Зеленский хочет сдвинуть срок парламентских выборов, изменив для этого к собственной политической выгоде Конституцию страны. Такое уже делалось в 2011-м году. Но сейчас последствия будут серьезнее

Последняя пресс-конференция Владимира Зеленского показала, что в одном нынешний глава государства заметно приблизился к Виктору Януковичу. При Викторе Федоровиче изменили Конституцию, оттянув проведение парламентских выборов. А Владимир Александрович 26 ноября сказал, что определить дату будущих выборов должен Конституционный суд. Это выглядело прозрачным намеком на его желание, чтобы они прошли в октябре 2024-го, а не в октябре 2023-го как ясно вытекает, исходя из текста Конституции. И если разобраться, намерения Зеленского заметно хуже действий свергнутого президента Януковича. Польские СМИ о пресс-марафоне Зеленского: анонс госпереворота и готовность воевать с Россией © president.gov.ua

Что было при Януковиче

Как обстояло дело при Януковиче? Он принес президентскую присягу 25 февраля 2010-го в Раде 6-го созыва, которая начала работу 23 ноября 2007 года. На тот момент действовала норма политреформенной редакции Конституции, по которой выборы как президента, так и Верховной Рады проходят в последнее воскресенье последнего месяца пятого года их полномочий. Из этого следовало, что следующие выборы парламента должны были произойти 28 октября 2012 года.

Однако 30 сентября 2010-го конституционный суд отменил политреформу 2004 года, восстановив прежнюю редакцию Конституции по которой полномочия Рады составляли 4 года, выборы президента проходили в последнее воскресенье октября пятого года его полномочий, а выборы Рады — в последнее воскресенье марта четвертого года ее полномочий. Это означало, что парламентские выборы должны были пройти уже в марте 2011-го, то есть через три с половиной года после предыдущих. Объективно их проведение в тот момент, когда рейтинг Януковича был еще достаточно высоким, привело бы к тому, что был бы избран более лояльный президенту парламент. Но президент и его команда решили провести выборы позже, с тем чтобы гарантировано еще год с лишним иметь большинство в Верховной Раде. К тому же они готовили проведение в парламент через выборы «альтернативного кандидата в президента» Олега Тягнибока, а для этого (чтобы разогнать предвыборную кампанию «свободовйев») им нужно было время.

Поэтому президент и Партия регионов пошли по другому пути. Были приняты изменения Конституции — и это наследие Януковича благополучно пережило Евромайдан и осталось до наших дней. Согласно этим поправкам, Верховная Рада и местные советы получали пятилетние полномочия, парламентские и местные выборы проходили в последнее воскресенье октября пятого года полномочий этих органов власти, а выборы президента — в последнее воскресенье марта пятого года его полномочий.

Конституционное большинство в 305 голосов набралось еще при предварительном одобрении поправок 19 ноября 2010-го, на 5 депутатов больше окончательно утвердили их 1 ноября 2011-го. Желание подольше посидеть в Раде оказалось и для многих оппозиционеров важнее отношения к власти, особенно для тех, кто понимал, что на новых выборах им ничего не светит. Так, за поправки голосовало и большинство депутатов ющенковского НУНС. Нажал зеленую кнопку и Олег Ляшко. Он был исключен из фракции БЮТ еще в октябре, когда поддержал направление проекта конституционных изменений в КС. Погребинский рассказал, как Зеленский уйдет с поста президента © president.gov.ua

Что происходит сейчас

Однако тогдашняя ситуация заметно отличается от нынешней. То решение по большому счету не выглядело махинацией. И даже во время Майдана и после него оно не стало поводом для претензий к Януковичу. Ведь депутаты в 2007-м изначально избирались на 5 лет, и коллизия с возможными выборами в 2011-ом просто стала побочным эффектом отмены политреформы. А конституционными поправками Янукович и регионалы решали проблему, которую сами этой отменой и создали (ведь ясно, что без их желания КС не принял бы решения по вопросу, который те же судьи двумя с половиной годами раньше признавали неподсудным их рассмотрению). Причем создали не только депутатам, но и президенту — ведь отмена политреформы вела к тому, что первый тур президентских выборов надо было бы проводить через 4 года и 8 месяцев после вступления Януковича в должность.

А вот в нынешней ситуации речь идет о том, чтобы изменить срок полномочий Рады, определенный еще в момент ее избрания. Ведь достаточно было прочитать Конституцию и владеть арифметикой, чтобы еще в июле после триумфальной победы «Слуги народа» понять, что очередные выборы надо проводить в октябре 2023 года.

Да, может казаться несправедливым, что депутаты, избранные на 5 лет, должны идти на новые выборы через 4 года и 3 с небольшим месяца. Но признавать проблему лучше было бы сразу после избрания нынешней Рады и сразу же решать ее. Лучше всего посредством изменений Конституции, ибо после любых досрочных выборов налицо оказывается конфликт между двумя ее нормами — о 5-летнем сроке полномочий депутатов и президента и о проведении очередных выборов непременно в октябре (в случае с Радой) и в марте (в случае с президентом).

Во-вторых, изменения, сделанные при Януковиче, не вели к тому, чтобы парламентские выборы проходили вскоре после президентских. А реализация намерений Зеленского поменяет местами последовательность национальных выборов. И очевидно, что президент озабочен не правовыми соображениями, а своей стартовой позицией в предстоящей в 2024 году кампании. Если парламентские выборы пройдут в октябре 2023-го, то результат «Слуги народа» наверняка окажется несколько хуже, чем рейтинги Зеленского, которые дала бы ему в это время социология в отсутствие выборов, и именно результат партии на выборах в Раду будет выглядеть рейтингом Зеленского в первом туре президентских выборов.

Еще важней другое. Украина может функционировать как президентская республика только в случае, если президенту удается иметь свое парламентское большинство, желательно однопартийное. Даже в случае, если президентская партия является ведущей силой коалиции, вес президента уменьшается, а вес премьера увеличивается, хотя и не до главной фигуры, но до заметного противовеса президенту, даже если они оба принадлежат одной партии (это показывает опыт Порошенко при премьерствах Яценюка и Гройсмана).

Поэтому практическим способом усиления президента оказывается проведение президентских выборов на волне парламентских. Причем чем меньше временная дистанция между обоими, тем лучше для президента. В частности, поэтому для Зеленского досрочные выборы Рады оказались удачнее чем для Порошенко в 2014-ом.

Это не уникальная украинская специфика — во Франции, где с 2002 года выборы в Национальное собрание проходят через 5 недель после второго тура выборов главы государства, партия только что избранного президента всегда уверенно побеждала.

А вот если парламентские выборы оказываются отдаленными от президентских на заметный срок, перспективы президентской партии оказываются хуже, так как рейтинг главы государства успевает упасть. Итогом таких выборов может стать коалиция в невыгодном формате для президентской партии или вообще без ее участия, а это быстро обрушивает президентский рейтинг, что доказано опытом Ющенко.

Последние соцопросы показывают, что выборы дадут такой состав Рады, где «Слуга народа» сможет иметь большинство лишь вместе с еще двумя-тремя мелкими партиями. При этом суммарный рейтинг коалиционных партнеров нередко оказывается больше, чем у «слуг», что дает им право претендовать на большинство мест в Кабмине. (Хотя некоторые опросы показывают теоретическую возможность двухпартийного большинства из «Слуг» и «Евросолидарности», варианты участия в коалиции ЕС и ОПЗЖ надо отбросить как неприемлемые для президента). Скандальный марафон Зеленского: самые яркие и важные моменты © president.gov.ua

То есть при выборах Рады в октябре 2023 года Зеленский начнет свою кампанию уже неполновластным президентом, причем потерявшим полновластие как раз перед стартом президентской гонки, что дополнительно ударит по его рейтингу.

Если же выборы Рады пройдут сразу после президентских, то на повторение французского сценария трудно рассчитывать. Во Франции Национальное собрание избирается по мажоритарной системе, что благоприятствует укрупнению представительства власти (тем более что там для победы в округе нужно более 50% голосов). На Украине же, согласно Избирательному кодексу, с будущих выборов действует сугубо пропорциональная система. Создание однопартийного президентского большинства при такой системе требует исключительно высокого рейтинга самого президента, переходящего на аналогичный рейтинг политической силы — не обязательно свыше 50%, но несомненно выше 40%. При отсутствии такой популярности даже проведение парламентских выборов сразу вслед за президентскими не снимет проблему контроля над парламентом.

Но в любом случае откладывание парламентских выборов для Зеленского — это перенос проблем и сохранение нынешнего объема власти на момент выборов, а приближение выборов — создание проблем и уменьшение объема власти.

Варианты Зеленского

Решить проблему Зеленский может двумя способами. Первый — тот, о котором он уже говорил: через Конституционный суд. По сути, КС предлагают изнасиловать арифметику и сказать, что пятый год полномочий нынешней Рады на самом деле не пятый, а четвертый. Правда, КС уже не раз принимал решения, противоречащие логике, да и с арифметикой у украинских политиков не очень хорошо.

Так, когда при Януковиче в 2011-м утверждались вышеописанные конституционные поправки, тогдашний президент, безусловно, полагал что согласно им, следующие очередные выборы президента должны пройти в последнее воскресенье марта 2015 года. Однако подсчитаем: 25 февраля 2011-го пошел второй год полномочий Януковича, в ту же дату 2012-го — третий, 2013-го — четвертый, и, не будь майданного переворота, пятый пошел бы 25-го февраля 2014-го. Исходя из этой арифметики, выборы надо было б проводить в марте 2014-го. Но самое интересное, что даже оппозиция муссировала эту тему слабо. Она впервые всплыла лишь в начале января 2014-го после заявлений депутатов от «Батькивщины» Александра Бригинца и Сергея Власенко, но требование выборов в марте так и не выдвигалось ни Майданом, ни лидерами тогдашней оппозиции. Поскольку им нужны на тот момент были не легитимные выборы, а госпереворот, который решал (и решил) все политические и финансовые проблемы оппозиции.

Но хотя решение КС против воли президента сейчас представить трудно, своими незаконными решениями Зеленский настолько разбалансировал этот орган, что нельзя исключить его долгий паралич и неспособность принимать какие-либо решения.

Второй способ — это изменить Конституцию, восстановив нормы, действовавшие в 2006-2010 годах: выборы в последний месяц пятого года полномочий президента и Рады, без указания конкретного названия месяца. В Раде — исходя из сегодняшнего соотношения сил — голоса под такое решение должны найтись. Ведь много парламентариев, особенно мажоритарников, понимает, что в будущую Раду они вряд ли попадут, и потому, независимо от отношения к Зеленскому, пожелают найти способ сохранить себе мандат еще на 9 месяцев. Однако в украинской политике, похоже, начинается время быстрых перемен, и в любом случае, чем дальше, тем сложнее будет собрать 300 голосов.

Если исходить из сугубо теоретических соображений, такие поправки были бы не лишними. Во-первых, снимался бы вопрос, а когда надо проводить президентские или парламентские выборы, если предыдущие выборы были досрочными? Во-вторых, парламентские выборы сразу после президентских способствовали бы стабильности власти, увеличивая вероятность создания прочного большинства.

Однако абстрактная политическая стабильность — в сущности, такая мелочь на фоне еще 4-5 месяцев полновластия Зеленского, который за это время может ввести санкции в отношении еще сотен лично ему неугодных политиков и бизнесменов, что обращать внимания на Конституцию, законодательство и прочие «мелочи», мешающие полновластию Зеленского, никто в его окружении не будет.

Таков один из главных и скрытых смыслов последней пресс-конференции Владимира Зеленского.