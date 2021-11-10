Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму жителя Ялты, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Как сообщили контрразведчики, с 2017 по 2018 год мужчина выполнял задания украинских спецслужб по сбору, хранению и передаче сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках ФСБ

В среду, 10 ноября, против задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса (УК) России — «Государственная измена», которая предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

Речь идет о бывшем депутате Ялтинского горсовета второго созыва Юрии Ломенко. Он был избран по одномандатному избирательному округу № 14 от партии «Единая Россия». В октябре этого года подал в отставку по собственному желанию. В ноябре городской совет досрочно прекратил депутатские полномочия Ломенко. Спустя более чем сутки стало известно о его задержании в квартире собственного дома. Сопротивления при этом Ломенко не оказывал.

Как сообщили в городском суде Ялты, экс-депутату, подозреваемому в госизмене, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

После расстрела в 2013 году мэра Симеиза Кирилла Костенко, на тот момент секретарь поссовета Юрий Ломенко стал исполняющим обязанности поселкового головы. А позже Партия Регионов выдвинула его на должность мэра. По информации украинских СМИ, расстрелянный Костенко в 90-е годы был членом одной из ОПГ, а в 2011 году его задерживали по подозрению в получении крупной взятки в 400 тысяч гривен в деле о выделении земельных участков. Сообщалось, что «смотрящим» за землями в Симеизе после Костенко был поставлен Ломенко.

В мае 2017 года Юрий Ломенко возглавил учрежденную им же крымскую региональную общественную организацию «национально-культурная автономия "Украинцы Крыма"». В этом году она была ликвидирована по его же инициативе.

В августе 2020 года Ломенко был награжден почетной грамотой и серебряным знаком Госдумы Федерального Собрания России «за активное участие в парламентской деятельности, проявленный высокий гражданский долг в поддержке политического курса Президента Российской Федерации на возрождение русской нации, за благородное дело и помыслы на благо Отечества».

ФСБ не впервые сообщает о задержании в Крыму подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. В июне появилась информация о жителе Симферополя, собиравшего информацию о полетах военной авиации России для украинских спецслужб. В апреле ведомство возбудило уголовное дело по статье о госизмене против жителя Севастополя, который, по информации ведомства, передавал украинской разведке секретные сведения о Черноморском флоте.

В ноябре 2019 года ФСБ задержала женщину, также жительницу Севастополя, по подозрению в шпионаже в пользу украинского Минобороны. Тогда в Киеве назвали это «очередной провокацией» и заявили, что не имеют никакого отношения к задержанной.

Перед этим военный суд признал виновным в госизмене бывшего украинского военного, майора Черноморского флота и его сожительницу. Их приговорили к 10 и 9 годам тюремного заключения соответственно. Женщина была завербована Главным управлением разведки украинского Министерства обороны и привлекла сожителя к сотрудничеству за денежное вознаграждение.