В Крыму - очередная посадка ВИП-чиновника. Крымский полуостров - очень сложный регион и по своему стратегическому пограничному положению, и по оставшимся от Украины проблемам, и недостаточно высокому уровню подготовки управленческого аппарата. Всё это приводит к необходимости многие вопросы решать в ручном режиме

После присоединения Крыма к России для развития инфраструктуры и подтягивания уровня жизни до среднероссийских показателей сюда были направлены огромные финансовые средства. Расходов государству прибавляли многочисленные украинские блокады полуострова — транспортная, энергетическая, водная и прочие. А после долгих усилий на полуостров, наконец-то, пошёл поток и частных инвестиций — в гостиничный комплекс, строительство, сельское хозяйство… Все эти факторы сыграли с крымским чиновничеством злую шутку — соблазн запустить руку в чужой, но полный денег карман — для некоторых оказался слишком силён. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Из последних резонансных случаев — задержание и препровождение в столичное СИЗО министра культуры Республики Крым Арины Новосельской, одной немногих из топ-чиновников, остававшихся на высоком посту с украинских времён. Увы, для России госпожа Новосельская более известна по вирусному ролику, когда на республиканском онлайн-совещании, не подозревая, что она уже в прямом эфире, министр культуры смачно выругалась:

— Е….твою мать. Поставили как обезьяне, — раздраженный голос Новосельской внезапно ворвался в мерно идущую по крымскому телевидению трансляцию.

Ведущий заседание глава Крыма Сергей Аксёнов аж оторопел:

— Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Вы что, вообще, что ли? Коллеги, это что такое? Михаил Анатольевич, расследование служебное проведите…

— Извините, пожалуйста, извините, ради Бога! Коллеги, извините, пожалуйста, у меня машина отключилась, Сергей Валерьевич. Извините, ради Бога, — сообразив что случилось, в ужасе тараторила Новосельская… Страна содрогнулась от хохота.

И вот новый виток «карьеры». Министру культуры Крыма инкриминируют получение взятки в размере 25 миллионов рублей и дело имеет серьёзные судебные перспективы. Но за резонансным задержанием известной чиновницы несколько теряются интенсивные чистки крымского чиновничества, которые продолжаются все предыдущие месяцы. Разумеется, аресты взяточников и казнокрадов случались и ранее, но сейчас они приобрели некий эпический масштаб. Главу крымского Минкульта ждет казенный дом и долгая дорога © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

5 октября правоохранители провели обыски в городском совете Евпатории и задержали его председателя Олесю Харитоненко по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса (после чего Владимир Путин своим указом исключил госпожу Харитоненко из состава Государственного совета РФ, куда она входила ранее). В начале ноября сотрудниками ФСБ при получении взятки в 1,4 миллионов рублей задержан глава администрации города Белогорск Игорь Ипатко. Несколько дней назад суд продлил до 22 февраля домашний арест экс-министру строительства Республики Крым Михаилу Храмову и бывшему вице-премьеру Евгению Кабанову (они были задержаны в конце сентября и оба обвиняются по статье 159, часть 4, УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Причем, что характерно, на своём посту господин Кабанов сменил Виталия Нахлупина, которому правоохранители инкриминируют получение взяток на общую сумму более 5 млн рублей.

Не отстаёт и соседний регион — город федерального подчинения Севастополь, где 17 ноября по делу о превышении полномочий задержали директора департамента потребительского рынка и сельского хозяйства Вадима Кирпичникова. А до того были судебные дела против бывшего главного архитектора Севастополя Андрея Моложавенко, проректора Севастопольского госуниверситета Владислава Большенко, начальника управления земельных отношений Игоря Прямкова…

Можно приводить множество подобных примеров, а если добавить к ним примеры стремительного ухода чиновников «по собственному желанию» (которое отнюдь не всегда «собственное»), то можно говорить о своеобразной эпидемии, которая косит стройные ряды крымских бюрократов. Начиная с лета нынешнего года в отставку ушли глава минэкологии Республики Крым Геннадий Нараев, руководитель минтопэнерго Евгений Рукавишников, министр транспорта Евгений Исаков, министр здравоохранения Александр Остапенко, глава местной администрации Керчи Сергей Бороздин… Всему этому должно быть некое разумное объяснение. Матерившаяся в прямом эфире глава Минкульта Крыма стала фигурантом расследования о пропаже государственных денег © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Да, изобилие денег и отсутствие бюрократической дисциплины — весьма сильный соблазн, однако привлекает внимание тщательность зачистки (мы упомянули далеко не все случаи уголовного преследования крымских чиновников). Потому, кроме очевидного стремления к восстановлению законности, есть смысл упомянуть о ещё двух причинах. Первая: возможно Сергей Аксёнов исчерпал свой потенциал и его энергично подталкивают к уходу — количество скандалов вокруг его чиновников становится просто неприличным (причем нити некоторых коррупционных дел тянутся из Крыма в Москву).

Вторая причина. Наличие сильной коррупционной составляющей — учитывая фактически прифронтовой статус Крыма — делает регион особенно уязвимым. Коррумпированный чиновник легко становится объектом манипуляции, шантажа, разработки иностранных спецслужб, по-любому наносит ущерб интересам безопасности государства. Так во время неудачной для России Крымской войны тыловые чиновники и снабженцы занимались настолько масштабным воровством, что даже невероятное мужество защитников Севастополя не могло уберечь действующую армию от огромных проблем. Потому нещадная зачистка тыла от ворующих интендантов — это тоже одно из условий общей победы.

Противостояние России и Запада носит глобальный, почти военный характер, и российские чиновники должны четко осознавать на чьей они стороне. Либо своего сражающегося государства — и значит обязаны честно, с максимальной отдачей выполнять предписанные им обязанности. Или же, как некоторые персонажи, озабочены исключительно собственным карманом — то есть сознательно размывают экономический и политический фундамент обороняющейся России. Следовательно, должны нести за это уголовную ответственность.