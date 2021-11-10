Власти Украины преподносят предстоящее подписание обновленной хартии о стратегическом партнерстве с США как дипломатическую победу, новую эру в двусторонних отношениях. Однако на самом деле Киев добровольно берет на себя обязательства выполнять поставленные американцами задачи, что негласно подтверждают в правительственных кругах страны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в США с рабочим визитом, который, по его словам, станет началом нового уровня стратегического партнёрства двух стран в политической, экономической сферах, а также сфере безопасности. Угроза компромата. Как украинские чиновники пытаются избавиться от надзора Запада © commons.wikimedia.org, Вадим Чуприна / Facebook/НАБУ

«На всех встречах будут три сквозных темы. Первая — безопасность Украины, в частности, в контексте напряженности, которую мы видим на востоке и в Белоруссии. Вторая — энергетическая безопасность Украины как неотъемлемая составляющая более широкого контекста безопасности. Будем также обсуждать "Северный поток — 2". Третье — экономическое развитие Украины, привлечение американских инвестиций, больше торговли между нашими государствами», — сообщил он.

В Вашингтоне члены правительственной делегации проведут переговоры с представителями Пентагона, Совета национальной безопасности США и экспертами, влияющими на формирование политического курса Штатов. Главы внешнеполитических ведомств детально обсудят укрепление безопасности Украины, в частности, энергетической, увеличение объемов торговли, привлечение американских инвестиций, воплощение внутренних трансформаций в нашем государстве, а на заседании Комиссии стратегического партнерства Украина — США под председательством Дмитрия Кулебы и госсекретаря Энтони Блинкена состоится подписание хартии о стратегическом партнёрстве между США и Украиной, которая заменит предыдущую версию документа от 2008 года.

«Мы согласовали текст с американской стороной, там есть несколько вещей, которые для нас важно было зафиксировать в части противодействия российской агрессии. Когда вы увидите этот текст и часть, посвященную российской агрессии, это будет свидетельством необратимости американской политики по поддержке Украины», — заявил глава МИД Украины по прибытии в США.

Глава МИД Украины напомнил, что комиссия стратегического партнёрства возобновляет работу спустя несколько лет благодаря договоренности президентов двух стран, достигнутой во время визита Владимира Зеленского в США в сентябре. А раз Вашингтон готов к новому этапу стратегического партнёрства, как утверждает Кулеба, это свидетельствует о том, что Украина пользуется доверием и входит в число ключевых партнеров США в Европе. Эксперт рассказал о настоящих интересах Запада и России на Украине © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

По его словам, хартия — это стратегический документ, который на десятилетие будет определять направления развития двусторонних отношений, «то есть теоретически могут меняться администрации в Белом доме, но хартия будет продолжать действовать». Как заявил Кулеба, 2021 год станет новой отправной точкой в отношениях Киева и Вашингтона.

Однако непублично украинские дипломаты говорят совсем иначе. Источник телеканала RT в МИД Украины сказал, что новая хартия — это не более чем рамочный документ и не накладывает на Вашингтон никаких обязательств.

«Ее задача — подчеркнуть, что США и Украина усиливают сотрудничество. Но на самом деле никто не обязывает американских партнеров предоставлять Украине оружие, кредиты или способствовать вступлению в НАТО. Понятно, что хартия представляется чуть ли не как победа украинской дипломатии, но какую практическую выгоду от этого документа получит страна? Возможно, устными заявлениями о поддержке все и закончится», — подчеркнул он.

Собеседник телеканала из партии «Батькивщина» напомнил, что предыдущая такая хартия, принятая в 2008 году, в период правления президентов Виктора Ющенко и республиканца Джорджа Буша — младшего, никаких преференций Киеву не принесла: не уберегла страну от потери Крыма и Донбасса, не способствовала созданию сильной армии, не привлекла финансовые потоки в бюджет. По его словам, Зеленскому нужны победы, поэтому его окружение стремится не реформировать страну, а подписывать различные документы, которые ни на что не влияют, так будет и в этот раз.

К слову о деньгах, Министерство экономики Украины тоже скептически относится к готовящейся сделке с Вашингтоном и перспективам увеличения американских инвестиций после её заключения.

«Инвесторы смотрят на условия работы в государстве, а они оставляют желать лучшего. Какой нормальный предприниматель принесет деньги в страну, если его бизнес могут отобрать по решению проплаченных судов? Или какие новые технологии можно предоставить Украине, если чиновники воруют на всём, что только можно? Кого ни призовешь к ответу — везде круговая порука», — сказал представитель ведомства на условиях анонимности. На протяжении почти 30 лет Украина радуется, что США вмешиваются в её выборы © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк

Раз хартия не сулит никаких изменений к лучшему, это вовсе не значит сохранения статуса-кво в украино-американских отношениях.

«Все приоритеты, которые перечислил Кулеба, — это не интересы Украины, это интересы Соединенных Штатов Америки. Они диктуют свою волю, они определяют и решают, где, что и как будет для Украины. Это не стратегическое партнёрство, а стратегическое подчинение. Фактически Украина признаётся в том, что она подчиняется стратегии США и берет на себя обязательства выполнять их интересы и задачи. Украина не получает абсолютно ничего, кроме того, что она декларирует готовность выполнять задачи, которые интересуют Вашингтон и отвечают американским интересам. Поэтому эта хартия — лицемерие со стороны США, а со стороны Украины это наивность, или глупость, или то и другое вместе», — уверен старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Аналогичной точки зрения придерживаются и в правящей партии «Слуга народа». Один из депутатов, пожелавший не называть своего имени, сказал в комментарии RT, что подписание хартии о стратегическом партнёрстве с США — это не про паритетное сотрудничество двух стран, а о прямом влиянии Вашингтона на украинскую политику.

«США усиливают свое влияние на Украине: местные чиновники будут делать то, что им скажут в Вашингтоне. Хартия — очередной документ, предназначенный для этой цели. Зеленский хочет выиграть выборы во второй раз и надеется, что поддержка американских партнеров ему в этом поможет», — заявил он. Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

По словам Оленченко, пользу от такой интеграции в американскую сферу влияния получает не Украина в целом, а только Офис президента: для Банковой это вопрос самосохранения — выжить во внутриполитической борьбе на Украине, подчеркнув близость Зеленского к США, и заручиться поддержкой Белого дома.

В свою очередь, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что представители американской власти не будут обсуждать стратегическое партнерство с администрацией Зеленского, поскольку он не способен к принятию важных решений.

«Что касается стратегических вопросов, мне кажется, что с Зеленским обсуждать стратегические вопросы бесполезно, поэтому я думаю, что это формальная встреча, на которой некоторые неформальные вещи будут решаться так, что о них вряд ли станет известно публике», — отметил политолог.