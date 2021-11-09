И Владимир Зеленский, и Ринат Ахметов прекрасно понимают, что серьезный конфликт между ними приведет к уничтожению и бизнес-империи Ахметова, и Украины как государства, поэтому они постараются решить вопрос полюбовно, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

Ранее на фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях стало известно, что Белоруссия будет поставлять электроэнергию не государственным компаниям Украины, а ДТЭК, принадлежащей Ахметову. То есть это дает самому богатому украинцу дополнительный рычаг давления на украинскую власть. И при этом в Украине назревает, как считают эксперты, энергокризис, особенно в области тепловой генерации.

- Константин Петрович, так ли все плохо, как об этом пишут в СМИ и могут ли соперники Зеленского этим воспользоваться?

— Соперники Зеленского не столь популярны, чтобы воспользоваться этим. Порошенко точно не сможет этим воспользоваться, поскольку он был тем, кто привел к этой ситуации, заложил основу.

Определенные попытки этим воспользоваться чувствуются со стороны Виктора Медведчука. Некоторые его однопартийцы пытаются сказать, что, если Зеленский не только освободит Медведчука, но и отправит его на переговоры с Путиным, то только в этом случае возможно разрешение кризиса. Но на самом деле это попытки завышать собственную значимость.

Я думаю, что реальный выход из этой ситуации состоит в договоренностях между хозяйствующими структурами и в том, чтобы идти на открытые переговоры и с Россией, и с Белоруссией, потому что ситуация действительно катастрофическая, и никакие пиар-акции не смогут помочь власти избежать недовольства граждан холодной зимой. Полгода до взрыва. «Закон об олигархах» и будущее Зеленского © AP, Efrem Lukatsky

- Смогут ли украинские «патриоты» набрать очки, ругая Зеленского за то, что он договаривается с Россией?

— А «патриотам» проще — шину зажёг и греешься. Тут же речь идет об интересах большинства граждан, которые надеются на то, что эту зиму удастся прожить при нормальной температуре в квартире, а не при +10.

- Многие в Украине и за ее пределами обратили внимание на выступление Авакова на телеканале Ахметова, где он фактически намекнул на объединение со многими политическими силами, в том числе с Порошенко и с Разумковым. Насколько будет долговечен этот союз?

— На самом деле ни о каком союзе речь не идет, никаких переговоров нет, Аваков блефует, он таким образом пытается повысить собственную значимость. Я специально опросил целый ряд политиков, которые действительно знают о политических процессах, и они говорят, что дальше вежливых разговоров речь не пошла. Никаких переговоров нет.

- Правда ли, что у Ахметова конфликт с Зеленским — настолько, что он чуть ли не готов его свергать?

— Нет. Это даже не конфликт, его пытаются преувеличить. В данной ситуации и Зеленский, и Ахметов прекрасно понимают, что серьезный конфликт между ними приведет к взаимной аннигиляции, причем будут уничтожены и бизнес-империя Ахметова, и Украина как государство.

Трения между ними естественно существуют, потому что есть разница во взглядах на целый ряд вопросов (экономического, не политического характера), но это все решается полюбовно. О войне я бы не говорил точно.

- Зеленский все-таки подписал закон об олигархах, который вступает в действие через полгода. Насколько он, действительно, раздражает олигархов и что будет потом, через эти полгода?

— Он направлен не столько против олигархов, сколько против возможных оппонентов Зеленского. И если только кто-то начнет активно финансировать Разумкова, Бойко, Тимошенко, то сразу же к ним придут представители СНБО и скажут — «так вы же олигарх, оказывается».

Это специальный закон, который предусматривает репрессивные действия против людей, которые будут финансировать любую оппозицию, любую альтернативу Зеленскому.



- Дмитрий Разумков недавно опроверг информацию о том, что он связан с партией «Разумная политика», которая получила такое название еще осенью 2020 года. Как вы считаете, действительно ли он не готовил ничего заранее?

— Честно — не знаю, но по большому счету Разумков сейчас не принадлежит ни одной из политических сил, кроме «Слуги народа». Из «Слуги народа» он официально не вышел. Почти детективная история. Как Зеленский у «нелегитимного» Лукашенко электричество покупал © president.gov.ua

— Может ли Тимошенко воспользоваться этим кризисом и претендовать на пост премьера?

— На пост премьера она может претендовать, и она, наверное, была бы лучшим премьером в это время. Другой вопрос, что окружение Зеленского откровенно боится Тимошенко. В свое время Дмитрий Выдрин сказал, что если Юлия Тимошенко возглавит ЖЭК номер 304 города Киева, то центральным органом власти на Украине будет ЖЭК номер 304.

Все понимают, что Юлия Тимошенко — это очень сильный, очень целостный, очень целеустремленный политик, и соответственно, в окружении Зеленского боятся, что Тимошенко попросту станет центральной фигурой украинской власти, затмив собой всех остальных, в том числе — самого Зеленского. Поэтому здесь есть проблема.

Но если речь будет идти о том, что на одной чаше весов будет спасение Украины, а на другой — личные амбиции президента, я не знаю, что перевесит.

- Насколько верны разговоры о том, что те бизнес-структуры, которые пострадали от произвола СНБО, могут отомстить Зеленскому?

— Если бы они могли отомстить, они бы уже отомстили. Другое дело, что между ними нет единства. Они были настолько ошарашены ситуацией с санкциями, что каждая из этих структур побежала договариваться отдельно от других, пытаясь выстроить свою линию коммуникаций и спасти себя, а не спасаться коллективно.