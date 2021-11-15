Сейчас президент Украины Владимир Зеленский пытается строить режим личной диктатуры. Это может плохо закончиться не только для него, но и для всей страны

К такому выводу пришли участники заседания «круглого стола», состоявшегося 15 ноября в информационном агентстве «Интерфакс-Украина».

Надежды избирателей на то, что Зеленский и партия «Слуга народа» приведут жизнь страны в какое-то нормальное состояние, не оправдались, напротив, эта власть оказалась ещё более дестабилизирующей, отметил политолог Вадим Карасев. Говоря о формировании общественно-политической коалиции оппонентов нынешней власти, эксперт подчеркнул: неправильно говорить, что оппонентов президента объединил, например, олигарх Ринат Ахметов. По мнению Карасева, речь идёт о стихийном, но, тем не менее, координируемом сопротивлении. «Тайна прихода к власти». Олейник о том, почему Зеленский хотел досрочных выборов и поссорился с Разумковым © пресс-служба президента Украины

«Бывает так, что власть действует настолько грубо, примитивно и неадекватно или неэффективно, что волей-неволей разные политические силы начинают думать о том, что не пора ли нам в какой-то степени координировать усилия, чтобы, по крайней мере, власть вернуть в берега, вернуть в эффективности, адекватности и прогнозируемости», — сказал эксперт.

«У Зеленского не так много сил»

Ускорение всех процессов и рост неопределённости — так политолог Виктор Небоженко охарактеризовал ситуацию в Украине. По его мнению, в Офисе президента недооценивает сложность тех проблем, что свалились на страну. А эти проблемы отнюдь не сводятся к противостоянию Зеленского с олигархами, это — лишь один из аспектов, отметил эксперт. Помимо противостояния с олигархами, есть проблемы противостояния по линиям «Зеленский и народ», «Зеленский и окружение», «Зеленский и геополитические игроки».

О конфликте с народом говорит падение рейтинга Зеленского, считает Небоженко. По его словам, население президенту уже не просто не доверяет, но и начинают с раздражением воспринимать любые его инициативы.

Относительно противостояния Зеленского с собственным окружением, то политолог отметил: "окружение «начинает играть свою игру". В целом, по мнению Небоженко, сейчас идет структуризация фронта за Зеленского и идёт структуризация фронта против… При этом у Зеленского не так много сил: силовики не будут сражаться с олигархами, понимая, что у президента пошла вторая половина срока, а правящая партия — мифическая, в реальности её просто нет, нет силы, которая могла бы «поднять миллионы». Зеленский vs Разумков: война Пьеро и Арлекина © коллаж Украина.Ру

Главная проблема не в том, что олигархи восстали против Зеленского, а в том, что сам Зеленский не умеет отделять друзей от врагов, а больше занят «производством врагов», констатировал Небоженко.

Слабые, а диктатуру строят

С тезисом о слабости Зеленского не согласился политолог Кость Бондаренко, отметивший: «слабые-слабые, а диктатуру в стране они (Зеленский и глава ОП Андрей Ермак — Ред.) начали выстраивать». Система создана, но теперь никто не знает, чего от этой системы ожидать, сказал эксперт, подчеркнув, что, по его мнению, страной фактически правит не Зеленский, а правит именно глава ОП Андрей Ермак.

Что до борьбы президента с олигархами, то, по словам Бондаренко, олигархи в этом конфликте не ставят цель сбросить Зеленского, но просто хотят показать избирателю, что Зеленский — вовсе не герой сериала Голобородько. Бондаренко напомнил, что началось всё с офшорного скандала, после чего пошла целая серия разоблачений — с ними выступили и экс-глава МВД Арсен Аваков, и экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.

По мнению политолога, до настоящей войны между Зеленским и Ахметовым дело ещё не дошло, — «пока мы видим демонстрацию возможностей». Скорее всего, считает эксперт, войны на уничтожение не будет — «хотя бы потому, что Ахметов не имеет политических целей». У олигарха есть бизнес-цели, по мере их достижения ряд критических материалов (о Зеленском) могут исчезнуть из эфиров связанных с олигархом телеканалов.

Есть и другие угрозы, как со стороны России, так и со стороны Запада, продолжил Бондаренко. И сделал вывод: лозунг деолигархизации — красив, но реализация такой политики пользы Украине не принесёт. По словам эксперта, если олигархов убрать, то это не приведёт к росту среднего класса, их место займут транснациональные корпорации.

«Окно возможностей» закрывается

Принимавший участие в заседании «круглого стола» политический эксперт Константин Матвиенко заявил, что украинская власть катастрофически отстает от необходимого темпа в решении возникающих проблем, значительную часть которых «она сама себе создала» — прежде всего, в сфере энергетики, в ситуации с пандемией. И в глазах общества за все провалы отвечает президент Зеленский, поскольку он сконцентрировал в своих руках всю полноту власти. СНБО запретил отключать отопление зимой - Данилов © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

На этом фоне, продолжил эксперт, разворачивается борьба президента со всеми — со СМИ, с частью собственного окружения. При этом монобольшинство в парламенте уже отходит в прошлое, при голосованиях приходится "занимать" голоса у других политсил и групп, которые идеологически «слугам» не близки.

Но пойдет ли Зеленский на внеочередные парламентские выборы? По мнению Матвиенко, в настоящих условиях для президента это был бы самоубийственный шаг. Выход есть — это новая коалиция, которая должна будет начать с профессиональной ревизии законов, которые успело напринимать монобольшинство. По мнению эксперта, возможность решить проблемы пока есть, но окно возможностей скоро закроется, и тогда — «помогать нам будет некому».

"Устали от гибридного ада"

Почему в стране множатся проблемы? По словам Вадима Карасева, причина в том, что с властью Зеленского "произошла метаморфоза", вместо внутренней и внешней стабилизации сегодня сами же «слуги народа» и президент становятся главными дестабилизаторами. По этой причине можно говорить о необходимости некоей центристской коалиции, считает политолог.

Почему произошла такая метаморфоза? В 2019 году "слуги" получили власть, получили мандат от народа, но это был мандат на стабильность, на нормализацию ситуации в стране, люди «устали от гибридного ада», который был характерен при правлении Порошенко, подчеркнул Карасёв. И продолжил: «но новая власть противопоставила себя против всех». По мнению эксперта, это — революционный подход, практически — «демократический большевизм». Исторический минимум. Зеленский и «Слуги народа» все быстрее теряют популярность © REUTERS, Andy Buchanan/Pool

Однако революция должна иметь свою цель, а если целью являются только власть и обогащение, то это не революция, а контрреволюция, «реакция на 2004-2005 год, когда страна вырвала у Кучмы право на демократический выбор», констатировал политолог.

По его мнению, такую же контрреволюцию собирался сделать Янукович, но — «ему не позволили». У Порошенко тоже «были поползновения», но политический класс (и олигархи в том числе) был настороже. А в 2019 году выборы выиграл человек не из политики, которого никто не подозревал в каких-то тиранических намерениях.

«Получилось так, что место стабилизации в стране мы получили новую дестабилизацию», — сказал Карасев, добавив, что тем самым перечеркнуты «демократические завоевания» двух Майданов, уничтожается баланс власти.

По мнению эксперта, Зеленский и «слуги» занялись имитацией деятельности Порошенко, но — «имитатор всегда хуже».

Контрэлита во власти

Во внешней политике проблем не меньше, «разругались со всеми», отметил Карасев. По его мнению, помимо «понятных» разногласий с РФ и Белоруссией, есть в прозападной политике Киева и некий «антизападный дух», партнеры Украины это чувствуют.

Итак, раз нынешняя власть оказалась дестабилизатором, то есть запрос на те политические силы, которые стабилизируют ситуацию, отсюда и возникает идея центристской стабилизирующей коалиции, которая могла бы «удержать страну в берегах», сделал вывод Карасев. По его словам, в качестве «стыкующей фигуры» для такой коалиции могла бы стать лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Не Разумкова: Монтян раскрыла, кого олигархи готовят на замену Зеленскому © Евгений Комаровский/Инстаграм

Карасев при этом отметил, что «сегодня в Украине у власти находится контрэлита, а элита… в оппозиции».

В свою очередь, Небоженко констатировал, что Украина сейчас быстро движется к некоему "политическому перекрёстку", где возникнут несколько вариантов дальнейшего развития событий: либо президента вернут в конституционное русло, либо будут досрочные выборы, либо сформируется политический режим личной власти Зеленского (при «комиссаре Ермаке), либо просто наступит «рост негативных тенденций».

Что касается внешних угроз, то Запад Украине не поможет, там филантропов нет, подчеркнул Кость Бондаренко. По его словам, Украине в нынешней непростой ситуации нужно рассчитывать только на собственные силы.