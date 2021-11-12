Великобритания, ЕС и США обвинили Белоруссию в создании миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Минск же в свою очередь твердит о провокациях со стороны стран Запада

В четверг, 11 ноября, Великобритания, США и ряд стран Евросоюза по итогам закрытых консультаций в Совете безопасности ООН выпустили совместное заявление, в котором обвинили власти Белоруссии в искусственном создании миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Великобритания, США, Албания, Ирландия, Норвегия, Франция и Эстония осудили «организованное использование Белоруссией людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу, в политических целях и с целью дестабилизации соседних стран на внешней границе Европейского Союза».

Они призвали мировое сообщество отреагировать на действия Белоруссии, лидера которой — Александра Лукашенко - авторы документа назвали угрозой стабильности региона. «Вернули в Белоруссию разутым»: СМИ рассказали о жестокости польских силовиков © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Мы призываем белорусские власти прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей. Международным организациям необходимо предоставить немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для оказания гуманитарной помощи. Белорусские власти должны понимать, что оказать давление на Европейский союз таким образом, путем циничной инструментализации мигрантов, не удастся», — утверждалось в документе.

При этом подписавшиеся под заявлением призвали страны, откуда в Белоруссию приезжают нелегальные мигранты, к сотрудничеству, чтобы предостеречь граждан «от попадания в ловушку, расставленную белорусскими властями».

За два дня до этого — 9 ноября — сам Лукашенко обвинил Запад в создании миграционного кризиса. Так, Лукашенко напомнил: именно страны Запада приложили руку к уничтожению ряда государств Ближнего и Среднего Востока.

Это привело к тому, что жизнь на Ближнем и Среднем Востоке стала невыносимой.

«Люди обречены не на выживание, а на дикое, жуткое существование. Что им делать? Надо искать лучшей жизни. Так живой человек всегда бы поступал», — отметил Лукашенко в интервью главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко.

Белорусский президент напомнил о том, как чиновники ряда европейских государств, в том числе и ФРГ, приглашали мигрантов: приезжайте к нам.

«И пошел транзит. Сейчас из Афганистана пошел приток», — отметил Лукашенко.

При этом Лукашенко высказался и по поводу того, почему сейчас мигранты предпочли его страну, а не какое-то другое направление.

«Да, сейчас они нашли «дыру» в Беларуси, прилетают в аэропорт, в который коллективный Запад никого не пускает из своих компаний. Но свято место пусто не бывает. Сюда десятками ринулись самолеты с Ближнего, Дальнего Востока, из разбомбленных государств. Вы (Запад — Ред.) хотели нас удушить? Ну, хорошо, мы летаем в Россию, Китай, на Восток. Хотя ни один самолет «Белавиа» сюда мигрантов не привез. Они на своих самолетах, на «Боингах» летают», — отметил Лукашенко. В Белоруссии заявили, что Польша и Литва наживаются на кризисе с мигрантами © REUTERS,

Таким образом он затронул весьма болезненный вопрос. В том числе — и для России.

Обрубят крылья?

В среду, 10 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного европейского чиновника сообщило: ЕС обсуждает возможность включения ряда авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота» и Turkish Airlines в новый пакет санкций в отношении Белоруссии.

Как сообщил чиновник, санкции ЕС вместе с США и, возможно, Великобританией, могут объявить в начале декабря.

На следующий день, в четверг, 11 ноября, на открытии торгов акции «Аэрофлота» подешевели на 2,4 процента, сообщило агентство «Интерфакс».

Сама авиакомпания заявила: к миграционному кризису она не причастна.

«Наша авиакомпания не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также Стамбул — Минск. Чартерные рейсы по указанным направлениям также не выполняются», — говорилось в распространенном в четверг заявлении «Аэрофлота».

В компании подчеркнули: сообщения о санкциях могут негативно сказаться на ее деятельности. «Аэрофлот» оставил за собой право на судебную защиту.

Высказались по поводу возможных санкций и в Кремле. Группа мигрантов прорвалась через границу Белоруссии и Польши © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Мы с вами уже видели заявление компании о том, что она не обеспечивала и не обеспечивает перевозку мигрантов в Минск. <…> Даже если какие-то авиакомпании это делают, это никоим образом не противоречит никаким международным нормам», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он заявил, что сама идея введения подобных санкций является «безумной» и выразил надежду на том, что такие идеи живут лишь в информационных вбросах.

Выводы из информации Bloomberg сделали и в Турции, сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

«Turkish Airlines подтвердила, что теперь не будет принимать на борт самолетов до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена — за исключением обладателей дипломатических паспортов», — написал он в Twitter.

Turkish Airlines 🇹🇷 potwierdziły, że nie będą odtąd przyjmować na pokłady samolotów do Mińska obywateli Iraku 🇮🇶, Syrii 🇸🇾 i Jemenu 🇾🇪 z wyjątkiem posiadaczy paszportów dyplomatycznych. W imieniu @prezydentpl dziękuję wszystkim, którzy uczestniczą w rozmowach w tej sprawie. — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) November 11, 2021

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А тем временем беженцы продолжают прибывать к белорусско-польской границе. И к курдам из Ирака, а также гражданам Сирии и Йемена добавляются и граждане Мали. Видео с ними опубликовал один из Telegram-каналов.

Так как же все эти люди очутились на польско-белорусской границе и почему они решили штурмовать «крепость Европу» именно сейчас: в холодном ноябре?

Мигранты как новая нефть

Во вторник, 9 ноября, на следующие сутки после обострения обстановки на границе, президент Лукашенко заявил: во всем виновата международная преступность. «Польша подвинет белорусскую границу»: Ищенко о сценариях разрешения миграционного кризиса © Скриншот из видео Украина.ру

«Их подвезли туда [на границу с Польшей]. Я же говорю, что этот транзит обеспечивают люди. Там в самолёт посадят — самолёт сюда прилетит. Здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут — и там их принимают уже свои: поляки, немцы, украинцы. Это же не бедные люди едут оттуда, а если и бедные, то им собрали эти деньги. Мы эту цепочку полностью прослеживаем. И вот те, кто в Польше, — их они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они. Там не было белорусов. И всего два россиянина, а десятки транзитеров, которые людей подкидывают. Это немцы, поляки, украинцы, литовцы», — отметил он.

Спустя некоторое время в тот же день корреспондент Russia Today Константин Рожков пообщался с беженцами в лагере мигрантов у границы. Те рассказали: в Белоруссию попали через Турцию. А вот визы они получали в посольстве Белоруссии.

«Я заплатил за оформление виз для всех родственников: для себя, мамы, жены и брата — по 2600 долларов за каждого. Нас здесь 12 человек — две семьи, 2600 долларов — это за визу, медицинскую страховку и, как сказали в компании, за две недели проживания в гостинице. Но на третий день в отеле нам сказали, что срок нашего проживания закончился, и выставили нас на улицу», — рассказал один из мигрантов.

Теперь же он вместе с роднёй ждал, когда Германия пришлёт за ними транспорт, чтобы забрать себе.

Спустя два дня информационное агентство Ura.ru опубликовало интервью с запредседателем Всемирного конгресса езидов Худо Бакояном. Он помог прояснить историю с внезапной вспышкой напряжённости на белорусско-польской границе.

«Насколько я понял, кто-то из курдов организовал поход через границу. Люди находились в разных городах, в основном в Минске. Инициатор указал точку, где должен был произойти сбор всех. Потом они пошли потоком: потребовать от польских властей, чтобы их пустили в Европу», — рассказал Бакоян.

Бакоян также сообщил, что среди беженцев есть те, кто отдал проводникам по $10 тыс. за то, чтобы попасть в ЕС. И некоторых проводники обманули. «Ситуация катастрофическая»: в ООН высказались о положении беженцев на белорусско-польской границе © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Люди, которые отправлялись в Белоруссию, не ожидали подвоха: ранее благодаря упрощению визового режима между Белоруссией и рядом государств, именно через нее беженцы из этих стран добирались до стран Европы. Но осенью белорусско-польскую и белорусско-литовскую границу стали «закрывать». В итоге совпали несколько факторов, что и привело к полноценному кризису, вспыхнувшему 8 ноября.

Сегодня границы Белоруссии с ЕС на замке. Небольшим группам мигрантов удаётся прорваться в вожделенный Евросоюз. Но большинству — приходится мёрзнуть в белорусских лесах. А те европейцы, которые ещё пять лет зазывали беженцев к себе сегодня уже не столь ласковы: они называют мигрантов гибридным оружием и грозят Белоруссии и России новыми санкциями.