО, если там все, как было сказано выше, равны?

Конечно, Байден так или иначе постарается все это разъяснить и истолковать в свою пользу. Чтобы не подвергаться обвинениям в том, что он «лег под Путина» и у себя на родине, и в других откровенно русофобских странах-союзниках. Но уже очевидно, что главный итог саммита Путин — Байден — это взаимовыгодная промежуточная победа двух президентов, которые смогли достучаться до здравого смысла и предотвратить экстремальную эскалацию в Европе, точнее, на Украине.

Возможно, что именно об этом Путин и Байден договорились еще во время летней, 16 июня, встречи в Женеве.

При этом стороны решили и свои актуальные проблемы. Россия, например, однозначно смогла отстоять газопровод «Северный поток-2» («СП-2»), так как в США санкции против него исключены из проекта оборонного бюджета на 2022 год, равно как санкции против российского госдолга и 35 чиновников из «путинского окружения».

«Оставили дверь открытой»: мировые СМИ о переговорах Путина и Байдена © AFP, MANDEL NGAN, Mikhail Metzel

Главным образом потому, что все трезвомыслящие военные и даже политики в странах НАТО признавали: Альянс не хочет воевать с Россией, потому что не готов это делать победоносно. И второй такой позор за полгода-год США могли бы и не пережить. И уж точно о претензиях на роль мирового гегемона им пришлось бы забыть. Надолго если не навсегда.

А так президенты встретились, поговорили и смогли использовать военную истерию и милитаристский психоз как ширму для отвлечения внимания от решения актуальных проблем. США теперь могут говорить, что они «надавили на Россию» и смогли «спасти Украину от вторжения». Ну а Россия может вообще ничего не говорить: она и так получила «СП-2» и может получить нераспространение НАТО в Украину. Не исключено, что даже в виде какого-то документа об этом.

Путин в разговоре со своим американским коллегой же не зря говорил о серьезной заинтересованности России в твердых, юридически обязывающих гарантиях, исключающих расширение НАТО на восток. Сейчас США и НАТО даже слышать об этом не хотят, настаивая на том, что «двери в НАТО открыты». Но Байден, как уже известно, будет говорить о претензиях России и с «четверкой первачей» из НАТО, и с «Бухарестской девяткой».

А значит, лед тронулся. Хотя и не так быстро, как хотелось бы в Москве. Не говоря уже о США, где «ястребы войны продолжают нагнетать ситуации призывают нанести путину и России «сокрушительный удар». Например, зампомощника министра обороны США в 2001-2005 годах Ян Бжезинский и сын одного из главных идеологов американской внешней политики, принципиального амер-гегемониста и русофоба Збигнева Бжезинского, предложил: «Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT».

А сенатор-республиканец Роджер Уикер в интервью телеканалу «Fox News» рекомендовал Байдену рассмотреть возможность превентивного ядерного удара по России. И таких в США — великое множество.

Украина может забыть о членстве в НАТО и ЕС после переговоров РФ и США - Карасев © скриншот с видео NEWSONE

А вот главный и самый нарванный русофоб в современной Украине, глава ее МИД Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева идти на уступки при ответных шагах России. В интервью британскому телеканалу «Sky News» он так и сказал: «У нас конструктивный подход. Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России. Но мы не пойдем на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства, например, наша европейская и евроатлантическая интеграция».

При этом он, правда, как всегда, выразил надежду, что в случае эскалации у границ Украины со стороны России, союзники Киева окажут режиму Зеленского поддержку в экономической сфере, а также помогут усилить армию. Но это, как вы понимаете, арьергардные ритуальные пляски у остывающего трупа несбыточных надежд на «Запад, во всем помогающий».

Что он еще мог сказать, когда Украину западники действительно толкают на войну с Россией, но при этом держат на голодном пайке и умирать за нее не собираются?

В России эта демонстративная «готовность» от Кулебы вызвала сепсис. Сенатор Константин Косачев газете «Взгляд» сказал: «Заявление главы МИД Украины Кулебы о готовности к компромиссам с Москвой — это словесная возня Киева в угоду западным кураторам… Те темы, по которым, в интерпретации господина Кулебы, между нашими странами невозможны никакие компромиссы, и есть самые главные для России темы, по которым Москва ожидает компромиссов. Причем — не столько от Киева, который тут явно несамостоятелен, сколько от его западных покровителей. Пока это заявление можно расценивать, как привычную украинскую демагогию. Киев просто пытается уловить настроения западных кураторов, и эти настроения меняются не в лучшую для Украины сторону».

И сенатора можно понять: у него есть все основания не верить несамостоятельным политикам, которые обманывал Россию уже не раз и сделали борьбу с ней смыслом своей, в общем-то, никчемной жизни.