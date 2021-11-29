Инвестор украинского акционерного общества «Мотор Сич», китайская компания Bejing Skyrizon, через суд в Гааге потребовала от Украины компенсировать убытки из-за нарушения инвестиционного соглашения в размере $4,5 млрд. Документ был опубликован в соцсети WeChat

«Недавно господин Ван Цзин, господин Ду Тао и другие китайские инвесторы <…> представили исковое заявление и соответствующие доказательные материалы в Арбитражный суд по делу "Мотор Сич" Постоянного Арбитражного суда в Гааге в соответствии с установленными процедурами», — говорится в документе.

Инвесторы отмечают, что в результате несправедливого отношения Киева к инвесторам, а также применения незаконных мер, они понесли убытки как на Украине, так и в Китае.

«В соответствии с "Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций", которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов США», — говорится в заявлении.

В Beijing Skyrizon подчеркнули, что это может быть не финальная сумма.

Новый фронт Украины. Китай готов воевать за «Мотор Сич» © biz.liga.net/marina lystseva

Скандал вокруг «Мотор Сичи» длится уже несколько лет. Начался он с того, что владелец предприятия Вячеслав Богуслаев решил переориентировать сбыт на китайский рынок после введения одностороннего эмбарго на экспорт оборонной продукции в Россию. В 2016 году ряд китайских компаний, связанных с Bejin Skyrizon Aviation Industry Investment, практически выкупил контрольный пакет акций предприятия — 56%.

Кроме того, украинская и китайская компании подписали меморандум, который предусматривал строительство завода в китайском городе Чунцин, где украинская сторона должна была выступать проектировщиком. Также китайские компании были намерены инвестировать $250 млн в запорожское предприятие.

Сделка по приобретению акций не была одобрена Антимонопольным комитетом, а СБУ открыла дело по ст. 113 (диверсия) и ст.114 УК Украины (шпионаж). По версии спецслужб, должностные лица АО «Мотор Сич» якобы пытались ослабить государство путем уничтожения предприятия, имеющего народнохозяйственное и оборонное значение. На акции компании и реестр акционеров был наложен арест.

Весной 2018 года СНБО принял решения «О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиадвигателестроения», «О защите интересов Украины в сфере авиадвигателестроения», вскоре они были одобрены тогдашним президентом Петром Порошенко. После этого вокруг «Мотор Сичи» снова начались активные следственные действия.

Китайская сторона решила заручиться поддержкой другой украинской компании — Укроборонпром. Инвесторы подписали с Укроборонпромом соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, госконцерн получал 25% акций «Мотор Сичи», а государство — 2,8 млрд гривен в госбюджет.

Александр Охрименко: шанс спасти «Мотор Сич» был только вместе с Китаем, а теперь это невозможно © Евгений Котенко, РИА Новости Украина Джон Болтон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и убедил его, что китайцы хотят похитить украинские военные технологии.

В декабре 2019 года Богуславский заявил, что акционеры «Мотор Сичи» продали свои акции без разрешения Антимонопольного комитета — таким образом, еще в 2016 году китайские компании владели 75% акций предприятия.

В августе китайские инвесторы сменили ключевого партнера на Украине — им стала DCH Group, которой было продано 25% акций. Но АМКУ отклонил заявку о концентрации, а акции «Мотор Сичи» снова были арестованы, теперь уже прокуратурой.

Китайские компании обвинили Украину в экспроприации инвестиций и инициировали инвестиционный спор. Сумма исковых требований составила $3,5 млрд. В ответ Украина ввела санкции против китайских инвесторов.

Китай мстит Украине за «Мотор Сич» по-крымски © kit.ai

Официальный Китай отреагировал на это довольно дипломатично — заявил, что будет защищать интересы своих инвесторов. Теперь же инвесторы через суд в Гааге требуют компенсировать убытки из-за всех перипетий с покупкой акций украинской компании.

Украине не впервой фактически отбирать себе чужие деньги и «освобождать» себя от обязательств перед другими государствами. Так, в 2018 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому предприятия Укроборонпрома освобождались от уплаты долгов по расторгнутым соглашениям с Россией. Закон запрещал исполнять решения иностранных судов о взыскании задолженностей российским компаниям — к слову, Укроборонпром оказался должен им $146 млн.

В парламенте оправдали это «агрессией» России, правда, некоторые депутаты все же задумались о том, как эта ситуация будет выглядеть для инвесторов из других государств, которые уже побоятся сотрудничать с Украиной.

Поэтому в ситуации с обманутыми китайскими компаниями проигравшей стороной справедливо можно считать Украину — не многие инвесторы теперь даже посмотрят в ее сторону.