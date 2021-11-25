В среду, 24 ноября, Центр Разумкова обнародовал результаты своего опроса, согласно которому бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во втором туре внеочередных президентских выборов победит главу государства Владимира Зеленского. Это первый рейтинг, который свидетельствует: Зеленский больше не лидер электоральных симпатий

Согласно данным опроса Центра Разумкова, если бы выборы главы государства проходили бы в ближайшее время, за Зеленского проголосовали бы 25,2% определившихся украинцев. Вторым по популярности политиком стал пятый президент Украины Пётр Порошенко: за него отдали бы свои голоса 17,5% определившихся с выбором избирателей. За лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко проголосовали бы 10,9%, за лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко — 9,4%. А вот замыкал эту пятёрку экс-спикер парламента Дмитрий Разумков с результатом в 7,5% голосов.

Но всё менялось, когда речь шла о парах во втором туре. Зеленский выигрывал и у Порошенко, и у Бойко. Но не у Разумкова: последний побеждал Зеленского с перевесом в 1,8% — за экс-спикера проголосовали бы 25,1% избирателей, а за Зеленского — 23,3%. Политолог Якубин объяснил, будет с Разумковым, если его выгонят из парламента © Facebook, Дмитро Разумков

Центр Разумкова утверждал: несмотря на то, что рейтинг Зеленского в динамике показывает рост после продолжительного падения, а рейтинг Разумкова — небольшое падение после роста, именно бывший спикер выйдет победителем во втором туре.

Сам опрос центра проводился с 10 по 17 ноября по всей Украине.

Скептики наверняка не забудут напомнить о том, что сам Центр Разумкова назван в честь бывшего директора центра, отца бывшего спикера — Александра Разумкова. Они же укажут и на то, что в исследовании ничего не говорилось о том, что было бы, окажись Зеленский во втором туре с Тимошенко.

Однако отрицать падение рейтинга Зеленского не станет даже самый большой скептик и самый пылкий сторонник украинского президента. Всё может быть хуже, чем в данных Центра Разумкова.

Кривая неуспеха

Согласно данным всё того же Центра Разумкова, ещё в конце января — начале февраля 2021 года за Зеленского были готовы проголосовать 15,8% из всех опрошенных (включая и не определившихся с выбором). В конце июля — начале августа рейтинг Зеленского подрос: за президента были готовы отдать своих голоса 19,5% украинцев. Но в октябре Зеленского поддерживали уже 16,6% из всех опрошенных избирателей. А вот по результатам опроса, проводившегося с 11 по 17 ноября, Зеленского поддержали 17% из всех, в том числе неопределившихся с выбором украинцев.

Разумкова же в конце января — начале февраля поддерживало 1,3% из всех опрошенных, в конце июля — начале августа — 1,8% из всех опрошенных украинцев. А вот в октябре, после отставки, за Разумкова бы проголосовали 5,7% опрошенных. Но уже во второй декаде ноября его рейтинг просел: экс-спикера готовы были выбрать 5,1% опрошенных украинцев. Политолог Якубин объяснил, что сейчас задумал Разумков и с чем он столкнулся © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Таким образом, Центр Разумкова утверждал: Зеленский даже становится чуть популярнее, чем раньше, а Разумков — наоборот.

А вот Киевский международный институт социологии отмечал: рейтинг Зеленского неуклонно падает. Так, в конце мая — начале июня, по данным КМИС, Зеленского поддерживали 21,8% всех опрошенных (или 27,3% определившихся). Во второй декаде сентября — 25,4% (или 33,3% определившихся), а во второй декаде октября — 19,1% (или 24,7% определившихся).

Что касается Разумкова, то, по данным КМИС, за него в конце мая — начале июня были готовы проголосовать 2,5% всех опрошенных (или 3,1% определившихся), во второй декаде сентября Разумков не фигурировал в опросах, а во второй декаде октября за него были готовы отдать голоса 5,5% всех опрошенных (или 7,1% определившихся).

КМИС ещё не опубликовал данные ноябрьского исследования. Но если оно будет проводиться после 17 ноября — а в этот день было обнародовано «расследование» Bellingcat* по «вагнеровцам» — вряд ли рейтинг Зеленского продемонстрирует рост. Скорее — наоборот. После 17 ноября травля Зеленского во всеукраинских СМИ достигла небывалого накала.

А это значит, что шансы Разумкова на президентскую булаву не так уж призрачны.

Интересный кандидат

Сам Разумков уже намекнул на своё возможное участие в выборах.

«Я на все выборы пойду. Я во всех выборах принимал участие, не буду нарушать эту традицию», — заявил он в эфире телеканала «НАШ» 23 ноября.

Однако в предыдущих президентских выборах — в 2019 году — он принимал участие в качестве сотрудника избирательного штаба Зеленского, а в парламентских выборах того же года участвовал как глава партии «Слуга народа».

Впрочем, вряд ли на будущих президентских выборах Разумков будет работать в штабе у какого-то другого кандидата. «Ответный шаг за Ахметовым»: Карасев о борьбе команды Зеленского и олигархов © скриншот с видео NEWSONE

Да и в эфире телеканала «НАШ» бывший спикер, посмотрев на рейтинги Зеленского и других политиков, заявил, что считает их всех своими конкурентами.

В том же эфире Разумков постарался дистанцироваться от нынешней гуманитарной политики властей и фактически покусился на электорат Зеленского.

«У нас должна строиться Украина, не анти-Россия или анти-какое-то другое государство. Мы должны строить свою страну, своё будущее, а не будущее других государств», — заявил он.

Разумков заявил, что гуманитарная политика Украины должна быть другой.

«Если мы говорим о гуманитарной политике, то это и региональное развитие, и вопросы, связанные с культурной идентичностью в разных регионах страны, и много других вещей», — указал Разумков.

Тем самым он фактически повторил предвыборные обещания Зеленского, который в 2019 году критиковал своего соперника — Порошенко — за спекуляцию на темах языка и веры и за желание навязать одним регионам страны взгляды, популярные в других регионах.

При этом все реплики Разумкова довольно обтекаемы. Подытоживая, можно отметить, что он — весьма интересный и перспективный кандидат для многих из тех, кто желает поучаствовать в политике.

И неслучайно Зеленский в последнее время озаботился вопросом борьбы с олигархами. Константин Бондаренко: Если Зеленский не договорится с Россией, ему не поможет никакой пиар © РИА Новости, Нина Зотина

«Он (антиолигархический закон. — Ред.) направлен не столько против олигархов, сколько против возможных оппонентов Зеленского. И если только кто-то начнет активно финансировать Разумкова, Бойко, Тимошенко, то сразу же к ним придут представители СНБО и скажут: "Так вы же олигарх, оказывается". Это специальный закон, который предусматривает репрессивные действия против людей, которые будут финансировать любую оппозицию, любую альтернативу Зеленскому», — отмечал в интервью изданию Украина.ру политолог Константин Бондаренко.

Разумков для украинских олигархов может быть лучшим из компромиссных вариантов: он не политический тяжеловес вроде Порошенко или Тимошенко, он не демонстрирует вождистских замашек на манер Зеленского. К тому же Разумков постепенно набирает популярность и, очевидно, начинает отвоёвывать электорат нынешнего украинского президента.

Всё это делает его крайне привлекательным для украинских олигархов.

* СМИ, исполняющее функции иностранного агента